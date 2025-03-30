Военные планы Лондона и Парижа в отношении Украины столкнулись с нежеланием других европейских государств. Без поддержки США сомневаются в длительном прекращении огня.
Украина достигла согласованности с внешней политикой ЕС на 95% в 2024 и 100% в 2025 годах. Следующим шагом является открытие переговорного кластера "Внешние отношения".
ЕС работает над 17-м пакетом санкций против россии, несмотря на требования москвы о возвращении одного из ее банков в SWIFT в обмен на частичное прекращение огня. Лидеры ЕС исключают ослабление санкций.
SWIFT не сможет подключить банки рф, пока ЕС не изменит санкционное законодательство.
рф просит компании предложить, какие санкции нужно отменить перед переговорами с США. Самые болезненные ограничения – те, что препятствуют трансграничным платежам.
Евросоюз планирует внести в санкционный список 35 физических лиц и 19 компаний из рф, КНДР и Китая. Новый пакет будет включать запретительные пошлины на удобрения и некоторые агропродовольственные товары.
ЕС планирует поэтапный запрет импорта российского алюминия и отключение 15 банков от SWIFT. Новый пакет санкций также будет включать ограничения для 70 судов «теневого флота».
Совет ЕС официально продлил экономические санкции против России до 31 июля 2025 года. Ограничения охватывают торговлю, финансы, энергетику, технологии и другие секторы.
россия представила проект «Мост БРИКС» как альтернативу SWIFT на саммите в казани. Китай, Индия и другие страны БРИКС проявляют мало практического интереса на фоне риска вторичных санкций США.
В сентябре экспорт Китая в россию достиг рекордных 11,25 млрд долларов, выросши на 16,6%. В то же время импорт из россии упал на 9,2% из-за санкций, усложнивших международные платежи для москвы.
Россия разрешила использование криптовалют в международной торговле для обхода западных санкций. Новый закон вступит в силу в сентябре, но не повлияет на запрет криптовалют внутри страны.
G7, как ожидается, сделает строгое предупреждение небольшим китайским банкам, чтобы они прекратили помогать России уклоняться от западных санкций из-за войны в Украине.
По словам Гиты Гопинат из МВФ, доллар США остается доминирующей валютой, на которую приходится более 80% торговых операций и почти 60% валютных резервов, несмотря на рост геополитических рисков и постепенную диверсификацию в другие валюты.
Украина призвала FATF внести россию в черный список на предстоящем заседании из-за растущих финансовых связей россии с Ираном и Северной Кореей, которые угрожают глобальной безопасности.
Европейский Совет продлил экономические санкции против россии еще на 6 месяцев до 31 июля 2024 года в ответ на действия рф по дестабилизации ситуации в Украине. Санкции, впервые введенные в 2014 году, были значительно расширены с февраля 2022 года и включают ограничения на торговлю, финансы, технологии, промышленность, транспорт и предметы роскоши.