В Днепре из-за атаки россиян по городу погибли четыре человека, десятки раненых - ОВА
23:28 • 13317 просмотра
рф нанесла массированный удар по Киеву баллистикой, крылатыми ракетами и дронами
1 июня, 16:47 • 20914 просмотра
Буданов анонсировал новый обмен военнопленными в ближайшее время
Эксклюзив
1 июня, 15:17 • 31585 просмотра
Сложнейшая акушерская патология: где в столице спасают женщин с врастанием плаценты
Эксклюзив
1 июня, 13:39 • 28015 просмотра
Украина строит новую «килл-зону» для России — как middle strike-дроны могут изменить ход войны
Эксклюзив
1 июня, 12:19 • 65027 просмотра
Коррупционный скандал в БЭБ: в Раде призывают проверить законность открытых уголовных дел
Эксклюзив
1 июня, 09:18 • 47037 просмотра
Из-за жалоб клиники сайт StopOdrex заблокировали в четвертый раз, а историй от бывших пациентов стало еще больше
1 июня, 07:11 • 46968 просмотра
ЕС рассматривает исключение мужчин призывного возраста из временной защиты для украинцев - СМИ
Эксклюзив
31 мая, 11:09 • 61921 просмотра
Астрологический прогноз 1–7 июня 2026 года: лето открывает окно возможностей
31 мая, 08:34 • 95942 просмотра
Силы обороны поразили Саратовский НПЗ и ряд военных объектов в РФ – Генштаб
Популярные новости
Международные кампании Трампа в тупике. В рф не заинтересованы в визитах посланников из США для мирных переговоров - СМИ1 июня, 15:45 • 7966 просмотра
Зеленский поручил попытаться завершить войну до зимы – Буданов1 июня, 17:03 • 7546 просмотра
Более 17 тысяч абонентов в Дружковке остались без газоснабжения из-за ударов рф1 июня, 18:22 • 4696 просмотра
путин в кремле собрал совещание из-за "удара по Старобельску" и снова пригрозил Украине "неотвратимым" наказанием1 июня, 18:45 • 14439 просмотра
россия осуществляет комбинированную атаку: запущены ракеты «Калибр», баллистика и десятки дронов по Украине23:04 • 10631 просмотра
“Буковина” — чемпион, “Черноморец” возвращается в УПЛ, “Ворскла” исчезает с футбольной карты — итоги Первой лигиVideo1 июня, 15:01 • 26324 просмотра
Почему возникает першение в горле и когда стоит обратиться к врачу1 июня, 14:14 • 29535 просмотра
Коррупционный скандал в БЭБ: в Раде призывают проверить законность открытых уголовных дел
Эксклюзив
1 июня, 12:19 • 65021 просмотра
Бронирование, тарифы, выплаты ВПЛ, трудовые книжки и образование: что изменилось для украинцев с 1 июня1 июня, 10:10 • 64377 просмотра
Новые правила бронирования работников в 2026 году: что изменится для бизнеса с 1 июня и кого коснутся нововведения31 мая, 09:14 • 77813 просмотра
HBO официально объявило о завершении "Эйфории" после третьего сезона1 июня, 13:59 • 20139 просмотра
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto1 июня, 09:04 • 57520 просмотра
Фанаты убеждены, что Джейкоб Элорди станет следующим Джеймсом БондомVideo30 мая, 19:53 • 53036 просмотра
Таисию Повалий приговорили к 12 годам заключения29 мая, 11:05 • 72743 просмотра
Туристы протерли дыру в мозаике на "счастливом месте" быка в Милане - её реставрируютPhoto29 мая, 08:39 • 86624 просмотра
В Днепре из-за атаки россиян по городу погибли четыре человека, десятки раненых - ОВА

Из-за удара по Днепру погибли четыре человека, пятеро ранены. Частично разрушен двухэтажный дом, повреждены квартиры в четырехэтажке.

В Днепре в результате ночной российской атаки погибли четыре человека, еще пятеро получили ранения. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, пишет УНН.

Детали

По его словам, все пострадавшие госпитализированы. Медики оценивают их состояние как средней тяжести и оказывают необходимую помощь.

Четыре человека погибли в Днепре из-за атаки россиян. Пострадавших пятеро. Все госпитализированы в состоянии средней тяжести

– сообщил Ганжа.

В результате удара частично разрушен двухэтажный жилой дом. Также повреждения получили несколько квартир в четырехэтажном доме.

Позже Ганжа заявил: "Уже 16 раненых из-за ночного удара россиян по Днепру. 15 человек госпитализированы. 71-летняя женщина и 22-летний мужчина в тяжелом состоянии. Эта вражеская атака унесла жизни 4 человек."

На местах попаданий работают спасатели и другие экстренные службы, которые продолжают ликвидировать последствия атаки.

В Днепре умерла женщина, раненная во время российской атаки на город, два человека в больнице02.06.26, 02:46 • 1546 просмотров

Днепр (город)