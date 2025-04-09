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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 27644 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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По словам Алекса Янгера, Дональд Трамп, владимир путин и Си Цзиньпин делят мир, и Британии следует перевооружиться. США подрывают доверие, назначая неопытных руководителей в разведку.

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Для всего НАТО очевидно, что россия является долгосрочной угрозой - Рютте

Генсек НАТО заявил, что россия является долгосрочной угрозой для Альянса, даже если война в Украине закончится. Он добавил, что Си Цзиньпин внимательно следит за войной.

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Китай обещает ответ на "запугивающие" пошлины Трампа

Китай угрожает принять контрмеры из-за новых пошлин США на китайский импорт. Трамп увеличил пошлины до 54% и ввел дополнительные тарифы на азиатские страны.

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путин ждет визит Си Цзиньпина в мае и готовит программу

Российский диктатор встретился с Ван И и пообещал подготовить насыщенную программу к приезду китайского лидера в мае. Они сотрудничают на многих международных площадках.

Новости Мира • 1 апреля, 13:22 • 15571 просмотра

Глава МИД Китая: первые сигналы сближения США и рф важны для мира

Министр иностранных дел Китая выразил оптимизм относительно сближения рф и США, подчеркнув важность этого для глобальной стабильности. Китай призывает к мирному диалогу по Украине.

Новости Мира • 1 апреля, 00:20 • 10887 просмотра

Главный дипломат Китая Ван И посетит рф для переговоров об урегулировании войны в Украине

Главный китайский дипломат Ван И посетит Россию для обсуждения двусторонних отношений и урегулирования войны в Украине. Визит состоится с 31 марта по 2 апреля.

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Вице-премьер Китая призвал лидеров Азии противостоять протекционизму в завуалированной критике США

Высокопоставленный чиновник Китая Дин Сюэсян призвал к расширению сотрудничества и выступил против протекционизма, намекая на дестабилизацию торговых отношений со стороны США. Китай стремится привлечь инвестиции.

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Трамп анонсировал возможный визит Си Цзиньпина в США

На фоне экономической напряженности между США и Китаем, Трамп намекнул на встречу с Си Цзиньпином. США ввели пошлины на импорт из Китая из-за обвинений в поставке химикатов для фентанила.

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Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

Председатель КНР отказался посетить саммит в Брюсселе, посвященный 50-летию отношений между ЕС и Китаем. Событие, важное для партнерства, остается под вопросом.

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США ввели санкции для чиновников Таиланда за депортацию уйгуров в Китай

США ввели визовые ограничения для должностных лиц Таиланда, причастных к принудительной репатриации уйгуров. Это ответ на их участие в возвращении 40 уйгуров в Китай в конце февраля.

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Трамп и Си могут встретиться в апреле, несмотря на торговую войну между странами

Представители США и Китая согласовывают возможную встречу лидеров государств в апреле. Китай стремится к официальному формату встречи в Пекине или Вашингтоне, несмотря на введение новых взаимных торговых ограничений.

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О чем свидетельствует запуск Китаем железной дороги в обход рф - объяснили в ЦПД РНБО

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Китай объявил экономические цели на 2025 год: что планирует Пекин

Китай установил цель роста экономики на уровне 5% в 2025 году и увеличит бюджетный дефицит до 4% ВВП. Правительство планирует выпуск облигаций на 1,3 трлн юаней и внедрение проактивной фискальной политики.

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Чем грозит возможное прекращение помощи США для Украины: в ISW объяснили

Белый дом рассматривает возможность отмены военной помощи Украине. ISW предупреждает, что это усилит позиции России и может привести к территориальным потерям Украины.

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россия демонстрирует углубление отношений с американскими противниками - ISW

Секретарь СБ рф Шойгу встретился с руководством Китая для обсуждения двусторонней безопасности. Курская область подписала соглашение о сотрудничестве с Пхеньяном в сфере экономики и производства.

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Huawei удваивает выпуск чипов ИИ: ключевой шаг в борьбе за технологическую независимость Китая

Китайская Huawei увеличила выход качественных чипов Ascend 910C с 20% до 40% за год, сделав производство прибыльным. Компания планирует изготовить 100 000 процессоров 910C в этом году, бросая вызов доминированию Nvidia на рынке.

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Си подтвердил "безграничное" партнерство с путиным в разговоре в годовщину вторжения рф в Украину

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Эстония увеличила военную помощь Украине на 25% и обязалась выделять 0,25% ВВП ежегодно. Премьер Кристен Михал подчеркнул, что только Украина должна определять условия мирного процесса.

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Надежды Китая быть миротворцем в Украине сталкиваются с его целям в отношении Трампа и торговли - Reuters

Китай избегает активного участия в урегулировании войны в Украине, сосредотачиваясь на экономических интересах. Пекин не хочет рисковать отношениями с россией и стремится избежать торговой войны с США.

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Неожиданный феномен: почему Мелания Трамп стала новой иконой стиля в Китае

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Тайвань договаривается о многомиллиардном оборонном контракте с США

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Как Google удаляла контент по требованию россии и Китая: расследование

Google сотрудничала с авторитарными правительствами, удаляя нежелательный контент по их запросам. С 2020 по 2024 год более 60% запросов на удаление поступило из россии, а Китай добился удаления 200+ видео о коррупции.

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Трамп предлагает провести трехстороннюю встречу с Си Цзиньпином и путиным

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Трамп рассчитывает на Китай в прекращении войны рф в Украине - CNN

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Трамп провел разговор с лидером Китая после инаугурации: о чем говорили

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