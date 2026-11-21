Видеоигра Grand Theft Auto VI установила абсолютный рекорд индустрии развлечений, принеся $3,79 млрд за первый день продаж. Эта сумма превысила общие кассовые сборы любого фильма за всё время его проката. Об этом сообщает Rockstar Games, пишет УНН.

Детали

Релиз долгожданной игры состоялся 19 ноября 2026 года. По данным разработчиков, ещё до официального выхода геймеры приобрели 32,5 млн копий GTA VI, установив рекорд предварительных продаж среди видеоигр.

Если распределить суточную выручку равномерно, игра приносила примерно $2,63 млн в минуту, или почти $44 тысячи в секунду.

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Компания Take-Two Interactive, которой принадлежит Rockstar Games, подтвердила рекордные показатели продаж по итогам 19 ноября.

Новинка превзошла предыдущие достижения не только игровой индустрии, но и кинематографа. Для сравнения, самый кассовый фильм в истории, "Аватар", заработал в мировом прокате около $2,9 млрд.

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Релиз GTA VI также вызвал рекордную нагрузку на интернет-сети. По данным оператора DE-CIX, вечером 18 ноября трафик на его точках обмена данными по всему миру достиг 33,03 Тбит/с.

Показатель стал самым высоким за всю историю наблюдений компании. Рекорд зафиксировали на фоне массовой предварительной загрузки игры.

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