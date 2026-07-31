Успение Пресвятой Богородицы 2026: дата и значение праздника

В августе 2026 года христиане восточного обряда в Украине отмечают один из величайших и наиболее почитаемых церковных праздников — Успение Пресвятой Богородицы. В народной традиции этот торжественный день называют Первой Пречистой.

Праздник завершает летний цикл богослужений, знаменует окончание строгого Успенского поста (Спасовки) и открывает осенний период традиционных обрядов, сватовства и свадеб.

Об истории праздника, традициях его празднования и народных приметах в этот день рассказывает УНН.

Когда праздник Успения Пресвятой Богородицы в 2026 году

Успение Богородицы относится к числу двунадесятых — 12 важнейших праздников церковного года. Для верующих это день глубокой духовной радости, молитвы и размышлений о вечной жизни, ведь завершение земного пути Божией Матери рассматривается не как трагедия или смерть, а как переход к небесной славе и воссоединению с Её Сыном — Иисусом Христом.

После исторической календарной реформы, проведённой Православной Церковью Украины (ПЦУ) и Украинской Греко-Католической Церковью (УГКЦ) 1 сентября 2023 года, украинские верующие перешли на новоюлианский календарь. По этому календарю большинство неподвижных церковных праздников отмечаются на 13 дней раньше.

Дата празднования Первой Пречистой по новоюлианскому календарю (ПЦУ и УГКЦ) в 2026 году приходится на субботу, 15 августа. Но некоторые приходы, которые временно сохраняют старый обряд, ещё продолжат в этом году почитать Богородицу "по старому стилю" — 28 августа.

Празднованию Успения предшествует двухнедельный Успенский пост (в народе — Спасовка). По строгости ограничений в пище этот пост приравнивается к Великому посту, однако воспринимается верующими легко благодаря изобилию свежих овощей, фруктов, ягод и нового урожая зерновых.

Праздник Успения также занимает особое место в литургическом календаре, поскольку он — последний великий двунадесятый праздник церковного года (церковное новолетие наступает 1 сентября).

Что такое Успение Пресвятой Богородицы

Слово "успение" на старославянском языке означает "засыпание", "тихий и мирный сон", а не смерть в обычном понимании этого слова. Христианское богословие трактует кончину Девы Марии как временный сон тела и переход Её бессмертной души в Царство Небесное. Ведь Богородица, будучи свободной от личного греха, не подпадала под приговор вечной смерти. Её телесная кончина стала лишь кратким отдохновением перед триумфальным вознесением в небесную славу.

Народное же название этого праздника — Первая Пречистая. В украинской этнографической и церковной традиции осенний период знаменуется тремя великими богородичными праздниками, которые в народе почтительно окрестили "Пречистыми":

Первая Пречистая (15 августа) — Успение Пресвятой Богородицы (символизирует завершение лета, окончание жатвы и благословение урожая);

Вторая Пречистая (8 сентября) — Рождество Пресвятой Богородицы (начало осеннего цикла, благодарность за достаток);

Третья Пречистая (1 октября) — Покров Пресвятой Богородицы (защита и заступничество, разгар свадебного сезона).

Об этих днях у украинцев бытует древняя народная пословица: "Первая Пречистая жито засевает, вторая — дождём поливает, а третья — снегом покрывает".

Для каждого верующего Успение Богородицы — символ надежды на воскресение и вечную жизнь. Оно напоминает, что смерть не является концом человеческого существования, а лишь дверью к встрече с Творцом. Примером своей жизни и земного финала Дева Мария показала высоту духовной чистоты, смирения и материнской любви. Недаром христиане обращаются к Ней как к самой первой Заступнице, Утешительнице и Молитвеннице за весь человеческий род.

История праздника Успения Пресвятой Богородицы

История Успения Божией Матери подробно сохранена в Священном Предании Церкви и апокрифических текстах первых веков христианства, хотя непосредственно в текстах Четвероевангелия о последних днях земной жизни Девы Марии не упоминается.

После Распятия и Воскресения Иисуса Христа Пресвятая Богородица находилась под опекой святого апостола Иоанна Богослова, которому Христос с Креста поручил заботиться о Своей Матери. Она жила в Иерусалиме, постоянно молилась на Голгофе и у Гроба Господня, ожидая момента встречи со Своим Сыном.

За три дня до Успения во время молитвы на Масличной (Елеонской) горе перед Девой Марией явился Архангел Гавриил. Он возвестил Ей о скором завершении земного пути и вручил райскую финиковую ветвь, сиявшую неземным светом. Эту ветвь должны были нести перед похоронной процессией.

Дева Мария, в свою очередь, пожелала перед кончиной увидеть всех учеников Христа, которые в то время проповедовали Евангелие в разных уголках мира. По Священному Преданию, произошло удивительное событие: ангелы на облаках чудесным образом доставили апостолов со всех концов земли к дому Иоанна Богослова в Иерусалиме.

В день Успения горница озарилась божественным сиянием. Сам Иисус Христос в окружении ангелов и архангелов сошёл с небес, чтобы принять чистую душу Своей Матери. Этот момент канонически изображают на православных иконах: Христос держит на руках маленькую фигуру в белых пеленах, символизирующую новорождённую для небесной жизни душу Богородицы.

