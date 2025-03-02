Новости Мира

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Зеленский и Стармер обсудили стратегическое партнерство и подписали важный оборонный кредит для Украины
Макрон не допускает отправки европейских военных в Украину в ближайшее время - Le Figaro
Президент Франции заявил, что в ближайшее время европейские военные не будут направлены в Украину. Макрон с премьером Британии предлагают месячное перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре.
Стармер назвал США "важным и надежным союзником"
Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о надежности США как союзника. Он также сообщил о сотрудничестве с европейскими партнерами над планом прекращения войны в Украине.
Фон дер Ляйен: ЕС должен готовиться к худшему и усиливать оборону
Председатель Еврокомиссии анонсировала новый план усиления обороны ЕС на саммите 6 марта. План предусматривает увеличение инвестиций в оборону и предоставление гарантий безопасности Украине.
лавров сделал скандальное заявление о Зеленском и похвалил Трампа: в МИД Украины ответили
Глава МИД рф назвал президента Украины «чистым нацистом» и «предателем еврейского народа». МИД Украины призвал осудить антисемитские высказывания Лаврова и его одобрение политики Трампа.
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
В марте 2025 года выходят пять новых сериалов разных жанров - от супергеройского «Сорвиголовы» до реалити-шоу с Меган Маркл. Среди премьер также детектив, комедия и семейная драма.
Стармер анонсировал новую встречу с Трампом
Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о предстоящей встрече с президентом США для разработки совместного плана. Это происходит на фоне заявлений США о необходимости мирного предложения от Украины.
"Европа проснулась"- Туск после саммита по Украине в Лондоне
На саммите в Лондоне ЕС, Украина, Британия, Норвегия и Турция согласовали совместную помощь и укрепление восточной границы. Британия готова направить военный контингент для защиты будущего мирного соглашения.
Зеленский и европейские лидеры собрались на саммите по безопасности в Лондоне
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Ланкастер-хаус на международный саммит по вопросам безопасности. На встрече присутствуют лидеры европейских стран, включая Макрона, Туска, Шольца и фон дер Ляйен.
В кремле довольны резким изменением внешней политики США
Представитель Кремля Песков заявил о совпадении новых внешнеполитических конфигураций США с российским видением. По его словам, несмотря на нанесенный ущерб отношениям, политическая воля лидеров может быстро восстановить сотрудничество.
Финляндия освободила танкер Eagle S, подозреваемый в повреждении кабелей
Финские власти освободили танкер Eagle S, подозреваемый в повреждении кабелей Estlink 2. Владельцы поврежденных кабелей отказались от ареста из-за высокой стоимости содержания судна и планируют судебный иск.
Туск призвал европейских лидеров усилить восточный фланг НАТО - BBC
Премьер-министр Польши призвал усилить военное присутствие НАТО на восточном фланге. Туск поддержал инициативу Италии о проведении саммита европейских лидеров и США.
Израиль прекращает помощь Газе, чтобы давить на ХАМАС
Израиль прекратил поставки товаров в Сектор Газа и требует от ХАМАС принять новое предложение о прекращении огня. ХАМАС назвал это решение «шантажом» и настаивает на выполнении предыдущего соглашения.
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит
82-летний актер Харрисон Форд не сможет быть ведущим на церемонии «Оскар» из-за диагностированного опоясывающего лишая. Его заменит другая звезда «Звездных войн» - Марк Хэмилл.
Лидер немецкого ХДС Мерц должен искать контакты с Трампом - бывший советник президента США
Экс-советник Трампа Джон Болтон рекомендует лидеру ХДС Фридриху Мерцу провести встречу с президентом США. Мерц должен объяснить Трампу последствия торговой войны с ЕС и обсудить экономические вопросы.
Трамп проведет первый саммит по криптовалютам в Белом доме
Дональд Трамп проведет саммит по цифровым активам с участием ведущих криптоинвесторов и предпринимателей. Мероприятие состоится на фоне падения крипторынка и снижения биткоина на 22% от исторического максимума.
