Одиночество почти на 80% связано с рисками депрессивных симптомов - масштабное исследование

Новое исследование 100 000 человек из семи стран выявило связь между одиночеством и депрессией. Влияние одиночества на депрессию существенно отличается в азиатских и западных странах, а курение и алкоголь являются важными факторами риска.