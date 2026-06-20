Почти 3 тысячи семей ВПЛ с оккупированных территорий приобрели жилье по программе єВосстановление

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что 3000 семей внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий уже приобрели жилье по государственной программе поддержки в рамках "єВідновлення". Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление главы правительства.

Детали

По словам Свириденко, на первом этапе программы жилищные ваучеры предоставляются внутренне перемещенным лицам, которые выехали с временно оккупированных территорий и имеют статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны.

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Больше всего жилья по ваучерам с 1 мая приобрели в Киевской области – там использовано более 500 ваучеров на сумму более 1 млрд грн. В лидеры также вошли Днепропетровская область с 342 ваучерами на 682,8 млн грн, Одесская область с 298 ваучерами на 595,8 млн грн и Киев, где использовано 275 ваучеров на 549,6 млн грн.

Более 88% приобретенного жилья составляют квартиры

Как отметила премьер-министр, более 88% приобретенного по программе жилья составляют квартиры, еще около 10% – частные дома.

Работаем над привлечением дополнительного финансирования, чтобы как можно больше украинских семей получили возможность приобрести собственное жилье в рамках составляющей "Жилье для ВПЛ с ВОТ" программы єВідновлення – подчеркнула Свириденко.

Всего на участие в программе подано более 41 тысячи заявлений. Более 33 тысяч из них уже рассмотрели и согласовали местные комиссии. На первом этапе финансирования одобрено 3296 заявок на бронирование жилищных ваучеров на общую сумму 6,59 млрд грн.

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