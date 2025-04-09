Lockheed Martin F-35 Lightning II

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29138 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Премьер Бельгии и министр обороны отправляются в Украину с визитом солидарности

Премьер-министр Бельгии и министр обороны посетят Киев, чтобы выразить поддержку украинцам.

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Пошлины Трампа угрожают оборонному сотрудничеству США с союзниками, в частности в поставках оружия

Таможенная программа Трампа может запутать глобальные цепи поставок, что усложнит производство оружия и международные усилия по противодействию Китаю. Это нанесет удар по отрасли вооружений и отношениям с союзниками.

Экономика • 4 апреля, 10:58 • 6682 просмотра

F-16 для Украины: генерал США анонсировал новые поставки истребителей

Генерал Каволи заявил о подготовке новой партии F-16 для Украины и расширении обучения пилотов. Украинские силы уже используют F-16 для защиты неба.

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"Солдаты просят не деньги, а оружие": духовный советник Трампа посетил Бучу

Духовный советник Трампа Марк Бернс заявил, что украинские солдаты на передовой нуждаются в танках, самолетах и оружии ПВО. Он подчеркнул, что именно Трамп предоставил Украине Джавелины.

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ЕС увеличил закупки СПГ и трубопроводного газа из россии на 18% - СМИ

Страны ЕС увеличили закупки газа из рф на 18% в 2024 году, несмотря на санкции. Еврокомиссия планирует представить план отказа от российских энергоносителей.

Новости Мира • 27 марта, 10:48 • 21612 просмотра

Британия рассматривает возможность отправки своих истребителей Украине для охраны с воздуха – The Telegraph

Премьер-министр Британии обсудил отправку истребителей Typhoon в Украину для прикрытия войск в случае их ввода. Это связано с неопределенностью относительно поддержки США.

политика • 21 марта, 10:41 • 15600 просмотра

Канада договаривается с ЕС о присоединении к оборонному проекту для производства оружия - NYT

Канада ведет переговоры с ЕС об участии в проекте по расширению военной промышленности. Это позволит ей производить европейское оружие на своих предприятиях и уменьшить зависимость от США.

политика • 20 марта, 07:48 • 20131 просмотра

Эрдоган стремится к встрече с Трампом в Белом доме в конце апреля - Bloomberg

Президент Турции работает над организацией встречи с Трампом в Вашингтоне для укрепления стратегического партнерства. Эрдоган призвал отменить санкции и возобновить сотрудничество по F-35 и F-16.

Новости Мира • 18 марта, 07:59 • 11424 просмотра

Макрон призывает страны ЕС покупать европейское оружие вместо американского

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен убедить страны Евросоюза покупать оружие у европейских производителей. Он предлагает альтернативы американским Patriot и F-35.

Война • 16 марта, 20:42 • 19962 просмотра

Канада пересматривает закупку F-35 из-за напряженных отношений с США

Премьер-министр Канады поручил пересмотреть контракт на закупку F-35 из-за изменения геополитической ситуации и напряженных отношений с США. Lockheed Martin уклонилась от комментариев.

Новости Мира • 16 марта, 06:30 • 26148 просмотра

Португалия рассматривает возможность расширения помощи Украине в рамках ЕС и НАТО

Министр иностранных дел Португалии заявил о намерении расширить поддержку Украины, координируясь с ЕС и НАТО. Страна готова увеличить помощь в различных направлениях, включая программу F-16.

политика • 14 марта, 11:56 • 11846 просмотра

Португалия отказалась от американских истребителей F-35

Министр обороны Португалии заявил об отказе от американских F-35 из-за непредсказуемости политики США в НАТО. Существуют опасения относительно ограничений на использование и обслуживание самолетов.

Новости Мира • 14 марта, 08:45 • 14865 просмотра

Бельгия отложила передачу Украине 30 истребителей F-16

Бельгия отложила передачу первых из 30 истребителей F-16 Украине до конца года из-за задержки поставок F-35 из США. Поставки будут осуществляться постепенно в течение 3-4 лет.

Война • 21 февраля, 11:35 • 104571 просмотра

Греческие истребители в Украине: Le Monde пишет о вероятности поставок F-16 Block 30, военные источники опровергают

Le Monde сообщает о возможной передаче 32 истребителей F-16 Block 30 из Греции в Украину, хотя греческие источники это отрицают. Параллельно в Британии продолжается ускоренная подготовка украинских пилотов для F-16.

политика • 17 февраля, 15:14 • 106730 просмотра

США планируют предоставить Индии истребители F-35

Администрация Трампа объявила о намерении поставлять Индии истребители F-35 Joint Strike Fighter. Это стало возможным благодаря укреплению оборонных связей между странами, несмотря на предыдущую зависимость Индии от российского вооружения.

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На Аляске разбился F-35: что известно об инциденте

На авиабазе Эйельсон в Фербенксе разбился истребитель F-35 во время тренировочного полета. Пилот успел катапультироваться, его состояние стабильное, а военные начали расследование причин аварии.

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Польский министр раскрыл, при каком условии Трамп будет учитывать позицию европейцев по Украине

Министр обороны Польши заявил, что Европа должна увеличить расходы на оборону для влияния на позицию США по Украине. Польша уже тратит 4,7% ВВП на оборону и закупает американское вооружение на $60 млрд.

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НАТО впервые поднимало в небо норвежские F-35 в Польше во время ракетной атаки рф по Украине

Два норвежских истребителя F-35, дислоцированные в Польше, впервые поднялись в воздух для защиты польского воздушного пространства. Это произошло 15 января в ответ на массированную ракетную атаку рф по Украине.

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Китай спустил на воду гигантский десантный корабль: подробности

Китай представил новый десантный корабль Type 076 "Сычуань" с электромагнитной катапультой для запуска самолетов. Корабль водоизмещением 40 000 тонн может перевозить более 1000 морских пехотинцев и конкурирует с военной мощью США.

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Дания усиливает оборону Гренландии после заявлений Трампа

Правительство Дании объявило о выделении более 1,5 млрд долларов на оборону Гренландии. Решение принято после того, как Трамп вновь заявил о необходимости США владеть арктической территорией.

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В польском Жешуве развернуты норвежские зенитные системы NASAMS и направлены самолеты F-35 для защиты логистического центра. Миссия продлится до Пасхи с участием 100 норвежских военных.

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Китай прокомментировал разрешение США на дальнобойные удары по рф: «скорейшее прекращение огня»

МИД КНР призывает к прекращению огня после разрешения США на использование Украиной дальнобойных ракет. Пекин отрицает обвинения ЕС в поставках дронов россии.

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Британии успешно испытала крылатую ракету SPEAR с дальностью до 100 км

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Что скрывает китайский истребитель-невидимка J-35A: сравнение с F-35

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Из-за выборов США не готовы к эскалации с Ираном: эксперт прокомментировал ракетную атаку на Израиль

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