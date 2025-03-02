Новости Мира

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
18:35 • 105132 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
18:15 • 113724 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
17:53 • 102504 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
17:42 • 102087 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 129393 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 119889 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 157583 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143025 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179451 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 172907 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Советник Трампа раскрыл детали напряженной встречи с Зеленским в Белом доме

Советник Трампа раскрыл детали напряженной встречи с Зеленским в Белом доме

2 марта, 11:50 • 106461 просмотра
Туск призвал европейских лидеров усилить восточный фланг НАТО - BBC

Туск призвал европейских лидеров усилить восточный фланг НАТО - BBC

2 марта, 12:11 • 102142 просмотра
Пропаганда рф активизировалась в Х и TikTok: что и как они продвигают сейчас

Пропаганда рф активизировалась в Х и TikTok: что и как они продвигают сейчас

2 марта, 13:14 • 34810 просмотра
Зеленский и европейские лидеры собрались на саммите по безопасности в Лондоне

Зеленский и европейские лидеры собрались на саммите по безопасности в Лондоне

2 марта, 14:11 • 46862 просмотра
Зеленский обсудил с Мелони план действий для завершения войны

Зеленский обсудил с Мелони план действий для завершения войны

2 марта, 15:10 • 59394 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

18:15 • 113726 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 129395 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 299513 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 266400 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 251276 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

18:35 • 105132 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 118220 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 157584 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 116270 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 115900 просмотра
Актуальное

Популярные

Зеленский обсудил с Мелони план действий для завершения войны

Зеленский обсудил с Мелони план действий для завершения войны

2 марта, 15:10 • 59394 просмотра
Зеленский и европейские лидеры собрались на саммите по безопасности в Лондоне

Зеленский и европейские лидеры собрались на саммите по безопасности в Лондоне

2 марта, 14:11 • 46862 просмотра
Пропаганда рф активизировалась в Х и TikTok: что и как они продвигают сейчас

Пропаганда рф активизировалась в Х и TikTok: что и как они продвигают сейчас

2 марта, 13:14 • 34810 просмотра
Туск призвал европейских лидеров усилить восточный фланг НАТО - BBC

Туск призвал европейских лидеров усилить восточный фланг НАТО - BBC

2 марта, 12:11 • 102142 просмотра
Советник Трампа раскрыл детали напряженной встречи с Зеленским в Белом доме

Советник Трампа раскрыл детали напряженной встречи с Зеленским в Белом доме

2 марта, 11:50 • 106461 просмотра
Последние новости • Новости Мира
Макрон не допускает отправки европейских военных в Украину в ближайшее время - Le Figaro

Макрон не допускает отправки европейских военных в Украину в ближайшее время - Le Figaro

21:05 • 1755 просмотра
Стармер назвал США "важным и надежным союзником"

Стармер назвал США "важным и надежным союзником"

20:12 • 10313 просмотра
Фон дер Ляйен: ЕС должен готовиться к худшему и усиливать оборону

Фон дер Ляйен: ЕС должен готовиться к худшему и усиливать оборону

19:35 • 14016 просмотра
лавров сделал скандальное заявление о Зеленском и похвалил Трампа: в МИД Украины ответили

лавров сделал скандальное заявление о Зеленском и похвалил Трампа: в МИД Украины ответили

18:57 • 18206 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

18:35 • 104225 просмотра
Стармер анонсировал новую встречу с Трампом

Стармер анонсировал новую встречу с Трампом

18:29 • 19130 просмотра
"Европа проснулась"- Туск после саммита по Украине в Лондоне

"Европа проснулась"- Туск после саммита по Украине в Лондоне

18:00 • 18373 просмотра
Зеленский и европейские лидеры собрались на саммите по безопасности в Лондоне

Зеленский и европейские лидеры собрались на саммите по безопасности в Лондоне

2 марта, 14:11 • 41863 просмотра
В кремле довольны резким изменением внешней политики США

В кремле довольны резким изменением внешней политики США

2 марта, 13:32 • 26048 просмотра
Финляндия освободила танкер Eagle S, подозреваемый в повреждении кабелей

