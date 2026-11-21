ВСУ поразили единственного в России производителя важного компонента для ракет «Искандер-М» — чем особен этот завод
Киев • УНН
Украинские дроны атаковали завод «АНОЗИТ», единственного в РФ производителя перхлората аммония для ракетного топлива. Масштабы повреждений неизвестны.
Силы беспилотных систем ВСУ поразили российское предприятие «АНОЗИТ», которое является единственным в рф производителем перхлората аммония — важного компонента твердого ракетного топлива. Его используют, в частности, для изготовления баллистических ракет «Искандер-М», «Кинжал» и «Циркон». Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на данные командующего СБС Роберта Бровди, пишет УНН.
Детали
Командующий с позывным «Мадьяр» обнародовал перечень 40 российских объектов, которые украинские беспилотники атаковали в течение последних 50 дней.
Среди целей оказались предприятие «АНОЗИТ» на расстоянии около 2900 км от Украины и Федеральный научно-производственный центр «Алтай», расположенный примерно в 3550 км.
Почему удар по этим предприятиям важен
Завод «АНОЗИТ» поставляет компоненты для производства ракет «Искандер-М», «Циркон», «Кинжал» и других видов российского вооружения.
В то же время центр «Алтай» разрабатывает и производит твердотопливные заряды для ракетных двигателей.
В перечень пораженных объектов также попал нефтетерминал «Витино» в Мурманской области, расположенный примерно в 1950 км от Украины.
Аналитики Defense Express отмечают, что удары по таким предприятиям потенциально могут сократить производство российских ракет. Однако фактические масштабы повреждений и влияние атак на производство пока неизвестны.
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