Андрей Сибига

Министр иностранных дел Украины пригласил дипломатов на место трагедии в Кривом Роге, где погибли мирные жители, включая детей. Иностранцы увидели последствия преступного террора.
Министр Сибига призвал ОБСЕ усилить давление на россию из-за убийства девяти детей в Кривом Роге. Он подчеркнул необходимость усиления защиты Украины для остановки российского террора.
Украина вызвала поверенного Китая из-за участия китайцев в войне на стороне России. В МИД подчеркнули, что это подрывает доверие к Пекину и ставит под сомнение их позицию относительно мира.
Украина должна была начать переговоры о вступлении в ЕС на этой неделе. Венгрия заблокировала этот процесс, но есть надежда на июньский компромисс.
Баллистический удар рф по Кривому Рогу унес жизни девяти детей, что стало наибольшим количеством жертв среди детей с 2022 года. Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН для реагирования.
МИД Украины призвал мир усилить давление на москву, чтобы остановить террористические атаки. Россия ответила на предложения США новыми ракетами и дронами.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал к жесткой позиции в отношении Виктора Орбана. Он предложил применить статью 7 Договора о ЕС, чтобы "заблокировать" венгерского премьера.
Если Венгрия заблокирует санкции против рф, ЕС может вернуть путину 240 млрд евро замороженных активов. Эстония призывает конфисковать эти средства.
Сибига и Сийярто договорились о новом этапе консультаций. Стороны обсудили пути решения проблем в отношениях, Украина ищет решение.
Министр Сибига подчеркнул, что россия является препятствием для мира. Украина настаивает на прекращении ударов по гражданской инфраструктуре и требует усиления давления на рф.
Петер Сийярто сообщил о запланированной встрече с Андреем Сибигой 4 апреля. Сибига подтвердил готовность к диалогу.
Глава МИД Украины сообщил о новом пакете помощи от Южной Кореи в размере 100 миллионов долларов. Во время встречи обсудили противодействие сотрудничеству россии и КНДР.
Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что украинские военные защищают Европу от российской агрессии. Он добавил, что для остановки рф нужно реальное давление на москву.
На заседании Совета Украина-НАТО обсудят военную помощь Украине и поддержку в борьбе с агрессией рф. Также Рютте подчеркнул усиление оборонных расходов.
Украинская делегация может приехать в США уже на этой неделе для обсуждения соглашения по полезным ископаемым. Соглашение важно для американского и украинского народов.
Генсек НАТО заявил, что виновные в преступлениях в Буче должны быть наказаны. Но первоочередная задача - завершение войны и установление длительного мира в Украине.
Президент Украины подчеркнул, что вопрос вступления в НАТО не фигурирует в соглашении о полезных ископаемых с США. Украина работает с США над взаимовыгодным текстом соглашения.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что в 2025 году Германия предоставит Украине 7 миллиардов евро военной помощи. Также предусмотрено 8,25 миллиарда евро до 2029 года.
Украина готова начать первый кластер переговоров о вступлении в ЕС, работая над этим вопросом. Также продолжается интеграция Украины в НАТО, что является важным вопросом.
Украина получила от США новый текст соглашения о минеральных ресурсах и начала его обработку. Важно, чтобы соглашение отвечало интересам обеих сторон и не противоречило евроинтеграции.
Киев заинтересован в партнерстве с США для достижения справедливого мира. Ранее МИД Украины получило от США текст соглашения о минеральных ресурсах.
Литва готова присоединиться к "коалиции желающих" для помощи Украине. Кястутис Будрис призвал усилить давление на рф санкциями и использованием замороженных активов.
рф продолжает атаковать энергетические объекты, несмотря на соглашение о прекращении огня. Сегодня утром удар повредил объект в Херсоне, оставив без света 45 000 жителей.
Кястутис Будрис заявил, что рф остается угрозой для НАТО и Европы. Кремль готов применить силу для достижения целей, поэтому необходимо сдерживание россии.
МИД Украины получило новый текст соглашения по минеральным ресурсам от США и уже провело первый раунд консультаций. Украина настроена на заключение документа, который будет отвечать интересам обеих сторон.
В МИД напомнили о преступлениях российских оккупантов в Буче. Сибига подчеркнул, что мир поражен зверствами, совершенными россиянами в 2022 году, и справедливость должна быть неминуемой.
Украина отвергает любые российские требования, направленные на ослабление ее обороны и блокирование вступления в НАТО. Москва стремится уничтожить украинское государство, захватить ресурсы и использовать ее потенциал.
В МИД заявили о высоком уровне присоединения Украины к внешнеполитическим решениям ЕС, что является важным критерием для переговоров. Ожидается открытие нового переговорного кластера.
Иван Выговский задекларировал 1 465 392 грн доходов за 2024 год, его зарплата составила 1 455 920 грн. У супругов есть земля, арендованный дом и значительные средства на счетах.
Игорь Дегнера, глава Гоструда, задекларировал 1 470 889 грн доходов за 2024 год, включая зарплату и профсоюзные выплаты. Его жена задекларировала 417 тыс. грн доходов.