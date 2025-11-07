Ядерное оружие

ukenru
11:23 • 5596 просмотра
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Эксклюзив
09:48 • 21018 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
09:46 • 23347 просмотра
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Эксклюзив
07:19 • 28545 просмотра
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
7 ноября, 05:43 • 25600 просмотра
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
7 ноября, 03:41 • 28422 просмотра
Трамп заявил, что в вопросе завершения войны в Украине есть значительный прогресс
7 ноября, 00:03 • 28782 просмотра
Украина ведет "позитивные" переговоры по ракетам Tomahawk, несмотря на позицию Трампа - Стефанишина
6 ноября, 19:30 • 32547 просмотра
Как будут отключать свет в Киеве и регионах: ДТЭК обнародовал графики на 7 ноябряPhoto
Эксклюзив
6 ноября, 14:11 • 68660 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
6 ноября, 12:47 • 58551 просмотра
Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Орбан сделал новое заявление о возможной встрече Трампа с путиным: подробности7 ноября, 03:02 • 21869 просмотра
В Британии археологи раскопали сотни древних сооружений возрастом более 2000 лет, которым нет объясненияPhoto7 ноября, 03:28 • 21474 просмотра
Выход GTA VI снова отложен7 ноября, 06:53 • 16722 просмотра
Почти 8 тыс. украинских авторов на OnlyFans заработали около 5 млрд грн за год07:49 • 12920 просмотра
Брюса Уиллиса заметили с сиделкой во время редкого публичного выхода на улицуPhoto08:03 • 19320 просмотра
"Вайб-кодинг" стало словом 2025 года по версии Collins: что оно означает11:01 • 3554 просмотра
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 202509:56 • 7358 просмотра
Брюса Уиллиса заметили с сиделкой во время редкого публичного выхода на улицуPhoto08:03 • 19502 просмотра
Почти 8 тыс. украинских авторов на OnlyFans заработали около 5 млрд грн за год07:49 • 13079 просмотра
Выход GTA VI снова отложен7 ноября, 06:53 • 16874 просмотра
Другое

Ядерное оружие

Новости по теме
Северная Корея запустила баллистическую ракету у своего восточного побережья

Северная Корея запустила баллистическую ракету с восточного побережья 7 ноября, что произошло после введения США санкций против северокорейских банкиров. Это второй запуск менее чем за три недели.

Политика • 7 ноября, 04:29 • 3358 просмотра
Трамп анонсировал возможный план ядерного разоружения с участием США, Китая и России

Дональд Трамп заявил о возможной разработке плана ядерного разоружения с участием США, Китая и России. Он также отметил, что его стратегия экономического давления способствует остановке международных конфликтов.

Политика • 6 ноября, 00:18 • 11604 просмотра
НАТО заверяет в стабильности после сокращения военного присутствия США в Румынии: «Это случается постоянно» – Рютте

Генеральный секретарь НАТО Рютте заявил, что сокращение численности войск США в Румынии не повлияет на безопасность Альянса. Он подчеркнул, что ротация подразделений является обычной практикой, а обороноспособность восточного фланга НАТО остается непоколебимой.

Политика • 5 ноября, 20:42 • 3596 просмотра
путин поручил подготовить предложения по возможным ядерным испытаниям: в ЦПД отреагировали

владимир путин поручил МИД, Минобороны и спецслужбам рф подготовить предложения по возможному возобновлению ядерных испытаний. Руководитель ЦПД Андрей Коваленко расценил это как попытку имитировать Карибский кризис и поднять ставки.

Политика • 5 ноября, 14:32 • 3264 просмотра
США сообщили об испытательном запуске невооруженной МБР Minuteman III

Командование глобальных ударов ВВС США провело испытательный запуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III из Калифорнии. Ракета преодолела около 6800 км до Маршалловых Островов, подтверждая надежность системы.

Новости Мира • 5 ноября, 13:57 • 3020 просмотра
КНДР, похоже, готова к ядерным испытаниям, как только Ким Чен Ын примет решение - Сеул

Южнокорейские депутаты заявили, что КНДР готова провести седьмое ядерное испытание, если Ким Чен Ын примет такое решение. Кроме того, Северная Корея наращивает производство ядерных боеголовок и готовится к запуску нового разведывательного спутника.

