Дуа Липа и актер Каллум Тернер поженились в Лондоне

Британская певица Дуа Липа и британский актер Каллум Тернер официально поженились. Церемония состоялась в воскресенье в ратуше Олд-Мэрилебон в Лондоне, сообщает NBC News со ссылкой на местные власти, пишет УНН.

Детали

Фотографии молодоженов начали появляться в социальных сетях сразу после церемонии. 30-летняя Липа была одета в белый костюм с юбкой от Schiaparelli, дополненный шляпой с широкими полями и перчатками. 36-летний Тернер появился в темно-синем костюме. Представители пары пока не комментировали событие.

Відносини пари стали публічними в минулому році

Слухи о романе Дуа Липы и Каллума Тернера появились в начале 2024 года. Впоследствии певица подтвердила помолвку в интервью британскому Vogue после нескольких месяцев спекуляций вокруг обручального кольца, которое она начала носить в конце 2024 года.

Дуа Липа является трехкратной лауреаткой премии "Грэмми" и автором таких успешных альбомов, как Future Nostalgia и Radical Optimism. Каллум Тернер известен по ролям во франшизе "Фантастические твари", фильмах "Парни в лодке" и сериале "Властелины воздуха".

