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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29200 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В новый пакет санкций ЕС войдут 35 физлиц и 19 компаний

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Экспорт Китая в россию достиг рекорда на фоне санкций

В сентябре экспорт Китая в россию достиг рекордных 11,25 млрд долларов, выросши на 16,6%. В то же время импорт из россии упал на 9,2% из-за санкций, усложнивших международные платежи для москвы.

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Россия приняла новый закон о криптовалюте, чтобы избежать санкций Запада

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ЕС еще на полгода продлил экономические санкции против России

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