Популярные
Зеленский обсудил с Мелони план действий для завершения войны
Зеленский и европейские лидеры собрались на саммите по безопасности в Лондоне
Пропаганда рф активизировалась в Х и TikTok: что и как они продвигают сейчас
Туск призвал европейских лидеров усилить восточный фланг НАТО - BBC
Советник Трампа раскрыл детали напряженной встречи с Зеленским в Белом доме
Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем
Всемирно известная группа U2 поддержала Владимира Зеленского и Украину
Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
Катрин Денев посвятила церемонию "Сезара" Украине на фоне дипломатических напряжений
Семья «Свинки Пеппы» ждет пополнения: радостную новость сообщат на День матери
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров
Львовская ОВА просит присвоить Ирине Фарион звание Героя Украины посмертно
Искусственный интеллект и образование будущего: Михаил Поплавский рассказал, о чем будет его следующая книга
Минкульт приостанавливает выдачу разрешений на выезд деятелям искусств из-за массовых нарушений
Археологи обнаружили новые фрески раскрывающие тайные ритуалы поклонения Дионису
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать
Джон Литгоу подтвердил, что сыграет Альбуса Дамблдора в телешоу о Гарри Поттере
День термоса, День розовой рубашки, Всемирный день неторопливости: что празднуют 26 февраля
Международная Букеровская премия 2025 объявила список номинантов
107 лет назад: как Тризуб стал государственным символом Украины
Конкурсант от Италии отказался от выступления на Евровидении-2025: в чем причина
Гавайский криминал: Скорсезе, Ди Каприо, Джонсон и Блант работают над новым фильмом
Идентифицировано более 150 похищенных рф экспонатов из Херсонского областного художественного музея - прокуратураЭксклюзив
Жадан, Трегубова, Тата Кеплер: известные украинцы читают малоизвестные стихи Расстрелянного возрождения
Какие книги чаще всего покупает молодежь по программе "єКнига" - назвали топ-10
Фильм с Александром Рудинским получил BAFTA: актер посвятил награду погибшему другу
Оккупанты разрушают исторический центр Мариуполя под видом реконструкции
Ziferblat подписал контракт на представление Украины на Евровидении-2025
«Читай, люби и поддерживай украинское": подборка книг от Минэкономики и КнигарняЕ ко Дню влюбленных
День святого Валентина: история праздника и традиции празднования во всем мире
Стартует 75-й Берлинский международный кинофестиваль: главные фильмы и участие Украины
Попытка вывоза скифских и сарматских артефактов в Германию: на Буковине будут судить харьковчанку
Скандальное Евровидение-2025: представительница Ирландии будет петь песню, автором которой является россиянка
ЮНЕСКО начала миссию в Одессе для оценки состояния исторического центра
Европейские виноделы адаптируются к изменению потребительских привычек: о чем идет речь
Со времен Бронзового века сбрасывали трупы в реку Темзу: что выяснили ученые
Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем
Президент Украины провел встречу с королем Великобритании в Сандрингемском дворце. Визит состоялся на фоне дипломатического напряжения с США и саммита в Лондоне по поддержке Украины.
Всемирно известная группа U2 поддержала Владимира Зеленского и Украину
Ирландская рок-группа U2 разместила в Instagram фото президента Зеленского в сине-желтых цветах. Музыканты добавили особое послание о свободе и поддержали Украину словами «Слава Украине!».
Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта 2025 года православные христиане будут отмечать Прощеное воскресенье перед Великим постом. День предусматривает особые традиции прощения, духовного очищения и примирения между людьми.
Катрин Денев посвятила церемонию "Сезара" Украине на фоне дипломатических напряжений
Легендарная французская актриса Катрин Денев открыла 50-ю церемонию «Сезар» со значком в цветах украинского флага. Актриса неоднократно выражала поддержку Украине с 2023 года, в том числе на Каннском фестивале.
Семья «Свинки Пеппы» ждет пополнения: радостную новость сообщат на День матери
Мама Свинка объявила о беременности в эфире Good Morning Britain. Специальный эпизод о пополнении в семье выйдет 30 марта, в День матери.
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров
97-я церемония вручения «Оскара» состоится 3 марта в театре Долби в Лос-Анджелесе. Среди номинантов фильмы «Анора», «Бруталист» и «Эмилия Перес», а ведущим станет комик Конан О'Брайен.
Львовская ОВА просит присвоить Ирине Фарион звание Героя Украины посмертно
Петиция о присвоении Ирине Фарион звания Героя Украины посмертно набрала 25 тысяч голосов. Львовская ОВА направила соответствующее ходатайство президенту Зеленскому.
Искусственный интеллект и образование будущего: Михаил Поплавский рассказал, о чем будет его следующая книга
Ректор Университета культуры представил студентам библиографию из более 60 книг за 32 года деятельности. Поплавский анонсировал новую книгу об искусственном интеллекте и развитии цифрового образования в университете.
Минкульт приостанавливает выдачу разрешений на выезд деятелям искусств из-за массовых нарушений
Министерство культуры временно прекращает выдачу писем содействия для выезда за границу деятелей искусств и медийщиков призывного возраста. Решение будет действовать с марта 2025 года до урегулирования законодательства из-за многочисленных случаев невозврата.
Археологи обнаружили новые фрески раскрывающие тайные ритуалы поклонения Дионису
Археологи нашли редкие фрески натуральной величины в Помпеях, изображающие тайные обряды посвящения Дионису. Находка датируется 40-30 гг. до н.э. и содержит сцены ритуального экстаза, танцев и охоты.
