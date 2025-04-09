Криштиану Роналду дисквалифицировали на один матч за провокационный жест после победы над "Аль-Шабаб"

Криштиану Роналду был дисквалифицирован на один матч в профессиональной лиге Саудовской Аравии за провокационный жест в сторону болельщиков соперника.