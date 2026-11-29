В горных тропических лесах Индонезии учёные открыли новый вид летающих лягушек, которые отличаются от своих сородичей внешностью, характерными звуками и уникальным способом размножения. Об этом сообщает Калифорнийский университет в Беркли, пишет УНН.

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Во время исследований биоразнообразия острова Сулавеси в 2009–2013 годах учёные обнаружили тысячи ярко-зелёных лягушек возле сезонного горного озера Данау Кока-Кола на высоте более 1 860 метров над уровнем моря.

Исследователи сравнили внешние особенности, ДНК и поведение земноводных с другими представителями рода Rhacophorus. Эти лягушки известны своей способностью планировать между деревьями благодаря большим перепончатым лапам.

Чем уникален новый вид лягушек

Больше всего учёных удивил необычный способ размножения земноводных. В отличие от родственных видов, которые создают специальные пенные гнёзда, недавно обнаруженные лягушки откладывают икру в желеобразную массу, прикреплённую к растительности над водой или вблизи неё.

Внутри этой массы развиваются как икринки, так и головастики. По словам исследователей, ранее такую репродуктивную стратегию среди азиатских летающих лягушек не наблюдали.

Новый вид получил название Rhacophorus kurniatiae в честь покойной индонезийской герпетологини Хеллен Курниати, которая внесла значительный вклад в изучение земноводных и рептилий.

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