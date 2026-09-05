путин после визита главы ЦРУ отказался от уступок в отношении Украины - WP

Глава ЦРУ Джон Рэтклифф не смог убедить российского диктатора владимира путина пойти на уступки в отношении Украины во время своего недавнего визита в москву. путин, напротив, может готовиться к дальнейшей эскалации войны. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Washington Post, передает УНН.

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"владимир путин, стремясь воспользоваться сильно ослабленной системой противовоздушной обороны Украины, усиливает кампанию бомбардировок, которая, по его мнению, заставит Киев уступить по некоторым его ключевым территориальным требованиям, возможно, уже этой зимой", — пишет издание.

Отмечается, что за 10 дней, прошедших с момента редкого и неожиданного визита в москву директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, российские войска активизировали ракетные удары и атаки беспилотников с реактивным двигателем, нацеливаясь на гражданскую инфраструктуру, в частности объекты энерго- и водоснабжения, супермаркеты и продовольственные склады.

На фоне ухудшения состояния российской экономики и роста недовольства населения путин на этой неделе выразил уверенность в успешном ходе войны.

Его слова, пишет издание, по всей видимости, подтверждают оценки, согласно которым визит Рэтклиффа не только не убедил главу кремля прекратить войну, но и, возможно, укрепил его решимость избежать перемирия и продолжать давить на Украину, чтобы она уступила территории москве.

В москве Рэтклифф предупредил своих коллег из российских спецслужб, что эскалация войны приведет к обратному эффекту. По словам трех человек, осведомленных о ходе его переговоров, он призвал вернуться к переговорам, аргументируя это тем, что позиция россии слаба и в дальнейшем будет ухудшаться.

Однако после встреч Рэтклифф почувствовал, что донес запланированное сообщение, "но не смог изменить ситуацию". россия восприняла этот визит как "попытку убедить путина остановиться, но путин расценил это как слабость".

"Послание было таким: у вас дела идут не очень хорошо. Пришло время поговорить. Давайте разберемся с этим, потому что через полгода или год вам будет еще хуже", — сказал источник.

Ответ путина на этот визит, указывает издание, по всей видимости, заключался в непрерывных круглосуточных авиаударах по Украине, а также в его заявлениях на региональной конференции по вопросам безопасности в Кыргызстане, где он встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и пообещал поддержку Тегерану в его войне с Соединенными Штатами.

"Эскалация российских ударов по Киеву и другим украинским городам, произошедшая после визита Рэтклиффа, может быть определенным сигналом для Вашингтона о том, что россия продолжает наступательную операцию и что нет необходимости менять свою позицию и становиться более гибкой", — отметил источник.

Военное продвижение россии в Украине практически остановилось, а ее бюджет становится все более напряженным: дефицит к концу июля вырос до 74,4 млрд долларов, или 2,8 % ВВП, что значительно превышает первоначальный прогноз правительства на этот год в 1,6 %.

Продвижение российских войск к административным границам Донецкой области, стратегически важного региона крепостного пояса на востоке Украины, останавливается уже несколько месяцев. Однако недавний рост цен на нефть, вызванный возобновлением боевых действий между Ираном и Соединенными Штатами, воодушевил путина, пишет издание.

Это позволило российскому руководству думать, что оно все еще может добиться успехов в отношении Украины, несмотря на то что главный экономист одного из крупнейших государственных банков россии публично предупреждал, что россия не может выиграть войну на истощение против Украины, пока Киев поддерживает Запад, сказал один московский бизнесмен.

"В кремле существует мнение, что еще несколько месяцев войны не являются проблемой для россии и российской экономики, но для Украины это огромная проблема", — сказал российский бизнесмен.

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