Финляндия освободила танкер Eagle S, подозреваемый в повреждении кабелей

2 марта, 12:45 • 26714 просмотра
Публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
18:15 • 113726 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Публикации
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 129395 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Публикации
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров
28 февраля, 14:39 • 299513 просмотра

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

Публикации
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем
28 февраля, 09:20 • 266400 просмотра

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Публикации
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать
28 февраля, 06:23 • 251276 просмотра

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Туск призвал европейских лидеров усилить восточный фланг НАТО - BBC

Туск призвал европейских лидеров усилить восточный фланг НАТО - BBC

2 марта, 12:11 • 101575 просмотра
Израиль прекращает помощь Газе, чтобы давить на ХАМАС

Израиль прекращает помощь Газе, чтобы давить на ХАМАС

2 марта, 10:45 • 25198 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 117805 просмотра
Лидер немецкого ХДС Мерц должен искать контакты с Трампом - бывший советник президента США

Лидер немецкого ХДС Мерц должен искать контакты с Трампом - бывший советник президента США

2 марта, 10:14 • 27389 просмотра
Трамп проведет первый саммит по криптовалютам в Белом доме

Трамп проведет первый саммит по криптовалютам в Белом доме

2 марта, 08:31 • 56834 просмотра
Министерство обороны США отправляет 3000 военных на границу с Мексикой: что происходит

Министерство обороны США отправляет 3000 военных на границу с Мексикой: что происходит

2 марта, 08:09 • 30384 просмотра
Суд США признал незаконным увольнение спецпрокурора Трампом

Суд США признал незаконным увольнение спецпрокурора Трампом

2 марта, 06:42 • 45103 просмотра
ХАМАС требует от Израиля перехода ко второму этапу перемирия в Газе

ХАМАС требует от Израиля перехода ко второму этапу перемирия в Газе

2 марта, 05:48 • 31607 просмотра
Британия опубликовала детали запланированного на сегодня саммита по вопросам Украины

Британия опубликовала детали запланированного на сегодня саммита по вопросам Украины

2 марта, 05:34 • 92669 просмотра
Партизаны уничтожили военную технику рф несмотря на патрули

Партизаны уничтожили военную технику рф несмотря на патрули

2 марта, 05:19 • 107641 просмотра
рф разместила в Средиземном море корабли с 26 «Калибрами» - что известно

рф разместила в Средиземном море корабли с 26 «Калибрами» - что известно

2 марта, 04:43 • 104508 просмотра
Литва инвестирует 20 млн евро в украинский оборонно-промышленный комплекс

Литва инвестирует 20 млн евро в украинский оборонно-промышленный комплекс

2 марта, 04:32 • 104716 просмотра
США ускоренно предоставит Израилю военную помощь на $4 млрд

США ускоренно предоставит Израилю военную помощь на $4 млрд

2 марта, 03:52 • 32395 просмотра
Президент Чехии призывает к созданию международной коалиции за справедливый мир в Украине

Президент Чехии призывает к созданию международной коалиции за справедливый мир в Украине

2 марта, 02:31 • 50587 просмотра
Трамп меняет языковую политику США: что означает новый указ об английском

Трамп меняет языковую политику США: что означает новый указ об английском

2 марта, 01:39 • 104088 просмотра
Массовые протесты в Сербии: тысячи людей вышли на улицы из-за трагедии на вокзале

Массовые протесты в Сербии: тысячи людей вышли на улицы из-за трагедии на вокзале

2 марта, 00:27 • 107233 просмотра
Израиль готов продлить перемирие в Газе: что предложили США

Израиль готов продлить перемирие в Газе: что предложили США

1 марта, 23:45 • 38692 просмотра
Макрон провел срочные переговоры с Зеленским и Трампом после инцидента в США

Макрон провел срочные переговоры с Зеленским и Трампом после инцидента в США

1 марта, 22:11 • 99985 просмотра
Переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС зашли в тупик

Переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС зашли в тупик

1 марта, 21:51 • 34285 просмотра
Зеленский и Стармер обсудили стратегическое партнерство и подписали важный оборонный кредит для Украины

Зеленский и Стармер обсудили стратегическое партнерство и подписали важный оборонный кредит для Украины

1 марта, 21:14 • 101372 просмотра
Макрон не допускает отправки европейских военных в Украину в ближайшее время - Le Figaro

Макрон не допускает отправки европейских военных в Украину в ближайшее время - Le Figaro

Президент Франции заявил, что в ближайшее время европейские военные не будут направлены в Украину. Макрон с премьером Британии предлагают месячное перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре.

