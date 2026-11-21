В субботу, 21 ноября, в Украине отмечают День достоинства и свободы. Это происходит ежегодно 21 ноября в честь начала двух революций: Оранжевой революции (начало 22 ноября 2004 года) и Революции достоинства (акция студентов и общественных активистов началась 21 ноября 2013 года).

О том, как возник этот праздник и почему он является одним из важных для Украины, рассказывает УНН.

Когда был учрежден День достоинства и свободы

День достоинства и свободы как официальный государственный праздник Украины был учрежден Указом Президента Украины от 13 ноября 2014 года в честь начала двух знаковых революций в нашей стране: Оранжевой революции и Революции достоинства.

В 2004 году, во время выборов Президента Украины, начались акции протеста. Тогда, согласно предварительным результатам второго тура, объявленным 21 ноября Центральной избирательной комиссией, победу одержал Виктор Янукович. Но украинцы вышли на улицы из-за фальсификаций во время голосования и подсчета голосов.

Протесты охватили практически всю Украину, а центром стал Майдан Незалежности в Киеве. В результате состоялся повторный второй тур выборов, по итогам которого победу одержал Виктор Ющенко.

Уже в ноябре 2005 года он учредил новый праздник — День свободы. Но через 6 лет, когда Янукович смог победить на очередных выборах, он объединил этот праздник с другим — Днем соборности, который отмечается в Украине 22 января.

Что такое День соборности

День соборности Украины отмечают ежегодно 22 января в честь провозглашения Акта воссоединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западноукраинской Народной Республики (ЗУНР). Это произошло в 1919 году.

Почему День достоинства и свободы перенесли на 21 ноября

21 ноября 2013 года на Майдане Незалежности в Киеве началась акция протеста против решения Кабинета министров Украины приостановить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. На акции сначала собрались несколько сотен человек, а уже 24 ноября — более ста тысяч сторонников евроинтеграции.

Уже 29–30 ноября внутренние войска и спецподразделения "Беркут" МВД Украины разогнали протестующих. Протесты стали значительно масштабнее и продолжались до февраля 2014 года. За это время официально установлена гибель 107 участников протеста и активистов. Их назвали "Небесной сотней".

По данным МВД, в период противостояний с 18 по 20 февраля 2014 года погибли 13 силовиков (преимущественно от огнестрельных ранений).

13 ноября 2014 года Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ "О Дне достоинства и свободы".

Что празднуют 21 ноября в Украине и мире