Новости Мира • 5 ноября, 07:51 • 2990 просмотра
кремль ждет от США объяснений по заявлениям Трампа о ядерных испытаниях - песков

россия ожидает официальных объяснений от США после заявлений Дональда Трампа о вероятном возобновлении ядерных испытаний. москва и Пекин настаивают на соблюдении всеми странами обязательств по конвенции о запрете ядерных испытаний.

Политика • 5 ноября, 00:31 • 4507 просмотра
Около 10 тысяч военнослужащих из КНДР размещены недалеко от российско-украинской границы

Южная Корея сообщает о размещении более 10 тысяч северокорейских военнослужащих у российско-украинской границы, а также об отправке инженеров и строителей в РФ. КНДР официально подтвердила отправку войск в Россию для участия в войне против Украины, получая в обмен нефть, продовольствие и вооружение.

Война в Украине • 4 ноября, 23:11 • 49429 просмотра
Воздушное пространство Бельгии частично закрыли из-за неизвестных БПЛАPhoto

4 ноября воздушное пространство Бельгии частично закрыли из соображений безопасности после сообщения о пролете нескольких групп БПЛА в небе над страной, в частности в районе аэропортов Брюсселя и Льежа. Рейсы перенаправили в Маастрихт.

Новости Мира • 4 ноября, 21:14 • 3614 просмотра
В Тегеране воды осталось менее чем на две недели – власти предупреждают о критической засухе

Столица Ирана, Тегеран, может остаться без запасов воды через две недели из-за продолжительной засухи. Приток воды в плотины снизился на 43% по сравнению с прошлым годом, а запасы водохранилища Амир-Кабир сократились до 14 миллионов кубометров.

Новости Мира • 4 ноября, 20:27 • 4604 просмотра
Ким Чен Ын готов к встрече с Трампом - СМИ

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выразил готовность встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Эта информация поступила от секретаря парламентского комитета по разведке Южной Кореи после закрытой встречи с Национальной разведывательной службой.

Новости Мира • 4 ноября, 17:38 • 3084 просмотра
США и Катар открыли совместный командный пункт ПВО на крупнейшей базе в регионе

США и Катар открыли первый в регионе двусторонний Объединенный командный пункт противовоздушной обороны на базе Аль-Удейд. Это решение было принято после иранских обстрелов базы и расширения военного сотрудничества.

Политика • 4 ноября, 17:05 • 3506 просмотра
Американский стартап построит в Индиане АЭС, которая будет работать на собственных отходах

В Америке планируют построить электростанцию, которая будет работать на энергии от переработки собственных отходов.

Новости Мира • 4 ноября, 14:03 • 2604 просмотра
Неизвестные дроны в Бельгии: военным приказали сбивать БПЛА, но с определенными ограничениями

Начальник Генштаба ВС Бельгии Фредерик Вансина приказал сбивать неизвестные дроны в воздушном пространстве страны. Решение принято после обнаружения БПЛА над несколькими военными базами, включая авиабазу Кляйн-Брогель, где размещены ядерные боеприпасы США.

Новости Мира • 4 ноября, 09:31 • 2315 просмотра
Иранский лидер выдвинул Трампу ультиматум, углубляющий напряженность на Ближнем Востоке

Аятолла Али Хаменеи выдвинул президенту США Дональду Трампу жесткий ультиматум. Иран не будет сотрудничать с США, если Вашингтон не прекратит поддержку Израиля, не выведет войска с Ближнего Востока и не будет вмешиваться в дела региона.

Политика • 3 ноября, 18:15 • 9066 просмотра
Во Львове прошли учения ГСЧС и МВД при поддержке НАТОPhoto

Командно-штабные учения ГСЧС и МВД Украины при поддержке НАТО прошли во Львове. Мероприятие посвящено реагированию на химические, биологические, радиологические и ядерные инциденты.