Война • 21:05 • 1755 просмотра
Стармер назвал США "важным и надежным союзником"

Стармер назвал США "важным и надежным союзником"

Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о надежности США как союзника. Он также сообщил о сотрудничестве с европейскими партнерами над планом прекращения войны в Украине.

Война • 20:12 • 10313 просмотра
Фон дер Ляйен: ЕС должен готовиться к худшему и усиливать оборону

Фон дер Ляйен: ЕС должен готовиться к худшему и усиливать оборону

Председатель Еврокомиссии анонсировала новый план усиления обороны ЕС на саммите 6 марта. План предусматривает увеличение инвестиций в оборону и предоставление гарантий безопасности Украине.

Война • 19:35 • 14016 просмотра
лавров сделал скандальное заявление о Зеленском и похвалил Трампа: в МИД Украины ответили

лавров сделал скандальное заявление о Зеленском и похвалил Трампа: в МИД Украины ответили

Глава МИД рф назвал президента Украины «чистым нацистом» и «предателем еврейского народа». МИД Украины призвал осудить антисемитские высказывания Лаврова и его одобрение политики Трампа.

политика • 18:57 • 18206 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

В марте 2025 года выходят пять новых сериалов разных жанров - от супергеройского «Сорвиголовы» до реалити-шоу с Меган Маркл. Среди премьер также детектив, комедия и семейная драма.

Новости Мира • 18:35 • 104225 просмотра
Стармер анонсировал новую встречу с Трампом

Стармер анонсировал новую встречу с Трампом

Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о предстоящей встрече с президентом США для разработки совместного плана. Это происходит на фоне заявлений США о необходимости мирного предложения от Украины.

политика • 18:29 • 19130 просмотра
"Европа проснулась"- Туск после саммита по Украине в Лондоне

"Европа проснулась"- Туск после саммита по Украине в Лондоне

На саммите в Лондоне ЕС, Украина, Британия, Норвегия и Турция согласовали совместную помощь и укрепление восточной границы. Британия готова направить военный контингент для защиты будущего мирного соглашения.

политика • 18:00 • 18373 просмотра
Зеленский и европейские лидеры собрались на саммите по безопасности в Лондоне

Зеленский и европейские лидеры собрались на саммите по безопасности в Лондоне

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Ланкастер-хаус на международный саммит по вопросам безопасности. На встрече присутствуют лидеры европейских стран, включая Макрона, Туска, Шольца и фон дер Ляйен.

политика • 2 марта, 14:11 • 41863 просмотра
В кремле довольны резким изменением внешней политики США

В кремле довольны резким изменением внешней политики США

Представитель Кремля Песков заявил о совпадении новых внешнеполитических конфигураций США с российским видением. По его словам, несмотря на нанесенный ущерб отношениям, политическая воля лидеров может быстро восстановить сотрудничество.

Новости Мира • 2 марта, 13:32 • 26048 просмотра
Финляндия освободила танкер Eagle S, подозреваемый в повреждении кабелей

Финляндия освободила танкер Eagle S, подозреваемый в повреждении кабелей

Финские власти освободили танкер Eagle S, подозреваемый в повреждении кабелей Estlink 2. Владельцы поврежденных кабелей отказались от ареста из-за высокой стоимости содержания судна и планируют судебный иск.

Новости Мира • 2 марта, 12:45 • 26714 просмотра
Туск призвал европейских лидеров усилить восточный фланг НАТО - BBC

Туск призвал европейских лидеров усилить восточный фланг НАТО - BBC

Премьер-министр Польши призвал усилить военное присутствие НАТО на восточном фланге. Туск поддержал инициативу Италии о проведении саммита европейских лидеров и США.

