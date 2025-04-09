Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС стремится расширить бизнес с другими странами из-за тарифов США. Также создается рабочая группа для мониторинга демпинга на рынках ЕС.
Пол Чан заявил, что пошлины Трампа обрушили фондовый рынок США. Гонконг не будет вводить контрмеры, но выступает против действий США, сохраняя свободную и открытую экономику.
Из-за новых пошлин Трампа на производителей одежды во Вьетнаме и Индонезии, цены на Nike и Adidas могут вырасти. Акции Nike, Adidas и Puma резко упали после объявления о пошлинах.
Самолет Jetstar, летевший из Бали в Мельбурн с 200 пассажирами, вернулся из-за неадекватного пассажира, который пытался открыть дверь. Нарушителя сняли с рейса.
2 апреля в США вступают в силу новые пошлины, инициированные Трампом, которые могут привести к глобальной торговой войне. Пошлины в 15% коснутся стран с наибольшим торговым дефицитом.
К 2050 году более половины взрослых и треть детей в мире будут иметь избыточный вес или ожирение. Исследования показывают рост числа больных на 121% среди молодежи, что создает угрозу для систем здравоохранения.
До конца года Турция получит 1,3 млрд кубометров туркменского газа через Иран. Это первые за 20 лет поставки газа по трубопроводу из страны, с которой Турция не имеет общей границы.
В результате наводнений и оползней в провинции Центральная Ява погиб 21 человек, 13 ранены и 300 эвакуированы. Стихия разрушила 25 домов, плотину и три моста, спасатели ищут пятерых пропавших.
В Тихом океане начался новый климатический феномен Ла-Нинья, который будет короче и слабее предыдущих. Явление может вызвать увеличение осадков в Южной Америке и усилить ураганную активность в Атлантике.
Китай сократил импорт российского угля на 7% в 2024 году, увеличив закупки в Австралии на 59%. Общий импорт угля в Китай достиг рекордных 547,2 млн тонн, что составляет 41% мирового объема.
Бразилия объявила о принятии Нигерии в качестве нового партнера в БРИКС. Шестая по населению страна мира присоединится к многонациональному блоку вместе с восемью другими членами.
Чешские зоологи обнаружили новый вид раков Cherax pulverulentus, который 20 лет жил в аквариумах по всему миру. Животное происходит из Новой Гвинеи и имеет две разновидности окраски - фиолетовый и синий.
Индонезия отказалась выдать разрешение на продажу iPhone 16, несмотря на обещание Apple инвестировать $1 млрд в завод AirTag. Причина - невыполнение требования о 40% местных компонентов в смартфонах.
Блогеры не могут вылететь с Бали из-за отмены рейсов. Причинами называют вспышку вируса в Китае и возможное извержение вулкана, хотя аэропорт работает в штатном режиме.
Правительство Бразилии объявило об официальном присоединении Индонезии к БРИКС в качестве полноправного члена. Решение было принято на основе консенсуса после президентских выборов в Индонезии.
Президент Украины назначил Юрия Витренко постоянным представителем при международных организациях в Вене указом №881/2024. Это назначение является частью масштабных дипломатических перестановок в украинских представительствах за рубежом.
Президент Украины определил ключевые задачи для дипломатов на следующий год. Среди приоритетов - работа по НАТО, санкции против РФ и достижение справедливого мира до 2025 года.
Президент Украины уволил послов в Руанде, Кении, Словении, Китае, Индонезии, Японии и Литве. На их места назначены новые дипломаты, в частности в Руанде, Филиппинах, Литве, Венгрии, Словении и Конго.
Юниорская сборная Украины завоевала первое место на чемпионате мира по смешанным единоборствам GAMMA в Индонезии. Спортсмены завоевали 17 золотых, 11 серебряных и 11 бронзовых медалей.
МЭА прогнозирует исторический максимум использования угля в 2024 году, несмотря на климатические предостережения. Китай остается крупнейшим потребителем, используя 4,9 млрд тонн угля.
В Восточной Азии обнаружен новый вид древнего человека Juluren с мозгом большим, чем у современного Homo sapiens. Окаменелости, найденные в Китае, обладают уникальными характеристиками, которые отличают их от других известных гоминидов.
Замминистра обороны и экс-нардепа уличены в масштабной афере по закупке военной формы через турецкую компанию. Разница в 10 миллионов долларов между реальной и завышенной стоимостью осела в карманах организаторов схемы.
На полуострове Рейкьянес в Исландии произошло десятое извержение вулкана за три года. Из-за угрозы лавовых потоков эвакуированы курорт Голубая лагуна и 4000 местных жителей.
Президент Индонезии Прабово Субианто заявил о защите суверенитета страны в Южно-Китайском море. Индонезия не признает территориальных претензий Китая, несмотря на подписанное морское соглашение.
Новое исследование 100 000 человек из семи стран выявило связь между одиночеством и депрессией. Влияние одиночества на депрессию существенно отличается в азиатских и западных странах, а курение и алкоголь являются важными факторами риска.
Власти Индонезии эвакуируют 16 000 жителей из-за извержения вулкана Левотоби Лаки-Лаки. В результате стихии погибли 9 человек, ранены 63, повреждены более 2300 домов.
Пятидневные военно-морские учения между Индонезией и РФ стартовали на базе Сурабая и в Яванском море. россия направила три корвета, танкер и буксир для участия в совместных маневрах.
Шесть человек погибли в результате извержения вулкана Ливотоби Лаки-Лаки на острове Флорес в Индонезии. Вулкан выбросил пепел на высоту 2 км, повредив деревни и заставив эвакуировать 10 000 местных жителей.
Правительство Индонезии запретило продажу смартфонов Google Pixel из-за несоответствия требованиям локализации. Согласно правилам, 40% компонентов для телефонов должны быть местного производства.
На фабрике по производству растительного масла в Джакарте произошел масштабный пожар, в результате которого погиб один человек. 20 пожарных машин боролись с огнем, который быстро охватил здание.