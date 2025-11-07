Ядерное оружие

Северная Корея запустила баллистическую ракету с восточного побережья 7 ноября, что произошло после введения США санкций против северокорейских банкиров. Это второй запуск менее чем за три недели.
Дональд Трамп заявил о возможной разработке плана ядерного разоружения с участием США, Китая и России. Он также отметил, что его стратегия экономического давления способствует остановке международных конфликтов.
Генеральный секретарь НАТО Рютте заявил, что сокращение численности войск США в Румынии не повлияет на безопасность Альянса. Он подчеркнул, что ротация подразделений является обычной практикой, а обороноспособность восточного фланга НАТО остается непоколебимой.
владимир путин поручил МИД, Минобороны и спецслужбам рф подготовить предложения по возможному возобновлению ядерных испытаний. Руководитель ЦПД Андрей Коваленко расценил это как попытку имитировать Карибский кризис и поднять ставки.
Командование глобальных ударов ВВС США провело испытательный запуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III из Калифорнии. Ракета преодолела около 6800 км до Маршалловых Островов, подтверждая надежность системы.
Южнокорейские депутаты заявили, что КНДР готова провести седьмое ядерное испытание, если Ким Чен Ын примет такое решение. Кроме того, Северная Корея наращивает производство ядерных боеголовок и готовится к запуску нового разведывательного спутника.
россия ожидает официальных объяснений от США после заявлений Дональда Трампа о вероятном возобновлении ядерных испытаний. москва и Пекин настаивают на соблюдении всеми странами обязательств по конвенции о запрете ядерных испытаний.
Южная Корея сообщает о размещении более 10 тысяч северокорейских военнослужащих у российско-украинской границы, а также об отправке инженеров и строителей в РФ. КНДР официально подтвердила отправку войск в Россию для участия в войне против Украины, получая в обмен нефть, продовольствие и вооружение.
4 ноября воздушное пространство Бельгии частично закрыли из соображений безопасности после сообщения о пролете нескольких групп БПЛА в небе над страной, в частности в районе аэропортов Брюсселя и Льежа. Рейсы перенаправили в Маастрихт.
Столица Ирана, Тегеран, может остаться без запасов воды через две недели из-за продолжительной засухи. Приток воды в плотины снизился на 43% по сравнению с прошлым годом, а запасы водохранилища Амир-Кабир сократились до 14 миллионов кубометров.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выразил готовность встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Эта информация поступила от секретаря парламентского комитета по разведке Южной Кореи после закрытой встречи с Национальной разведывательной службой.
США и Катар открыли первый в регионе двусторонний Объединенный командный пункт противовоздушной обороны на базе Аль-Удейд. Это решение было принято после иранских обстрелов базы и расширения военного сотрудничества.
В Америке планируют построить электростанцию, которая будет работать на энергии от переработки собственных отходов.
Начальник Генштаба ВС Бельгии Фредерик Вансина приказал сбивать неизвестные дроны в воздушном пространстве страны. Решение принято после обнаружения БПЛА над несколькими военными базами, включая авиабазу Кляйн-Брогель, где размещены ядерные боеприпасы США.
Аятолла Али Хаменеи выдвинул президенту США Дональду Трампу жесткий ультиматум. Иран не будет сотрудничать с США, если Вашингтон не прекратит поддержку Израиля, не выведет войска с Ближнего Востока и не будет вмешиваться в дела региона.
Командно-штабные учения ГСЧС и МВД Украины при поддержке НАТО прошли во Львове. Мероприятие посвящено реагированию на химические, биологические, радиологические и ядерные инциденты.
Иран не спешит возобновлять переговоры с Соединенными Штатами Америки по ядерной программе, заявляя о готовности к непрямым переговорам на равных условиях. Министр иностранных дел Аббас Арагчи считает условия США для возобновления переговоров нелогичными и несправедливыми.
Президент Финляндии Александр Стубб предположил, что Дональд Трамп и владимир путин могут встретиться на саммите G20 в конце ноября. Он считает, что мирный план по Украине должен перейти к конкретным действиям.
Президент США Дональд Трамп ответил на сообщения о возможном баллотировании на третий срок, заявив, что многие люди хотят его участия, но он пока не думает об этом. Он также положительно охарактеризовал ряд республиканцев, которых называют среди потенциальных кандидатов.
Президент США заявил, что Вашингтон объявил о проведении ядерных испытаний из-за аналогичных действий россии и Китая. Он отметил, что США обладают крупнейшим ядерным арсеналом, но Китай быстро догоняет.
Президент США Дональд Трамп заявил, что глава Кремля Владимир Путин стремится вести торговлю с Вашингтоном. Трамп также пояснил, что США не вводили высокие пошлины против РФ с целью прекращения войны в Украине.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Си Цзиньпин понимает возможные последствия военного нападения на Тайвань. Трамп отказался раскрывать, как США будут действовать в случае вторжения Китая.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты обладают достаточным ядерным оружием для многочисленных ударов. Он подтвердил планы возобновить ядерные испытания и сообщил, что обсуждал ядерное разоружение с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.
Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что дроны над военными базами, вероятно, использовались для слежки за истребителями и складами боеприпасов. Он не обвинил Россию напрямую, но отметил, что мотивы и способы таких действий очевидны.
Президент США Дональд Трамп сказал, что пока Америка не планирует ядерные испытания, о чем он и американские высокопоставленные лица сообщали ранее.
Израиль планирует усилить военные удары по "Хезболле", представители США предупреждают Бейрут, что время для разоружения организации истекает.
Над бельгийской военной базой НАТО Kleine-Brogel снова зафиксировано три БпЛА. Попытки заглушить или сбить дроны оказались безуспешными, полиция потеряла сигнал после 20 километров преследования.
Над военной авиабазой Кляйн-Брогель в Бельгии, где размещены ядерные боеприпасы США, зафиксировали несколько дронов. Полиция прибыла на место, но дроны исчезли, хотя их удалось зафиксировать на видео.