политика • 2 марта, 12:11 • 101575 просмотра
Израиль прекращает помощь Газе, чтобы давить на ХАМАС

Израиль прекращает помощь Газе, чтобы давить на ХАМАС

Израиль прекратил поставки товаров в Сектор Газа и требует от ХАМАС принять новое предложение о прекращении огня. ХАМАС назвал это решение «шантажом» и настаивает на выполнении предыдущего соглашения.

Новости Мира • 2 марта, 10:45 • 25198 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

82-летний актер Харрисон Форд не сможет быть ведущим на церемонии «Оскар» из-за диагностированного опоясывающего лишая. Его заменит другая звезда «Звездных войн» - Марк Хэмилл.

Новости Мира • 2 марта, 10:40 • 117805 просмотра
Лидер немецкого ХДС Мерц должен искать контакты с Трампом - бывший советник президента США

Лидер немецкого ХДС Мерц должен искать контакты с Трампом - бывший советник президента США

Экс-советник Трампа Джон Болтон рекомендует лидеру ХДС Фридриху Мерцу провести встречу с президентом США. Мерц должен объяснить Трампу последствия торговой войны с ЕС и обсудить экономические вопросы.

Новости Мира • 2 марта, 10:14 • 27389 просмотра
Трамп проведет первый саммит по криптовалютам в Белом доме

Трамп проведет первый саммит по криптовалютам в Белом доме

Дональд Трамп проведет саммит по цифровым активам с участием ведущих криптоинвесторов и предпринимателей. Мероприятие состоится на фоне падения крипторынка и снижения биткоина на 22% от исторического максимума.

Экономика • 2 марта, 08:31 • 56834 просмотра
Министерство обороны США отправляет 3000 военных на границу с Мексикой: что происходит

Министерство обороны США отправляет 3000 военных на границу с Мексикой: что происходит

Пентагон разворачивает дополнительные 3000 военнослужащих и бронетехнику Stryker на границе с Мексикой. Решение принято в рамках противодействия нелегальной миграции, которая стала ключевой темой предвыборной кампании Трампа.

Новости Мира • 2 марта, 08:09 • 30384 просмотра
Суд США признал незаконным увольнение спецпрокурора Трампом

Суд США признал незаконным увольнение спецпрокурора Трампом

Федеральный судья в Вашингтоне признал незаконным увольнение Хэмптона Деллингера с должности главы Офиса спецпрокурора. Трамп не предоставил обоснования для увольнения, что противоречит федеральному законодательству.

Новости Мира • 2 марта, 06:42 • 45103 просмотра
ХАМАС требует от Израиля перехода ко второму этапу перемирия в Газе

ХАМАС требует от Израиля перехода ко второму этапу перемирия в Газе

ХАМАС обвинил Израиль в затягивании перехода к следующему этапу договоренностей о перемирии. Израиль согласился на предложение США продлить режим прекращения огня до середины апреля.

Новости Мира • 2 марта, 05:48 • 31607 просмотра
Британия опубликовала детали запланированного на сегодня саммита по вопросам Украины

Британия опубликовала детали запланированного на сегодня саммита по вопросам Украины

В Лондоне начинается международный саммит по поддержке Украины с участием лидеров европейских стран и высокопоставленных чиновников НАТО и ЕС. Ожидается принятие плана действий по усилению обороноспособности Украины и механизмов ее долгосрочной поддержки.

Новости Мира • 2 марта, 05:34 • 92669 просмотра
Партизаны уничтожили военную технику рф несмотря на патрули

Партизаны уничтожили военную технику рф несмотря на патрули

На территории воинской части в московской области произошла диверсия с поджогом техники оккупантов. Инцидент вызвал панику среди личного состава и расследование командования.