Министерство обороны США отправляет 3000 военных на границу с Мексикой: что происходит
Пентагон разворачивает дополнительные 3000 военнослужащих и бронетехнику Stryker на границе с Мексикой. Решение принято в рамках противодействия нелегальной миграции, которая стала ключевой темой предвыборной кампании Трампа.
Суд США признал незаконным увольнение спецпрокурора Трампом
Федеральный судья в Вашингтоне признал незаконным увольнение Хэмптона Деллингера с должности главы Офиса спецпрокурора. Трамп не предоставил обоснования для увольнения, что противоречит федеральному законодательству.
ХАМАС требует от Израиля перехода ко второму этапу перемирия в Газе
ХАМАС обвинил Израиль в затягивании перехода к следующему этапу договоренностей о перемирии. Израиль согласился на предложение США продлить режим прекращения огня до середины апреля.
Британия опубликовала детали запланированного на сегодня саммита по вопросам Украины
В Лондоне начинается международный саммит по поддержке Украины с участием лидеров европейских стран и высокопоставленных чиновников НАТО и ЕС. Ожидается принятие плана действий по усилению обороноспособности Украины и механизмов ее долгосрочной поддержки.
Партизаны уничтожили военную технику рф несмотря на патрули
На территории воинской части в московской области произошла диверсия с поджогом техники оккупантов. Инцидент вызвал панику среди личного состава и расследование командования.
рф разместила в Средиземном море корабли с 26 «Калибрами» - что известно
В Средиземном море обнаружено 4 российских корабля, из которых 3 вооружены «Калибрами». Через Керченский пролив прошло 6 судов, а в Черном и Азовском морях вражеских кораблей не замечено.
Литва инвестирует 20 млн евро в украинский оборонно-промышленный комплекс
Литва выделит 20 миллионов евро на поддержку украинского оборонно-промышленного комплекса. Страны создадут совместное производство стратегического вооружения на территории Литвы.
США ускоренно предоставит Израилю военную помощь на $4 млрд
Госсекретарь США Марко Рубио утвердил ускоренное предоставление военной помощи Израилю на 4 млрд долларов. Решение предусматривает обход бюрократических процедур и отмену ограничений на экспорт оружия.
Президент Чехии призывает к созданию международной коалиции за справедливый мир в Украине
Президент Чехии Петр Павел призвал создать широкую международную коалицию для справедливого мира в Украине. Он подчеркнул, что мир на условиях агрессора является капитуляцией и поощрит будущих захватчиков.
Трамп меняет языковую политику США: что означает новый указ об английском
Дональд Трамп подписал указ о предоставлении английскому языку официального статуса в США. Документ отменяет обязательную языковую поддержку для граждан, которые не владеют английским.
Массовые протесты в Сербии: тысячи людей вышли на улицы из-за трагедии на вокзале
В сербском городе Ниш десятки тысяч людей почтили память 15 погибших во время обвала крыши на вокзале. Студенты и другие граждане протестуют против коррупции, которая привела к трагедии.
Израиль готов продлить перемирие в Газе: что предложили США
Израиль согласился на продолжение прекращения огня в секторе Газа после середины апреля во время Рамадана и Песаха. ХАМАС должен освободить половину заложников, но пока не дал официального ответа на предложение.
Макрон провел срочные переговоры с Зеленским и Трампом после инцидента в США
Президент Франции Макрон совершил телефонные звонки Зеленскому и Трампу после их спора в Овальном кабинете. Он призвал лидеров к восстановлению конструктивного диалога и взаимоуважения.
Переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС зашли в тупик
Последний раунд переговоров в Каире не принес результатов по продлению соглашения о прекращении огня. Первая фаза соглашения завершается 2 декабря, но боевые действия не возобновятся до достижения договоренностей о втором этапе.
Зеленский и Стармер обсудили стратегическое партнерство и подписали важный оборонный кредит для Украины
Президент Украины встретился с премьер-министром Британии Киром Стармером для обсуждения оборонного сотрудничества. Подписано кредитное соглашение на 2,26 млрд фунтов, которые планируется погасить из замороженных российских активов.