После физической смерти апостолы торжественно перенесли тело Божией Матери в Гефсиманский сад, где были похоронены Её праведные родители Иоаким и Анна, а также обручник Иосиф. Погребальную пещеру закрыли большим камнем.

Однако среди апостолов по Божьему промыслу отсутствовал апостол Фома. Он прибыл в Иерусалим лишь на третий день после погребения. Скорбя, что не смог попрощаться с Пресвятой Девой, он просил открыть гробницу. Когда апостолы отвалили камень, тела Богородицы внутри не оказалось — в пещере лежали лишь благоуханные погребальные пелены и множество цветов.

В тот же день вечером во время общей трапезы апостолам явилась Сама Богородица в окружении ангелов и произнесла: «Радуйтесь! Я с вами во все дни». Это стало окончательным свидетельством того, что Божия Матерь была воскрешена и взята на Небо не только душой, но и телом.

Что можно и что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы

Для украинцев Первая Пречистая всегда была праздником радости, благодарности за урожай и духовного обновления. С этим днём связано множество как церковных, так и народно-бытовых традиций.

Что обязательно стоит сделать в праздник:

посетить богослужение в храме. Верующие идут на праздничную Литургию, молятся у иконы Успения, причащаются и благодарят Богородицу за Её покровительство;

освятить колосья, хлеб и цветы. В церковь несут обжиночные букеты из свежих колосьев пшеницы, ржи, лекарственных трав, калины и мака. Освящённое зерно хранят до следующего посева как символ плодородия и благополучия;

помолиться о семье и защите Украины. Женщины обращаются к Божией Матери с просьбами о заступничестве для детей, здоровье для родных, благословении на материнство и мире на украинской земле;

угостить вкусностями родных и нуждающихся. Поскольку пост завершился, готовят богатый праздничный стол. Традиционно пекут хлеб и пироги из новой муки, которыми делятся с соседями, бедными и теми, кто оказался в сложных обстоятельствах;

заготовить урожай на зимний период. Именно с Первой Пречистой начинался активный сезон соления огурцов, помидоров, капусты, а также сбора орехов и грибов в лесах;

заслать сватов. С этого дня юноши начинали посылать сватов к девушкам, чтобы успеть сыграть свадьбу до начала Филиппова поста (после Покрова).

Строгие запреты и ограничения в праздник Первой Пречистой

Издревле на Успение Пресвятой Богородицы существовал ряд предостережений, нарушение которых считалось грехом или плохой приметой.

Так, нельзя было работать в поле, огороде, строить, убирать в доме, стирать или чинить вещи. Ведь наши предки верили, что этот день предназначен для духовного отдыха и молитв.

Под запретом оказалось и использование колющих и режущих предметов (иглы, ножницы, ножи). По древнему обычаю, даже праздничный хлеб на столе ломают руками, а не режут ножом.

В Первую Пречистую также запрещено ходить босиком по росе. Считается, что утренняя роса на Успение — это слёзы Богородицы и матери-земли, которая скорбит о Ней. Пройтись по такой росе — привлечь к себе болезни и беды.

В этот день также не стоит надевать старую или неудобную обувь. Наши предки верили, что если натереть мозоль или повредить ногу на Первую Пречистую, весь следующий год будет полон жизненных трудностей и препятствий.

На Пречистую запрещено ссориться и желать зла. Сквернословие, конфликты, сплетни и обиды в этот день считаются особым грехом. Украинцы верят, что любое зло, пожеланное другому на Успение, вернется к тому, кто его пожелал.

Кроме того, нельзя отказывать нуждающимся в помощи. Если человек просит милостыню или поддержку, отказывать нельзя, чтобы не навлечь нужду на собственный дом.

А девушкам в этот великий праздник запрещалось стричь волосы. Считалось, что девушка, которая подстрижется на Успение, может надолго остаться одинокой.

Приметы на Успение Пресвятой Богородицы

Народный календарь украинцев тесно связывал день Успения со сменой времен года, поведением птиц и животных, а также наблюдениями за погодой. Именно на Первую Пречистую ждали знаков, которые подскажут, какой будет осень и будущая зима.

Ясная, солнечная и теплая погода на 15 августа предвещала прохладную осень и дождливое "бабье лето". Если же на Успение идет дождь, то вся осень будет сырой, холодной и слякотной. В то же время дождь также предвещал сухую и мягкую вторую половину осени и хороший урожай в следующем году.

Густой утренний туман на Успение Богородицы наши предки считали предвестником богатого урожая грибов. А радуга на небе в день праздника символизировала теплую, сухую и продолжительную осень.

Если на деревьях и в воздухе 15 августа было много паутины, то это предвещало морозную, но малоснежную зиму. А гром на Первую Пречистую гремел к теплой осени и поздним холодам.

Также наши предки верили, что если до Успения девушка не выбрала жениха или ее не сосватали, то она будет девичествовать до самой весны.

Сны в ночь с 14 на 15 августа украинцы считали вещими и верили, что увиденное во сне может исполниться в течение 24 дней после праздника.

Праздник Успения Пресвятой Богородицы объединяет глубокое церковное величие и богатую народную культуру Украины. Для современной украинской общины это день единства, семейного уюта, искренней молитвы за защитников и веры в светлое и мирное будущее.

Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пирогов