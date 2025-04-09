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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Андрей Сибига

Украинский политик (род. 1975)
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Сибига и Сийярто договорились о новом этапе консультаций. Стороны обсудили пути решения проблем в отношениях, Украина ищет решение.

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Сибига и Сийярто планируют встретиться сегодня: глава МИД Украины хочет тщательного обсуждения

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