Почти 3 тысячи семей ВПЛ с оккупированных территорий приобрели жилье по программе єВосстановление

$44.9151.46
ukenru
Эксклюзив
14:00 • 396 просмотра
21 июня - летнее солнцестояние, один из самых сильных дней года
13:00 • 4054 просмотра
Французский военный эксперт: Украина инновационно превосходит в войне
11:25 • 11755 просмотра
В Лавре продолжаются восстановительные работы после атаки рф, закрыто 70% крыши Успенского собора - МинкультPhoto
10:21 • 15769 просмотра
Генштаб подтвердил поражение задействованного в логистике врага с Крымом моста через Геническую протоку
09:19 • 16734 просмотра
Синоптики прогнозируют жару на следующей неделе, но "до +40 не дойдет"
08:18 • 17865 просмотра
Экс-глава Минкульта получил подозрение из-за схемы выезда за границу на "музыкальные гастроли"
20 июня, 06:53 • 19899 просмотра
Посольство россии во Франции оказалось "под прицелом" Fire PointPhoto
20 июня, 05:44 • 30776 просмотра
Всемирный день беженцев: сколько украинцев остаются за границей
20 июня, 05:25 • 18798 просмотра
В ОП отреагировали на лишение Навроцким Зеленского ордена Белого Орла - заявление БудановаPhoto
19 июня, 18:17 • 26448 просмотра
Президент Польши лишил Зеленского ордена Белого ОрлаVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+26°
3.5м/с
34%
755мм
Популярные новости
ВСУ за сутки ликвидировали 1240 оккупантов и уничтожили 88 артсистем – ГенштабPhoto20 июня, 04:16 • 21357 просмотра
Партизаны заявили о диверсии на подстанции в таганроге и срыве производства российских дроновPhotoVideo20 июня, 04:38 • 15261 просмотра
Великобритания разрабатывает для Украины дешевое дальнобойное оружие без американских компонентов20 июня, 04:55 • 16156 просмотра
Грузовой поезд упал с моста в ГерманииPhoto20 июня, 06:02 • 8362 просмотра
Принцу Гарри с семьей разрешили жить в королевской резиденции во время визита в Британию20 июня, 06:29 • 16661 просмотра
публикации
Всемирный день беженцев: сколько украинцев остаются за границей20 июня, 05:44 • 30776 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных 20 - 21 июня19 июня, 16:47 • 40451 просмотра
С тонущего корабля первыми бегут крысы: почему онколог покинула клинику Odrex сразу после смерти пациентаVideo19 июня, 14:04 • 43905 просмотра
Самые популярные направления для отдыха среди украинцев в 2026 году: ТОП стран и туристических маршрутов19 июня, 13:24 • 49255 просмотра
Сотни миллионов налогов под угрозой: почему Украина не может позволить себе потерять авиаотрасль19 июня, 11:34 • 50936 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Кароль Навроцкий
Музыкант
Дональд Трамп
Лионель Месси
Актуальные места
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Турция
Реклама
УНН Lite
Принцу Гарри с семьей разрешили жить в королевской резиденции во время визита в Британию20 июня, 06:29 • 16673 просмотра
Британскую актрису обвиняют в попытке контрабанды 320 кг метамфетамина в Австралию19 июня, 08:34 • 39333 просмотра
Для четвертого фильма о "Человеке-пауке" с Холландом появился новый трейлерVideo18 июня, 07:46 • 51883 просмотра
Холланд назвал имя актера, который может стать новым "Человеком-пауком"Video17 июня, 12:22 • 60341 просмотра
"Я босс": Трамп опоздал на рабочее заседание саммита G7Video17 июня, 10:52 • 61911 просмотра
Актуальное
Нефть
Футбол
Фильм
Сериал
Поезд

Почти 3 тысячи семей ВПЛ с оккупированных территорий приобрели жилье по программе єВосстановление

Киев • УНН

 • 1206 просмотра

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что 3000 семей ВПЛ с ВОТ приобрели жилье по программе єВосстановление. Больше всего ваучеров использовано в Киевской области.

Почти 3 тысячи семей ВПЛ с оккупированных территорий приобрели жилье по программе єВосстановление

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что 3000 семей внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий уже приобрели жилье по государственной программе поддержки в рамках "єВідновлення". Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление главы правительства.

Детали

По словам Свириденко, на первом этапе программы жилищные ваучеры предоставляются внутренне перемещенным лицам, которые выехали с временно оккупированных территорий и имеют статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны.

Более 2500 сообщений о поврежденном жилье поступило через "Дію" за день 2 июня - Кулеба02.06.26, 19:25 • 8654 просмотра

Больше всего жилья по ваучерам с 1 мая приобрели в Киевской области – там использовано более 500 ваучеров на сумму более 1 млрд грн. В лидеры также вошли Днепропетровская область с 342 ваучерами на 682,8 млн грн, Одесская область с 298 ваучерами на 595,8 млн грн и Киев, где использовано 275 ваучеров на 549,6 млн грн.

Более 88% приобретенного жилья составляют квартиры

Как отметила премьер-министр, более 88% приобретенного по программе жилья составляют квартиры, еще около 10% – частные дома.

Работаем над привлечением дополнительного финансирования, чтобы как можно больше украинских семей получили возможность приобрести собственное жилье в рамках составляющей "Жилье для ВПЛ с ВОТ" программы єВідновлення

– подчеркнула Свириденко.

Всего на участие в программе подано более 41 тысячи заявлений. Более 33 тысяч из них уже рассмотрели и согласовали местные комиссии. На первом этапе финансирования одобрено 3296 заявок на бронирование жилищных ваучеров на общую сумму 6,59 млрд грн.

Помощь на жилье через єВідновлення: кому дают сертификат, а кому — ваучер17.06.26, 12:16 • 2681 просмотр

Степан Гафтко

ОбществоНедвижимость