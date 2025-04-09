Lockheed Martin F-35 Lightning II

Бельгия предоставит Украине два F-16 в 2024 году в качестве запчастей, и еще два самолета в 2025 году. Передача состоится после получения Бельгией F-35.
Премьер-министр Бельгии и министр обороны посетят Киев, чтобы выразить поддержку украинцам.
Таможенная программа Трампа может запутать глобальные цепи поставок, что усложнит производство оружия и международные усилия по противодействию Китаю. Это нанесет удар по отрасли вооружений и отношениям с союзниками.
Генерал Каволи заявил о подготовке новой партии F-16 для Украины и расширении обучения пилотов. Украинские силы уже используют F-16 для защиты неба.
Духовный советник Трампа Марк Бернс заявил, что украинские солдаты на передовой нуждаются в танках, самолетах и оружии ПВО. Он подчеркнул, что именно Трамп предоставил Украине Джавелины.
Страны ЕС увеличили закупки газа из рф на 18% в 2024 году, несмотря на санкции. Еврокомиссия планирует представить план отказа от российских энергоносителей.
Премьер-министр Британии обсудил отправку истребителей Typhoon в Украину для прикрытия войск в случае их ввода. Это связано с неопределенностью относительно поддержки США.
Канада ведет переговоры с ЕС об участии в проекте по расширению военной промышленности. Это позволит ей производить европейское оружие на своих предприятиях и уменьшить зависимость от США.
Президент Турции работает над организацией встречи с Трампом в Вашингтоне для укрепления стратегического партнерства. Эрдоган призвал отменить санкции и возобновить сотрудничество по F-35 и F-16.
Президент Франции Эммануэль Макрон намерен убедить страны Евросоюза покупать оружие у европейских производителей. Он предлагает альтернативы американским Patriot и F-35.
Премьер-министр Канады поручил пересмотреть контракт на закупку F-35 из-за изменения геополитической ситуации и напряженных отношений с США. Lockheed Martin уклонилась от комментариев.
Министр иностранных дел Португалии заявил о намерении расширить поддержку Украины, координируясь с ЕС и НАТО. Страна готова увеличить помощь в различных направлениях, включая программу F-16.
Министр обороны Португалии заявил об отказе от американских F-35 из-за непредсказуемости политики США в НАТО. Существуют опасения относительно ограничений на использование и обслуживание самолетов.
Бельгия отложила передачу первых из 30 истребителей F-16 Украине до конца года из-за задержки поставок F-35 из США. Поставки будут осуществляться постепенно в течение 3-4 лет.
Le Monde сообщает о возможной передаче 32 истребителей F-16 Block 30 из Греции в Украину, хотя греческие источники это отрицают. Параллельно в Британии продолжается ускоренная подготовка украинских пилотов для F-16.
Администрация Трампа объявила о намерении поставлять Индии истребители F-35 Joint Strike Fighter. Это стало возможным благодаря укреплению оборонных связей между странами, несмотря на предыдущую зависимость Индии от российского вооружения.
На авиабазе Эйельсон в Фербенксе разбился истребитель F-35 во время тренировочного полета. Пилот успел катапультироваться, его состояние стабильное, а военные начали расследование причин аварии.
Министр обороны Польши заявил, что Европа должна увеличить расходы на оборону для влияния на позицию США по Украине. Польша уже тратит 4,7% ВВП на оборону и закупает американское вооружение на $60 млрд.
Два норвежских истребителя F-35, дислоцированные в Польше, впервые поднялись в воздух для защиты польского воздушного пространства. Это произошло 15 января в ответ на массированную ракетную атаку рф по Украине.
Китай представил новый десантный корабль Type 076 "Сычуань" с электромагнитной катапультой для запуска самолетов. Корабль водоизмещением 40 000 тонн может перевозить более 1000 морских пехотинцев и конкурирует с военной мощью США.
Правительство Дании объявило о выделении более 1,5 млрд долларов на оборону Гренландии. Решение принято после того, как Трамп вновь заявил о необходимости США владеть арктической территорией.
В польском Жешуве развернуты норвежские зенитные системы NASAMS и направлены самолеты F-35 для защиты логистического центра. Миссия продлится до Пасхи с участием 100 норвежских военных.
ВМС США направили авианосец USS Carl Vinson с шестью истребителями F-35C Lightning II в Филиппинское море. Усиление военного присутствия произошло после масштабных учений Китая возле Тайваня с участием 90 кораблей.
Два истребителя F-35 Нидерландов перехватили три российских самолета над Балтийским морем. Среди перехваченных были транспортный Ан-72, разведчик СУ-24МР и Ил-20.
МИД КНР призывает к прекращению огня после разрешения США на использование Украиной дальнобойных ракет. Пекин отрицает обвинения ЕС в поставках дронов россии.
Британские военные успешно протестировали управляемую ракету SPEAR с дальностью до 100 км. Ракета предназначена для F-35 и может уничтожать системы ПВО, корабли, танки и другие цели.
Китай представил свой новый истребитель-невидимку J-35A на авиасалоне в Чжухае. Эксперты отмечают, что реальные возможности самолета остаются «черным ящиком», несмотря на заявленные преимущества конструкции.
Румыния подняла 4 истребителя после обнаружения неизвестного дрона, нарушившего воздушное пространство на 14 км в уезде Констанца. Жителям рекомендовали спрятаться, пилоты не смогли обнаружить беспилотник.
Эксперт считает, что США не готовы к эскалации с Ираном из-за приближения выборов. Последствия для Ирана могут ограничиться санкциями и разведывательной поддержкой Израиля.
Иран использовал гиперзвуковые ракеты "Фатех" во время атаки на Израиль, поразив элементы противоракетной обороны.