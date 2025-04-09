Китай усиливает ответные меры на пошлины США, расширяя список товаров под пошлиной и ограничивая экспорт минералов. Трамп отреагировал на это ухудшением ситуации.
По словам Алекса Янгера, Дональд Трамп, владимир путин и Си Цзиньпин делят мир, и Британии следует перевооружиться. США подрывают доверие, назначая неопытных руководителей в разведку.
Генсек НАТО заявил, что россия является долгосрочной угрозой для Альянса, даже если война в Украине закончится. Он добавил, что Си Цзиньпин внимательно следит за войной.
Китай угрожает принять контрмеры из-за новых пошлин США на китайский импорт. Трамп увеличил пошлины до 54% и ввел дополнительные тарифы на азиатские страны.
Российский диктатор встретился с Ван И и пообещал подготовить насыщенную программу к приезду китайского лидера в мае. Они сотрудничают на многих международных площадках.
Министр иностранных дел Китая выразил оптимизм относительно сближения рф и США, подчеркнув важность этого для глобальной стабильности. Китай призывает к мирному диалогу по Украине.
Главный китайский дипломат Ван И посетит Россию для обсуждения двусторонних отношений и урегулирования войны в Украине. Визит состоится с 31 марта по 2 апреля.
Высокопоставленный чиновник Китая Дин Сюэсян призвал к расширению сотрудничества и выступил против протекционизма, намекая на дестабилизацию торговых отношений со стороны США. Китай стремится привлечь инвестиции.
На фоне экономической напряженности между США и Китаем, Трамп намекнул на встречу с Си Цзиньпином. США ввели пошлины на импорт из Китая из-за обвинений в поставке химикатов для фентанила.
Председатель КНР отказался посетить саммит в Брюсселе, посвященный 50-летию отношений между ЕС и Китаем. Событие, важное для партнерства, остается под вопросом.
США ввели визовые ограничения для должностных лиц Таиланда, причастных к принудительной репатриации уйгуров. Это ответ на их участие в возвращении 40 уйгуров в Китай в конце февраля.
Представители США и Китая согласовывают возможную встречу лидеров государств в апреле. Китай стремится к официальному формату встречи в Пекине или Вашингтоне, несмотря на введение новых взаимных торговых ограничений.
Китай и Казахстан создают альтернативный железнодорожный маршрут в Европу без участия рф. Это демонстрирует прагматичный подход Пекина, несмотря на заявления о "безграничном партнерстве" с россией.
Китай установил цель роста экономики на уровне 5% в 2025 году и увеличит бюджетный дефицит до 4% ВВП. Правительство планирует выпуск облигаций на 1,3 трлн юаней и внедрение проактивной фискальной политики.
Белый дом рассматривает возможность отмены военной помощи Украине. ISW предупреждает, что это усилит позиции России и может привести к территориальным потерям Украины.
Секретарь СБ рф Шойгу встретился с руководством Китая для обсуждения двусторонней безопасности. Курская область подписала соглашение о сотрудничестве с Пхеньяном в сфере экономики и производства.
Китайская Huawei увеличила выход качественных чипов Ascend 910C с 20% до 40% за год, сделав производство прибыльным. Компания планирует изготовить 100 000 процессоров 910C в этом году, бросая вызов доминированию Nvidia на рынке.
Лидеры Китая и РФ подтвердили «безграничное» партнерство в телефонном разговоре в годовщину вторжения в Украину. путин проинформировал Си о контактах с США, а Китай поддержал «позитивные усилия» по «разрядке кризиса».
Эстония увеличила военную помощь Украине на 25% и обязалась выделять 0,25% ВВП ежегодно. Премьер Кристен Михал подчеркнул, что только Украина должна определять условия мирного процесса.
Лидер Китая Си Цзиньпин провел телефонный разговор с российским диктатором путиным. Детали разговора не указаны.
Китай избегает активного участия в урегулировании войны в Украине, сосредотачиваясь на экономических интересах. Пекин не хочет рисковать отношениями с россией и стремится избежать торговой войны с США.
Первая леди США Мелания Трамп приобрела неожиданную популярность в Китае, особенно среди женщин. Китайские соцсети восхищаются ее стилем, независимостью и отношением к семейной жизни, несмотря на напряженные отношения между странами.
Дональд Трамп заявил об ожидании визита китайского лидера Си Цзиньпина в США. Президент также сообщил о возможности заключения нового торгового соглашения между странами и обсуждения вопросов TikTok.
Глава МИД Китая Ван И заявил в Совбезе ООН о поддержке мирных переговоров по Украине. Пекин продолжит следовать четырем принципам, ранее озвученным Си Цзиньпином.
Тайвань рассматривает возможность приобретения у США оружия на сумму от 7 до 10 млрд долларов. В пакет должны войти крылатые ракеты для береговой обороны, HIMARS и другое высокоточное вооружение.
Google сотрудничала с авторитарными правительствами, удаляя нежелательный контент по их запросам. С 2020 по 2024 год более 60% запросов на удаление поступило из россии, а Китай добился удаления 200+ видео о коррупции.
Китай начал набор специалистов в планетарные силы обороны из-за астероида 2024 YR4, который имеет 2,2% шанс столкнуться с Землей в 2032 году. SASTIND ищет молодых выпускников для разработки систем мониторинга и раннего предупреждения.
Дональд Трамп намерен провести переговоры с лидерами россии и Китая о денуклеаризации и сокращении оборонных расходов.
Трамп заявил о возможной ключевой роли Китая в прекращении войны в Украине из-за его влияния на Россию. Аналитики считают, что Си Цзиньпин вряд ли поддержит инициативу США из-за стратегического партнерства с Россией.
Президент США Дональд Трамп сообщил о телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином после инаугурации. Детали разговора не разглашаются, но Трамп подчеркнул хорошие личные отношения с китайским лидером.