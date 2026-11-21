Силы беспилотных систем ВСУ поразили российское предприятие «АНОЗИТ», которое является единственным в рф производителем перхлората аммония — важного компонента твердого ракетного топлива. Его используют, в частности, для изготовления баллистических ракет «Искандер-М», «Кинжал» и «Циркон». Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на данные командующего СБС Роберта Бровди, пишет УНН.

Детали

Командующий с позывным «Мадьяр» обнародовал перечень 40 российских объектов, которые украинские беспилотники атаковали в течение последних 50 дней.

Среди целей оказались предприятие «АНОЗИТ» на расстоянии около 2900 км от Украины и Федеральный научно-производственный центр «Алтай», расположенный примерно в 3550 км.

Почему удар по этим предприятиям важен

Завод «АНОЗИТ» поставляет компоненты для производства ракет «Искандер-М», «Циркон», «Кинжал» и других видов российского вооружения.

В то же время центр «Алтай» разрабатывает и производит твердотопливные заряды для ракетных двигателей.

В перечень пораженных объектов также попал нефтетерминал «Витино» в Мурманской области, расположенный примерно в 1950 км от Украины.

Аналитики Defense Express отмечают, что удары по таким предприятиям потенциально могут сократить производство российских ракет. Однако фактические масштабы повреждений и влияние атак на производство пока неизвестны.

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