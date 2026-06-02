В Днепре из-за атаки россиян по городу погибли четыре человека, десятки раненых - ОВА

В Днепре в результате ночной российской атаки погибли четыре человека, еще пятеро получили ранения. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, пишет УНН.

Детали

По его словам, все пострадавшие госпитализированы. Медики оценивают их состояние как средней тяжести и оказывают необходимую помощь.

В результате удара частично разрушен двухэтажный жилой дом. Также повреждения получили несколько квартир в четырехэтажном доме.

Позже Ганжа заявил: "Уже 16 раненых из-за ночного удара россиян по Днепру. 15 человек госпитализированы. 71-летняя женщина и 22-летний мужчина в тяжелом состоянии. Эта вражеская атака унесла жизни 4 человек."

На местах попаданий работают спасатели и другие экстренные службы, которые продолжают ликвидировать последствия атаки.

