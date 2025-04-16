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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Стоимость аренды растет: средняя цена за 1-комнатную квартиру в Украине превысила 7 тысяч гривен

В марте 2025 года средняя стоимость аренды 1-комнатной квартиры в Украине выросла на 2,7% и составила 7 413 грн. Самое дорогое жилье в Закарпатской области - 11 769 грн.

Экономика • 15 апреля, 07:48 • 15249 просмотра

Американцы массово покупают бункеры из-за угроз: сколько стоит убежище

Жители США обеспокоены глобальными угрозами, поэтому покупают бункеры. Цена начинается от 20 000 долларов, а аренда на 99 лет – 55 000 долларов.

Новости Мира • 14 апреля, 09:57 • 5922 просмотра

Лондон: жилой массив стал "раем для тритонов", сочетая природу и новостройки

В Лондоне район новостроек Kidbrooke Village превратился в процветающую экосистему для людей и дикой природы. Благодаря сотрудничеству с экологами, застройщики создали гармоничную среду.

УНН Lite • 11 апреля, 16:33 • 34061 просмотра

"Чрезмерный" туризм vs доступность жилья: жители самых популярных городов призывают ограничить краткосрочную аренду - FT

Туризм в Европе приводит к дефициту жилья, вытесняя местных жителей. В Италии, Португалии и Испании жители городов протестуют с требованием запретить платформы сдачи в аренду, подобные Airbnb.

Новости Мира • 11 апреля, 13:28 • 11034 просмотра
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Арендная плата в Нью-Йорке стремительно растет на фоне пошлин Трампа: цены на жилье подскочили в среднем на 10%

В Нью-Йорке аренда жилья выросла из-за таможенной политики Трампа, достигнув $4495 в марте, что на 10% больше, чем в прошлом году. Неопределенность заставляет людей откладывать покупку жилья.

Новости Мира • 10 апреля, 13:23 • 9919 просмотра

Рынок недвижимости под обстрелами: спрос на жилье стремительно вырос в Харькове и упал в Донецкой области

В Харькове спрос на жилье вырос на 48-79%, цены выросли на 10%. В Донецкой области спрос упал на 38%, но цены в Славянске и Краматорске немного выросли.

Экономика • 9 апреля, 12:08 • 16233 просмотра

Минобороны запускает новую концепцию жилищного обеспечения военных: что известно

Минобороны разработало новую концепцию обеспечения жильем военнослужащих и их семей. Также будет цифровизирован процесс квартирного учета, что сделает процедуры более прозрачными.

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Жилье в ЕС стремительно дорожает: цены на покупку выросли на 5%, аренда – более чем на 3%

С 2010 года наибольший рост цен на жилье произошел в Венгрии (+234%) и Эстонии (+228%).

Новости Мира • 9 апреля, 08:13 • 10673 просмотра

В Украине планируют отменить оплату коммуналки за разрушенное жилье: законопроект был внесен в Раду

В Раду внесли законопроект № 13155, который отменяет начисление коммунальных услуг за поврежденное или разрушенное жилье после начала полномасштабной войны. Это касается и управляющих многоквартирных домов.

Война • 7 апреля, 09:14 • 18184 просмотра

Незаконно получил компенсацию за жилье в столице: ВАКС объявил приговор экс-нардепу Демчаку

ВАКС вынес приговор экс-нардепу Демчаку в виде 3 лет лишения свободы условно за незаконное получение компенсации за жилье. Он должен уплатить штраф и перечислить 2 млн грн на United24.

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Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Цены на аренду однокомнатных квартир в Киеве снова выше довоенных. Эксперты прогнозируют стабильность цен до мая, дальнейшая динамика будет зависеть от военных действий.

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Из-за роста напряженности между странами, некоторые канадцы, имеющие дома в США, решили их продать. Канадцев беспокоит страхование и решения администрации Трампа.

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"Почему я должна уезжать?" Украинка не хочет покидать дом, который получила в наследство от лондонского коллекционера

Ричард Джой завещал украинской официантке Марии дом. Семья британца выиграла суд, но украинка не хочет уезжать, заявляя, что это была последняя воля покойного.

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Чернышов задекларировал четыре квартиры жены, украшения Cartier и свои доходы

Алексей Чернышов задекларировал более 25 млн грн зарплаты в Нафтогазе, четыре квартиры жены и коллекцию ее драгоценностей, включая изделия Cartier и Tiffany.

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Более 1,4 млн грн зарплаты, несколько домов и земельных участков на Киевщине: что задекларировал Лисовый

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Ким задекларировал четыре квартиры в Николаеве и более 1,7 миллиона заработной платы

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Жовтяк задекларировала имущество: недвижимость, авто Toyota Camry и немалые доходы за 2024 год

Директор Государственного центра занятости Юлия Жовтяк задекларировала квартиру в Киеве, дом, два участка земли, квартиру в Запорожье и Toyota Camry 2022. Ее доход за год составил 1,5 млн грн.

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Декларация Алексея Кулебы за 2024 год: доходы, недвижимость и солнечная станция жены

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Состояние сокращается, а квартиры в Украине и Израиле - остаются: нардеп-беглец Куницкий показал декларацию

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Минкультуры внесло усадьбу Евмения Зеленского в Киеве в Госреестр недвижимых памятников Украины

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Ипотека в Украине подешевела: под какой процент можно взять кредит

В январе банки Украины выдали 475 ипотечных кредитов на 867 млн грн, что на 29% больше, чем в декабре. Больше всего кредитов выдано в Киеве и Киевской области.

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В Украину экстрадирован застройщик Войцеховский, обманувший инвесторов 42 новостроек Киева

В Украину экстрадировали столичного застройщика Войцеховского, подозреваемого в мошенничестве с инвесторами 42 новостроек. Ему избрана мера пресечения – содержание под стражей.

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Первые украинцы приобрели жилье через программу еОселя с помощью сертификата еВосстановление - Минэкономики

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50 семей ВПЛ уже получили компенсации за уничтоженное жилье - Кулеба

Министерство развития запустило программу компенсаций за уничтоженное жилье для ВПЛ с бюджетом 15 млрд грн. Программа поможет около 10 тысячам семей получить новые дома, 50 семей уже приобрели жилье.

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