Новости Мира • 2 марта, 05:19 • 107641 просмотра
рф разместила в Средиземном море корабли с 26 «Калибрами» - что известно

рф разместила в Средиземном море корабли с 26 «Калибрами» - что известно

В Средиземном море обнаружено 4 российских корабля, из которых 3 вооружены «Калибрами». Через Керченский пролив прошло 6 судов, а в Черном и Азовском морях вражеских кораблей не замечено.

Новости Мира • 2 марта, 04:43 • 104508 просмотра
Литва инвестирует 20 млн евро в украинский оборонно-промышленный комплекс

Литва инвестирует 20 млн евро в украинский оборонно-промышленный комплекс

Литва выделит 20 миллионов евро на поддержку украинского оборонно-промышленного комплекса. Страны создадут совместное производство стратегического вооружения на территории Литвы.

Экономика • 2 марта, 04:32 • 104716 просмотра
США ускоренно предоставит Израилю военную помощь на $4 млрд

США ускоренно предоставит Израилю военную помощь на $4 млрд

Госсекретарь США Марко Рубио утвердил ускоренное предоставление военной помощи Израилю на 4 млрд долларов. Решение предусматривает обход бюрократических процедур и отмену ограничений на экспорт оружия.

Новости Мира • 2 марта, 03:52 • 32395 просмотра
Президент Чехии призывает к созданию международной коалиции за справедливый мир в Украине

Президент Чехии призывает к созданию международной коалиции за справедливый мир в Украине

Президент Чехии Петр Павел призвал создать широкую международную коалицию для справедливого мира в Украине. Он подчеркнул, что мир на условиях агрессора является капитуляцией и поощрит будущих захватчиков.

Новости Мира • 2 марта, 02:31 • 50587 просмотра
Трамп меняет языковую политику США: что означает новый указ об английском

Трамп меняет языковую политику США: что означает новый указ об английском

Дональд Трамп подписал указ о предоставлении английскому языку официального статуса в США. Документ отменяет обязательную языковую поддержку для граждан, которые не владеют английским.

Новости Мира • 2 марта, 01:39 • 104088 просмотра
Массовые протесты в Сербии: тысячи людей вышли на улицы из-за трагедии на вокзале

Массовые протесты в Сербии: тысячи людей вышли на улицы из-за трагедии на вокзале

В сербском городе Ниш десятки тысяч людей почтили память 15 погибших во время обвала крыши на вокзале. Студенты и другие граждане протестуют против коррупции, которая привела к трагедии.

Новости Мира • 2 марта, 00:27 • 107233 просмотра
Израиль готов продлить перемирие в Газе: что предложили США

Израиль готов продлить перемирие в Газе: что предложили США

Израиль согласился на продолжение прекращения огня в секторе Газа после середины апреля во время Рамадана и Песаха. ХАМАС должен освободить половину заложников, но пока не дал официального ответа на предложение.

Новости Мира • 1 марта, 23:45 • 38692 просмотра
Макрон провел срочные переговоры с Зеленским и Трампом после инцидента в США

Макрон провел срочные переговоры с Зеленским и Трампом после инцидента в США

Президент Франции Макрон совершил телефонные звонки Зеленскому и Трампу после их спора в Овальном кабинете. Он призвал лидеров к восстановлению конструктивного диалога и взаимоуважения.

политика • 1 марта, 22:11 • 99985 просмотра
Переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС зашли в тупик

Переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС зашли в тупик

Последний раунд переговоров в Каире не принес результатов по продлению соглашения о прекращении огня. Первая фаза соглашения завершается 2 декабря, но боевые действия не возобновятся до достижения договоренностей о втором этапе.

Новости Мира • 1 марта, 21:51 • 34285 просмотра
Зеленский и Стармер обсудили стратегическое партнерство и подписали важный оборонный кредит для Украины

Зеленский и Стармер обсудили стратегическое партнерство и подписали важный оборонный кредит для Украины

Президент Украины встретился с премьер-министром Британии Киром Стармером для обсуждения оборонного сотрудничества. Подписано кредитное соглашение на 2,26 млрд фунтов, которые планируется погасить из замороженных российских активов.

Война • 1 марта, 21:14 • 101372 просмотра