Джон Литгоу подтвердил, что сыграет Альбуса Дамблдора в телешоу о Гарри Поттере
Джон Литгоу подтвердил, что сыграет роль Альбуса Дамблдора в новом сериале HBO о вселенной Гарри Поттера. Актер получил предложение на кинофестивале «Сандэнс» и согласился, несмотря на длительные обязательства.
День термоса, День розовой рубашки, Всемирный день неторопливости: что празднуют 26 февраля
26 февраля в мире отмечают День термоса, День розовой рубашки, День фисташек, День неторопливости и День добрых дел. Каждый праздник имеет свою уникальную историю и важное социальное значение.
Международная Букеровская премия 2025 объявила список номинантов
Международная Букеровская премия 2025 объявила длинный список из 13 номинантов. Среди них впервые представлены книги на румынском языке и языке каннада, а призовой фонд составляет £50 000.
107 лет назад: как Тризуб стал государственным символом Украины
25 февраля 1918 года Украинская Центральная Рада утвердила Трезубец как герб УНР. Решение было принято в Коростене, когда Киев находился под оккупацией большевистской России.
Конкурсант от Италии отказался от выступления на Евровидении-2025: в чем причина
Итальянский певец Olly отказался от участия в Евровидении-2025 из-за совпадения дат с его сольным туром. Артист решил сосредоточиться на концертах вместо поездки в Базель.
Гавайский криминал: Скорсезе, Ди Каприо, Джонсон и Блант работают над новым фильмом
Мартин Скорсезе и Леонардо Ди Каприо присоединяются к криминальному боевику по идее Дуэйна Джонсона и Эмили Блант. События фильма будут разворачиваться на Гавайях, а сценарий напишет Ник Билтон.
Идентифицировано более 150 похищенных рф экспонатов из Херсонского областного художественного музея - прокуратура
США вернули Украине археологические памятники разных исторических периодов, которые были задержаны на таможне.
Жадан, Трегубова, Тата Кеплер: известные украинцы читают малоизвестные стихи Расстрелянного возрождения
Сергей Жадан, Ахтем Сеитаблаев и другие деятели культуры присоединились к проекту #нечитані_вірші. Инициатива имеет целью возродить творчество малоизвестных поэтов, уничтоженных в 1920-30-х годах.
Какие книги чаще всего покупает молодежь по программе "єКнига" - назвали топ-10
Украинский институт книги обнародовал рейтинг самых популярных книг среди молодежи по программе «еКнига». В список вошли современные романы, поэзия и мотивационная литература.
Фильм с Александром Рудинским получил BAFTA: актер посвятил награду погибшему другу
Фильм «Камень, ножницы, бумага» с Александром Рудинским победил в номинации «Лучший британский короткометражный фильм». Актер посвятил награду BAFTA своему другу Евгению Светличному, который погиб на фронте.
Оккупанты разрушают исторический центр Мариуполя под видом реконструкции
Российские оккупанты разрушают исторические здания в центре Мариуполя, планируя застройку для переселенцев из РФ. Местным жителям не предоставляют обещанных компенсационных квартир, а строительство заморожено из-за нехватки финансирования.
Ziferblat подписал контракт на представление Украины на Евровидении-2025
Победители национального отбора группа Ziferblat будет представлять Украину на Евровидении-2025 в Базеле.
«Читай, люби и поддерживай украинское": подборка книг от Минэкономики и КнигарняЕ ко Дню влюбленных
Министерство экономики совместно с КнигарняЕ подготовили список украинских книг, которые можно приобрести за средства Национального кэшбэка и еПоддержки. В подборку вошли 9 романтических произведений современных украинских авторов.
День святого Валентина: история праздника и традиции празднования во всем мире
День святого Валентина имеет давнюю историю, восходящую к III веку н. э. и римскому священнику Валентину. Сегодня этот праздник отмечают в разных странах мира с уникальными традициями - от валентинок до признаний в любви животным.
Стартует 75-й Берлинский международный кинофестиваль: главные фильмы и участие Украины
На 75-м Берлинском кинофестивале покажут украинский фильм «Лента времени» о школах во время войны. Среди 19 конкурсных фильмов также представлены новые работы Ричарда Линклейтера и Люсиль Хадзихалилович.
Попытка вывоза скифских и сарматских артефактов в Германию: на Буковине будут судить харьковчанку
На Буковине задержали харьковчанку, которая пыталась отправить в Германию 83 археологические ценности разных эпох. Среди артефактов - предметы времен Скифов, Сарматов, Киевской Руси и Средневековья.
Скандальное Евровидение-2025: представительница Ирландии будет петь песню, автором которой является россиянка
Певица Emmi будет представлять Ирландию на Евровидении-2025 с песней «Laika Party». Одним из авторов композиции о советском космическом псе является россиянка Лариса Торми, которая проживает в Ирландии.
ЮНЕСКО начала миссию в Одессе для оценки состояния исторического центра
Миссия ЮНЕСКО и ИКОМОС начала работу в Одессе для оценки состояния исторического центра города. За три года было повреждено около 170 домов-памятников в результате российских обстрелов.
Европейские виноделы адаптируются к изменению потребительских привычек: о чем идет речь
Производители вина в ЕС адаптируются к падению спроса из-за изменения потребительских привычек, особенно среди молодежи. Эксперты рекомендуют осваивать рынок безалкогольных вин, который к 2031 году вырастет до 14 млрд евро.
Со времен Бронзового века сбрасывали трупы в реку Темзу: что выяснили ученые
Ученые исследовали сотни человеческих костей, найденных в реке Темзе, которые датируются периодом от 4000 г. до н.э. до 1800 г. н.э. Большинство останков относится к бронзовому и железному векам, что может свидетельствовать о ритуальных практиках или насильственных конфликтах.