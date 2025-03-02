Новости Мира

Массовые протесты в Сербии: тысячи людей вышли на улицы из-за трагедии на вокзале

В сербском городе Ниш десятки тысяч людей почтили память 15 погибших во время обвала крыши на вокзале. Студенты и другие граждане протестуют против коррупции, которая привела к трагедии.