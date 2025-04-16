Пенсионный фонд перечислил субсидии домохозяйствам с измененным доходом. Проверить размер выплаты можно в личном кабинете на вебпортале ПФУ.
В марте 2025 года средняя стоимость аренды 1-комнатной квартиры в Украине выросла на 2,7% и составила 7 413 грн. Самое дорогое жилье в Закарпатской области - 11 769 грн.
Жители США обеспокоены глобальными угрозами, поэтому покупают бункеры. Цена начинается от 20 000 долларов, а аренда на 99 лет – 55 000 долларов.
В Лондоне район новостроек Kidbrooke Village превратился в процветающую экосистему для людей и дикой природы. Благодаря сотрудничеству с экологами, застройщики создали гармоничную среду.
Туризм в Европе приводит к дефициту жилья, вытесняя местных жителей. В Италии, Португалии и Испании жители городов протестуют с требованием запретить платформы сдачи в аренду, подобные Airbnb.
В Нью-Йорке аренда жилья выросла из-за таможенной политики Трампа, достигнув $4495 в марте, что на 10% больше, чем в прошлом году. Неопределенность заставляет людей откладывать покупку жилья.
В Харькове спрос на жилье вырос на 48-79%, цены выросли на 10%. В Донецкой области спрос упал на 38%, но цены в Славянске и Краматорске немного выросли.
Минобороны разработало новую концепцию обеспечения жильем военнослужащих и их семей. Также будет цифровизирован процесс квартирного учета, что сделает процедуры более прозрачными.
С 2010 года наибольший рост цен на жилье произошел в Венгрии (+234%) и Эстонии (+228%).
В Раду внесли законопроект № 13155, который отменяет начисление коммунальных услуг за поврежденное или разрушенное жилье после начала полномасштабной войны. Это касается и управляющих многоквартирных домов.
ВАКС вынес приговор экс-нардепу Демчаку в виде 3 лет лишения свободы условно за незаконное получение компенсации за жилье. Он должен уплатить штраф и перечислить 2 млн грн на United24.
Цены на аренду однокомнатных квартир в Киеве снова выше довоенных. Эксперты прогнозируют стабильность цен до мая, дальнейшая динамика будет зависеть от военных действий.
Из-за роста напряженности между странами, некоторые канадцы, имеющие дома в США, решили их продать. Канадцев беспокоит страхование и решения администрации Трампа.
Ричард Джой завещал украинской официантке Марии дом. Семья британца выиграла суд, но украинка не хочет уезжать, заявляя, что это была последняя воля покойного.
Алексей Чернышов задекларировал более 25 млн грн зарплаты в Нафтогазе, четыре квартиры жены и коллекцию ее драгоценностей, включая изделия Cartier и Tiffany.
Министр образования и науки Оксен Лисовый задекларировал несколько земельных участков и домов на Киевщине. Его зарплата за 2024 год составила 1,4 млн гривен.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким задекларировал более 1,7 млн грн зарплаты за год, Mercedes-Benz за 149 тыс. долларов, несколько квартир и значительные сбережения в наличных.
Директор Государственного центра занятости Юлия Жовтяк задекларировала квартиру в Киеве, дом, два участка земли, квартиру в Запорожье и Toyota Camry 2022. Ее доход за год составил 1,5 млн грн.
Алексей Кулеба задекларировал более 740 тыс. грн доходов в 2024 году, а его жена получила выплаты за электроэнергию и имеет солнечную электростанцию. Супруги также владеют недвижимостью и сбережениями.
В Бад Гарцбурге женщина получила в наследство дом, где обнаружила 1200 растений конопли и оборудование для их выращивания. Полиция конфисковала все и арестовала двух подозреваемых.
Александр Куницкий подал декларацию о доходах за 2024 год. Его зарплата уменьшилась, но он владеет квартирами в Израиле и Одессе, а также имеет сбережения в долларах.
Предприниматель в Киеве самовольно построил ресторанный комплекс на берегу озера Тельби. Он подозревается в самовольном занятии земли и подделке документов для приобретения права собственности.
Минкультуры внесло усадьбу Зеленского второй половины XIX века в реестр недвижимых памятников. Это сделано для защиты исторического здания.
В январе банки Украины выдали 475 ипотечных кредитов на 867 млн грн, что на 29% больше, чем в декабре. Больше всего кредитов выдано в Киеве и Киевской области.
В Украину экстрадировали столичного застройщика Войцеховского, подозреваемого в мошенничестве с инвесторами 42 новостроек. Ему избрана мера пресечения – содержание под стражей.
Двое ВПЛ стали первыми, кто приобрел жилье через программу еОселя, использовав сертификат еВосстановление в качестве первого взноса.
Прокуратура через суд аннулировала право собственности частного предприятия на 158 кв. м флигеля садьбы Терещенко. Ранее городу уже вернули основную часть садьбы площадью 1134 кв. м.
Кабмин принял решение доначислить субсидии гражданам, которые не получили их из-за несвоевременно поданных данных. Изменения также касаются субсидий на аренду жилья для ВПЛ в Харькове и Сумах.
Трое мошенников организовали аферу по завладению квартирой стоимостью 2,7 млн грн через поддельное свидетельство о браке. Злоумышленники нашли мужчину, который выдавал себя за мужа умершей владелицы для получения наследства.
Министерство развития запустило программу компенсаций за уничтоженное жилье для ВПЛ с бюджетом 15 млрд грн. Программа поможет около 10 тысячам семей получить новые дома, 50 семей уже приобрели жилье.