Украинский боксер Александр Усик занял 7 место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Sportico с доходом $122 млн. В список также вошли футболисты, баскетболисты и гольфист.
FIFPro представила символическую сборную 2024 года, в которую вошли 6 игроков "Реала" и 5 игроков "Манчестер Сити". Впервые с 2007 года в состав не попали Месси и Роналду.
Артем Степанов стал самым молодым украинцем, дебютировавшим в Лиге Чемпионов. В других матчах тура " Арсенал "разгромил" Спортинг", а Левандовски достиг отметки в 100 голов.
Джон Тиннисвуд умер в возрасте 112 лет, спустя несколько месяцев после признания его старейшим мужчиной в мире. Он родился в год крушения "Титаника", пережил две мировые войны и две пандемии.
FIFA показала обновленный золотой трофей для Клубного чемпионата мира, который может трансформироваться. На поверхности кубка выгравированы надписи на 13 языках, включая русский.
Лионель Месси оформил первый хет-трик в MLS за 11 минут, помог «Интер Майами» разгромить «Нью-Ингленд Революшн» 6:2. Команда завершила сезон с рекордными 74 очками и процентом побед 0,765.
Forbes опубликовал топ-10 футболистов с самыми большими зарплатами в сезоне-2024/25. Криштиану Роналду лидирует с годовым доходом в 285 млн долларов, за ним следуют Месси и Неймар.
Криштиану Роналду стал первым футболистом, который забил в 600 различных играх самого высокого уровня. 39-летний португалец достиг этой отметки в матче чемпионата Саудовской Аравии, забив свой 905-й гол в карьере.
В последнем матче первого тура Евро-2024 Португалия победила Чехию со счетом 2:1, причем Криштиану Роналду обновил несколько рекордов, а Консейсану забил победный гол в компенсированное время.
Криштиану Роналду был дисквалифицирован на один матч в профессиональной лиге Саудовской Аравии за провокационный жест в сторону болельщиков соперника.