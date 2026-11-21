Трамп снова набросился на Байдена и назвал его «сонным Джо» — на этот раз из-за встречи с Си Цзиньпином
Киев • УНН
Трамп заявил, что Си Цзиньпин лично поприветствовал его у трапа самолёта в знак уважения к США. Президент снова назвал Байдена «сонным Джо».
Президент США Дональд Трамп в очередной раз высмеял своего предшественника Джо Байдена, назвав его «сонным Джо». На этот раз поводом стала встреча американского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином, который лично поприветствовал Трампа у трапа самолёта. Об этом заявил сам президент США, пишет УНН.
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Трамп убеждён, что такой жест китайского лидера свидетельствует не только об уважении лично к нему, но и к Соединённым Штатам в целом.
По словам американского президента, ранее Си Цзиньпин якобы никогда не встречал лидеров США непосредственно у самолёта.
Трамп снова вспомнил Байдена
Во время выступления хозяин Белого дома не удержался от очередной выпадки в адрес своего предшественника.
Си встретил нашу страну — он встретил не меня, он встретил нашу страну у трапа самолёта. Это то, чего он никогда раньше не делал. Это означает, что он уважает нашу страну. Сонного Джо он у трапа самолёта не встречал, это я вам точно могу сказать
Таким образом, американский президент представил личную встречу с Си Цзиньпином как свидетельство роста уважения Китая к США, одновременно использовав эту возможность для критики Байдена.
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