Президент США Дональд Трамп в очередной раз высмеял своего предшественника Джо Байдена, назвав его «сонным Джо». На этот раз поводом стала встреча американского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином, который лично поприветствовал Трампа у трапа самолёта. Об этом заявил сам президент США, пишет УНН.

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Трамп убеждён, что такой жест китайского лидера свидетельствует не только об уважении лично к нему, но и к Соединённым Штатам в целом.

По словам американского президента, ранее Си Цзиньпин якобы никогда не встречал лидеров США непосредственно у самолёта.

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Во время выступления хозяин Белого дома не удержался от очередной выпадки в адрес своего предшественника.

Си встретил нашу страну — он встретил не меня, он встретил нашу страну у трапа самолёта. Это то, чего он никогда раньше не делал. Это означает, что он уважает нашу страну. Сонного Джо он у трапа самолёта не встречал, это я вам точно могу сказать — заявил Трамп.

Таким образом, американский президент представил личную встречу с Си Цзиньпином как свидетельство роста уважения Китая к США, одновременно использовав эту возможность для критики Байдена.

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