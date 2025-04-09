Андрей Сибига

Украина будет работать с США для достижения взаимоприемлемого текста соглашения о полезных ископаемых - Сибига

МИД Украины получило новый текст соглашения по минеральным ресурсам от США и уже провело первый раунд консультаций. Украина настроена на заключение документа, который будет отвечать интересам обеих сторон.