Lockheed Martin F-35 Lightning II

Из-за выборов США не готовы к эскалации с Ираном: эксперт прокомментировал ракетную атаку на Израиль

Эксперт считает, что США не готовы к эскалации с Ираном из-за приближения выборов. Последствия для Ирана могут ограничиться санкциями и разведывательной поддержкой Израиля.