"Фейковая" свадьба: в Португалии тысячи фанатов ждали свадьбу Роналду, но жених и невеста так и не появились

В португальском Фуншале произошёл курьёз из-за слухов о свадьбе звезды сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду и Джорджины Родригес. Об этом сообщает ESPN, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что сотни людей собрались возле местного кафедрального собора, ожидая увидеть звёздную пару, однако торжество оказалось свадьбой совсем других людей.

Когда люди выстроились вдоль улиц снаружи, держа поднятыми телефоны и фотоаппараты, они быстро поняли, что невестой, которая, как это традиционно бывает, прибыла с небольшим опозданием, оказалась не Джорджина. Вместо неё приехала женщина по имени Николь, чтобы выйти замуж за своего будущего мужа Фабио, который ждал у алтаря внутри — говорится в статье.

Указывается, что невеста прибыла в храм, где её уже ждал будущий муж. Из-за толпы у входа ей было сложно попасть внутрь.

Напомним

Криштиану Роналду заявил, что завершит международную карьеру по собственному желанию, а не из-за давления болельщиков или журналистов.

Роналду стал первым футболистом в истории, забившим на шести чемпионатах мира