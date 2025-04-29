В Киеве прогремели взрывы: работает ПВО, зафиксировано падение обломков
Киев • УНН
В ночь на 29 апреля Киев атаковали вражеские БпЛА, в столице была объявлена воздушная тревога. В Деснянском районе зафиксировано падение обломков, на месте работают спасатели.
В Киеве в ночь на 29 апреля раздаются взрывы. Об этом сообщает УНН.
Детали
В 0:46 в столице была объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах ВСУ сообщили о вероятной атаке вражеских БпЛА.
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Впоследствии начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в Деснянском районе столицы зафиксировано падение обломков. По его словам, на место происшествия направляются спасатели. Работает ПВО.
Напомним
Ночью 24 апреля россияне атаковали Украину. Больше всего пострадал Киев, где погибли 12 человек, более 70 получили ранения, среди них дети.
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