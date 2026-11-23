россия может разместить ядерное оружие в космосе до конца года - СМИ
Киев • УНН
Спутник Sputnik-S якобы готов к запуску и может быстро стать боеспособным. В НАТО рассматривают сценарии ответа на угрозу.
россияне готовятся разместить ядерное оружие в космосе до конца текущего года с помощью спутника. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung, передает УНН.
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По данным СМИ, данный аппарат называется Sputnik-S, уже полностью собран и длительное время хранится под Москвой. После выведения на орбиту он станет боеспособным уже через короткое время.
Спецслужбы Германии считают, что после выхода на орбиту спутник будет готов к применению в кратчайшие сроки.
В то же время в НАТО рассматривают сценарий соответствующих действий, говорится в публикации. Также СМИ сообщают, что в случае размещения ядерного оружия в космосе это будет представлять огромную военную угрозу для Запада.
Дополнительно
Ранее УНН сообщал, что в России могли провести третий успешный испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 "Сармат", способной нести ядерные боеголовки.
Также УНН сообщал, что Польша подала заявку на присоединение к программе DCA (Dual Capable Aircraft), которая открывает возможность участия страны в механизме Nuclear Sharing. Он предусматривает использование американского тактического ядерного оружия союзниками НАТО во время войны.
Новый план НАТО предусматривает удары по целям в глубоком тылу России04.11.26, 18:01 • 8047 просмотров