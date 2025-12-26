Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной роли
Киев • УНН
Netflix обнародовал трейлер фильма "Вершина" с Шарлиз Терон и Эриком Баной, где Терон играет женщину, которая попадает в смертельную игру с серийным убийцей. Премьера ленты состоится 24 апреля 2026 года.
Стриминговая платформа Netflix опубликовала трейлер фильма-триллера "Вершина" (Apex) с голливудской звездой Шарлиз Терон в главной роли. Об этом сообщает Deadline, пишет УНН.
Детали
События фильма "Вершина" разворачиваются в суровой австралийской глуши. Лента рассказывает о "женщине, переживающей потерю" (Шарлиз Терон), которая отправляется в дикую местность, но попадает в ловушку смертельной игры в кошки-мышки с серийным убийцей (играет Терон Эджертон)".
Режиссером фильма выступил Бальтасар Кормакур, сценарий написал Джереми Роббинс. Австралийский актер Эрик Бана также снялся в главной роли.
Отмечается, что в мае этого года Терон еще рассказывала о травме пальца, которую она получила во время съемок триллера.
По ее словам, она выполнила "некоторые трюки и действия неосознанно", добавив, что триллер дал ей возможность "превзойти действия, которые я делала в "Старой гвардии 2".
Премьера "Вершина" состоится во всем мире на Netflix - 24 апреля 2026 года.
