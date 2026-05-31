Астрологический прогноз 1–7 июня 2026 года: лето открывает окно возможностей

Первая неделя июня, по астрологическим прогнозам, станет одним из самых благоприятных периодов этого лета. Это время считается удачным для активных действий, реализации планов, развития бизнеса, важных покупок и запуска новых проектов. Подробнее о том, что нас ждет в этот период — специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Ретроградный Меркурий и затмения: чего ожидать на этой неделе

По словам астролога, уже с 29 июня начнется ретроградность Меркурия, которая продлится до 23 июля. А август принесет коридор затмений и напряженный астрологический фон.

Именно поэтому сейчас стоит максимально использовать возможности, которые открываются перед вами, и активно двигаться вперед – говорит эксперт.

Кроме того, утверждает она, на этой неделе луна идет на убыль.

Это не значит, что нужно останавливаться. Напротив — сейчас хорошее время для завершения начатых дел, наведения порядка в жизни и реализации тех планов, которые уже давно ждут своего часа – пояснила Ксения Базиленко.

В то же время, 2 июня Меркурий переходит в знак Рака. Эксперт подчеркнула, что после очень насыщенного информационного периода последних недель темп жизни постепенно меняется, а на первый план выходят семья, близкие люди, вопросы дома и внутреннего комфорта.

Кроме того, захочется больше душевного общения, теплых встреч и времени рядом с теми, кто действительно важен. Это также благоприятный период для переговоров, развития бизнеса, оформления документов, обучения и важных покупок. В то же время 4–5 июня Меркурий сформирует напряженный аспект к Нептуну. В эти дни не стоит спешить с выводами, доверять слухам или принимать решения на основе непроверенной информации – утверждает Базиленко.

Среди наиболее эмоциональных дней недели Ксения Базиленко называет 1, 2 и 7 июня.

По ее словам, в эти дни важно контролировать свои эмоции и реакции, не поддаваться импульсивным решениям и не тратить силы на конфликты, которые не имеют значения. Что звезды предвещают для Украины?

Для Украины неделя выглядит достаточно перспективной в сфере международного сотрудничества и дипломатических процессов. Гармоничные аспекты Венеры и Юпитера могут способствовать новым договоренностям, поддержке со стороны партнеров, финансовой помощи и важным решениям, которые будут иметь значение для будущего страны. Это хороший период для укрепления международных связей, поиска новых возможностей и продвижения важных для государства инициатив – объясняет астролог.

В то же время наиболее напряженными периодами эксперт называет ночь с 31 мая на 1 июня, ночь с 3 на 4 июня и ночь с 6 на 7 июня. "В этот период стоит внимательнее относиться к вопросам безопасности, сохранять спокойствие и не поддаваться панике", – отметила Ксения Базиленко. Главный совет недели

Не откладывайте жизнь на потом. Июнь открывает перед нами возможность заложить фундамент будущих успехов. Именно сейчас стоит реализовывать свои планы, учиться, развивать проекты, знакомиться с новыми людьми и двигаться вперед. Иногда самые большие перемены начинаются не во время бури, а именно тогда, когда жизнь дает нам возможность спокойно сделать правильный шаг. Пусть эта неделя принесет вам добрые новости, новые возможности, поддержку близких и веру в собственные силы – подытожила астролог Ксения Базиленко. Гороскоп на период с 1 июня по 7 июня 2026 года

Овен

Не спешите. На этой неделе победит не тот, кто быстрее бежит, а тот, кто видит ситуацию на несколько шагов вперед. Хорошее время для важных разговоров, обучения и новых знакомств. Прислушивайтесь к людям вокруг — одна случайная фраза может подсказать вам правильное решение.

Телец

Неделя может принести приятные новости относительно работы или финансов. Не отказывайтесь от предложений только потому, что они кажутся необычными. Сейчас жизнь постепенно открывает перед вами новые возможности. Будьте более гибкими — и результат приятно удивит.

Близнецы

Сейчас вы находитесь в центре перемен. Многое зависит от вашей инициативы и уверенности в себе. Если давно хотели что-то начать, самое время сделать первый шаг. Не бойтесь заявить о своих талантах и планах.

Рак

Не все ответы нужно искать вовне. Иногда самые важные решения рождаются в тишине. Позвольте себе немного больше отдыха и заботы о себе. Ваша интуиция сейчас подскажет больше, чем советы других людей.

Лев

Неделя принесет людей, которые могут вдохновить вас на новые свершения. Не замыкайтесь в привычном кругу общения. Новые знакомства или неожиданные встречи могут открыть перед вами интересные перспективы. Будьте открыты к сотрудничеству.

Дева

Ваши усилия начинают приносить результаты. Даже если пока они кажутся небольшими, вы движетесь в правильном направлении. Не сомневайтесь в своей работе и не требуйте от себя идеальности. Сейчас важнее двигаться вперед, чем ждать идеального момента.

Весы

Позвольте себе выйти за рамки привычного. Новый опыт сейчас может оказаться гораздо ценнее, чем вы ожидаете. Хорошее время для обучения, путешествий и расширения кругозора. Не бойтесь менять свое мнение, если жизнь показывает вам новые возможности.

Скорпион

Неделя поможет увидеть то, что раньше оставалось скрытым. Доверяйте фактам, а не предположениям. Возможны важные осознания относительно финансов, отношений или собственных целей. Иногда нужно отпустить старое, чтобы освободить место для нового.

Стрелец

Важные события могут прийти через партнеров, друзей или близких людей. Не пытайтесь все решать самостоятельно. На этой неделе сила будет именно в сотрудничестве и взаимной поддержке. Позвольте другим помочь вам.

Козерог

Главная задача недели — правильно распределить силы. Не берите на себя больше, чем нужно. Иногда отдых так же важен, как и работа. Занимайтесь тем, что действительно приносит результат, и не тратьте энергию на мелочи.

Водолей

Вас ждет одна из самых приятных недель начала лета. Больше радости, творчества, романтики и вдохновения. Не откладывайте на потом то, что приносит вам удовольствие. Именно через легкость и вдохновение сейчас могут прийти лучшие идеи.

Рыбы

Уделите внимание тому, что создает для вас ощущение уюта и стабильности. Именно сейчас дом, семья и близкие люди могут стать вашим главным источником силы. Не бойтесь замедлиться и насладиться простыми моментами жизни.

