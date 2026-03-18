Первая помощь при ожогах: что действительно работает, а что делать запрещено

Киев • УНН

 • 7054 просмотра

Минздрав предостерегает от использования льда и масла при ожогах. Охлаждайте рану проточной водой 20 минут и обратитесь к врачу при больших поражениях.

Первая помощь при ожогах: что действительно работает, а что делать запрещено

Ожог в быту можно получить за считанные секунды: от кипятка, пара, горячей посуды, масла, утюга, плиты, химических средств для уборки или неисправного электроприбора. 

В первые минуты после травмы решающее значение имеют четкие и взвешенные действия. Именно от них зависит, насколько глубоким будет повреждение и не придется ли потом лечить уже не только сам ожог, но и последствия неудачной помощи.

УНН разбирался, почему "народные" методы вроде льда и сметаны не работают, что делать в первые минуты после ожогов и когда пора вызывать "скорую".

Первая помощь при ожогах в домашних условиях 

Минздрав и Центр общественного здоровья подчеркивают: первая помощь при ожогах начинается с изоляции фактора, вызвавшего ожог, охлаждения поврежденного участка и защиты раны от дополнительного загрязнения. 

В первую очередь нужно убрать человека от источника ожога. Если это горячая жидкость, пар или пламя, следует немедленно прекратить контакт с ними. После этого – оценить состояние пострадавшего, успокоить его и переходить к охлаждению пораженного участка. 

Что делать в первые минуты после ожога

Поврежденный участок следует охлаждать проточной водой или водой комнатной температуры. По рекомендациям Минздрава и ЦОЗ, охлаждение стоит проводить до 20 минут, особенно в первые часы после травмы. Если ожог небольшой, вода помогает уменьшить температуру тканей, боль и риск углубления повреждения. Вместе с этим нужно снять украшения, часы, ремни или тесную одежду рядом с местом ожога, пока не начал нарастать отек. Если ткань прилипла к коже, отрывать ее нельзя. 

После охлаждения пораженный участок нужно прикрыть сухой стерильной салфеткой, марлевой повязкой или чистой тканью без ворса. Повязка должна защищать рану, но не сдавливать ее. Если боль выражена, можно выпить привычное для человека обезболивающее. 

Кроме того, необходимо пить достаточно воды, чтобы уменьшить риск обезвоживания, особенно когда ожог больше маленького пятна на коже. 

Стоит помнить: все это касается именно первой помощи, но не полноценного лечения ожогов. 

Что нельзя делать при ожогах  

Самая распространенная ошибка при ожогах – попытка помочь пострадавшему человеку "народными" средствами. На пораженную кожу или даже открытую рану часто  наносят масло, сметану, кефир, крем, зубную пасту, спирт, зеленку. У всех этих методов один недостаток: вещества образуют на поверхности пленку, которая задерживает температуру. Из-за этого поврежденные ткани не охлаждаются, а сами ожоги становятся глубже. 

Еще одна ошибка – это прикладывание льда. Резкий перепад температуры вызывает дополнительное повреждение клеток. Из-за этого лед, ледяная вода или холодовые пакеты могут не помочь, а добавить новую травму. 

Также медики запрещают прокалывать пузыри, образовавшиеся на месте ожога, тереть пораженный участок кожи, туго бинтовать рану или накладывать на нее вату. Все это может закончиться инфицированием тканей.  

Отдельно стоит сказать о спреях, мазях и средствах "от ожогов" из домашней аптечки. В острый период главное – охладить место ожога. После этого рану необходимо прикрыть стерильной повязкой и обратиться за помощью к врачу, а не заниматься самолечением.  

Когда можно ограничиться первой помощью, а когда нужен врач

В домашних условиях можно оказать только первую помощь при небольшом поверхностном ожоге. 

Все остальные ситуации требуют помощи медиков.  

По рекомендациям ЦОЗ, нужно немедленно звонить 103, если площадь ожога у взрослого составляет 10% поверхности тела или более, а у ребенка 5% или более. Также экстренная помощь нужна при ожогах глаз, дыхательных путей или когда ожог сочетается с другой травмой.

Иными словами, если место ожога больше ладони пострадавшего человека, рана кажется глубокой, кожа побелела, обуглилась или чувствительность резко уменьшилась, самостоятельным уходом лучше не ограничиваться. Минздрав также советует обращаться за помощью, если вас беспокоит вид ожога или состояние человека ухудшается. 

Как действовать, если ожог произошел у ребенка

Для детей ожоги особенно опасны, потому что их кожа тоньше и повреждается быстрее. Поэтому даже короткий контакт с горячей жидкостью или паром может привести к более серьезной травме, чем у взрослого. Именно поэтому в случае с ребенком действовать нужно оперативно и последовательно: охладить поврежденный участок прохладной водой, снять одежду, если она не прилипла, дать обезболивающее в возрастной дозировке по необходимости и обратиться к врачу даже тогда, когда ожог кажется небольшим. 

При этом слишком долгое охлаждение тоже может стать опасным. Особенно если родители сажают ребенка в холодную ванну или слишком долго держат холодовой пакет. 

Что делать при химическом и электрическом ожоге

Химический ожог требует особой осторожности. Если вещество попало на кожу, нужно быстро снять одежду, обувь и украшения, если они не прилипли, и промывать пораженное место большим количеством воды. После этого следует обратиться к врачу. Самостоятельно "нейтрализовать" кислоту щелочью или наоборот не стоит, потому что такие действия могут только усилить повреждение. 

При электрическом ожоге главное правило – немедленно устранить действие тока. По возможности нужно выключить источник электроэнергии или отбросить провод непроводящим предметом, а не прикасаться к пострадавшему руками. После этого пострадавшего должен осмотреть медик, даже если внешнее повреждение кажется незначительным. 

Как объясняют медики, первая помощь при ожогах в домашних условиях сводится к четырем действиям: 

  • прекратить действие источника; 
    • охладить пораженный участок прохладной водой; 
      • защитить рану чистой повязкой; 
        • вовремя обратиться за медицинской помощью, если ожог большой, глубокий или произошел у ребенка. 

          ВНИМАНИЕ! Материал носит исключительно ознакомительный характер. Если вас беспокоят проблемы со здоровьем, – обратитесь к врачу.

          Александра Василенко