Общество • 3 ноября, 15:39 • 2333 просмотра
Иран не спешит возобновлять переговоры по ядерной программе с США - Al Jazeera

Иран не спешит возобновлять переговоры с Соединенными Штатами Америки по ядерной программе, заявляя о готовности к непрямым переговорам на равных условиях. Министр иностранных дел Аббас Арагчи считает условия США для возобновления переговоров нелогичными и несправедливыми.

Политика • 3 ноября, 11:53 • 2894 просмотра
Президент Финляндии Стубб предположил новую дату встречи Трампа и путина

Президент Финляндии Александр Стубб предположил, что Дональд Трамп и владимир путин могут встретиться на саммите G20 в конце ноября. Он считает, что мирный план по Украине должен перейти к конкретным действиям.

Политика • 3 ноября, 09:40 • 5604 просмотра
Пойдет ли Трамп на третий срок: президент США дал ответ

Президент США Дональд Трамп ответил на сообщения о возможном баллотировании на третий срок, заявив, что многие люди хотят его участия, но он пока не думает об этом. Он также положительно охарактеризовал ряд республиканцев, которых называют среди потенциальных кандидатов.

Политика • 3 ноября, 08:22 • 3014 просмотра
"Мы обязаны это делать": Трамп назвал причину ядерных испытаний США

Президент США заявил, что Вашингтон объявил о проведении ядерных испытаний из-за аналогичных действий россии и Китая. Он отметил, что США обладают крупнейшим ядерным арсеналом, но Китай быстро догоняет.

Политика • 3 ноября, 06:51 • 9299 просмотра
Путин стремится торговать с США и зарабатывать деньги для России - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что глава Кремля Владимир Путин стремится вести торговлю с Вашингтоном. Трамп также пояснил, что США не вводили высокие пошлины против РФ с целью прекращения войны в Украине.

Политика • 3 ноября, 04:21 • 32193 просмотра
Си Цзиньпин «знает о последствиях» вторжения на Тайвань – Президент США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Си Цзиньпин понимает возможные последствия военного нападения на Тайвань. Трамп отказался раскрывать, как США будут действовать в случае вторжения Китая.

Политика • 3 ноября, 03:22 • 25732 просмотра
У США достаточно ядерного оружия, чтобы 150 раз взорвать мир - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты обладают достаточным ядерным оружием для многочисленных ударов. Он подтвердил планы возобновить ядерные испытания и сообщил, что обсуждал ядерное разоружение с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.

Политика • 3 ноября, 02:46 • 26234 просмотра
Замеченные в Бельгии подозрительные дроны шпионили за F-16 и боеприпасами - министр

Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что дроны над военными базами, вероятно, использовались для слежки за истребителями и складами боеприпасов. Он не обвинил Россию напрямую, но отметил, что мотивы и способы таких действий очевидны.

Новости Мира • 2 ноября, 20:33 • 4089 просмотра
Трамп официально заявил, что США не планируют пока ядерных испытаний – только "системные"

Президент США Дональд Трамп сказал, что пока Америка не планирует ядерные испытания, о чем он и американские высокопоставленные лица сообщали ранее.

Политика • 2 ноября, 18:24 • 6434 просмотра
Израиль угрожает усилить удары по "Хезболле" - СМИ

Израиль планирует усилить военные удары по "Хезболле", представители США предупреждают Бейрут, что время для разоружения организации истекает.

Новости Мира • 2 ноября, 13:40 • 3704 просмотра
Над базой НАТО в Бельгии ночью заметили дроны, попытки остановить их были неэффективными

Над бельгийской военной базой НАТО Kleine-Brogel снова зафиксировано три БпЛА. Попытки заглушить или сбить дроны оказались безуспешными, полиция потеряла сигнал после 20 километров преследования.

Новости Мира • 2 ноября, 13:09 • 4092 просмотра
В Бельгии над авиабазой, где хранятся ядерные боеприпасы США, зафиксированы неизвестные дроны

Над военной авиабазой Кляйн-Брогель в Бельгии, где размещены ядерные боеприпасы США, зафиксировали несколько дронов. Полиция прибыла на место, но дроны исчезли, хотя их удалось зафиксировать на видео.

Новости Мира • 1 ноября, 23:27 • 4730 просмотра