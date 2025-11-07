Ядерное оружие

В Тегеране воды осталось менее чем на две недели – власти предупреждают о критической засухе

Столица Ирана, Тегеран, может остаться без запасов воды через две недели из-за продолжительной засухи. Приток воды в плотины снизился на 43% по сравнению с прошлым годом, а запасы водохранилища Амир-Кабир сократились до 14 миллионов кубометров.