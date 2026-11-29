В Индонезии обнаружили новый вид летающих лягушек с уникальным способом размножения
Киев • УНН
В горах Сулавеси обнаружили новый вид летающих лягушек Rhacophorus kurniatiae. Они развивают икру и головастиков в желеобразной массе над водой.
В горных тропических лесах Индонезии учёные открыли новый вид летающих лягушек, которые отличаются от своих сородичей внешностью, характерными звуками и уникальным способом размножения. Об этом сообщает Калифорнийский университет в Беркли, пишет УНН.
Подробности
Во время исследований биоразнообразия острова Сулавеси в 2009–2013 годах учёные обнаружили тысячи ярко-зелёных лягушек возле сезонного горного озера Данау Кока-Кола на высоте более 1 860 метров над уровнем моря.
Исследователи сравнили внешние особенности, ДНК и поведение земноводных с другими представителями рода Rhacophorus. Эти лягушки известны своей способностью планировать между деревьями благодаря большим перепончатым лапам.
Чем уникален новый вид лягушек
Больше всего учёных удивил необычный способ размножения земноводных. В отличие от родственных видов, которые создают специальные пенные гнёзда, недавно обнаруженные лягушки откладывают икру в желеобразную массу, прикреплённую к растительности над водой или вблизи неё.
Внутри этой массы развиваются как икринки, так и головастики. По словам исследователей, ранее такую репродуктивную стратегию среди азиатских летающих лягушек не наблюдали.
Новый вид получил название Rhacophorus kurniatiae в честь покойной индонезийской герпетологини Хеллен Курниати, которая внесла значительный вклад в изучение земноводных и рептилий.
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