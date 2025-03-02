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Министерство экономики совместно с КнигарняЕ подготовили список украинских книг, которые можно приобрести за средства Национального кэшбэка и еПоддержки. В подборку вошли 9 романтических произведений современных украинских авторов.

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День святого Валентина: история праздника и традиции празднования во всем мире

День святого Валентина: история праздника и традиции празднования во всем мире

День святого Валентина имеет давнюю историю, восходящую к III веку н. э. и римскому священнику Валентину. Сегодня этот праздник отмечают в разных странах мира с уникальными традициями - от валентинок до признаний в любви животным.

Общество • 14 февраля, 04:03 • 34907 просмотра
Стартует 75-й Берлинский международный кинофестиваль: главные фильмы и участие Украины

Стартует 75-й Берлинский международный кинофестиваль: главные фильмы и участие Украины

На 75-м Берлинском кинофестивале покажут украинский фильм «Лента времени» о школах во время войны. Среди 19 конкурсных фильмов также представлены новые работы Ричарда Линклейтера и Люсиль Хадзихалилович.

Культура • 13 февраля, 07:01 • 141830 просмотра
Попытка вывоза скифских и сарматских артефактов в Германию: на Буковине будут судить харьковчанку

Попытка вывоза скифских и сарматских артефактов в Германию: на Буковине будут судить харьковчанку

На Буковине задержали харьковчанку, которая пыталась отправить в Германию 83 археологические ценности разных эпох. Среди артефактов - предметы времен Скифов, Сарматов, Киевской Руси и Средневековья.

Культура • 13 февраля, 00:22 • 108296 просмотра
Скандальное Евровидение-2025: представительница Ирландии будет петь песню, автором которой является россиянка

Скандальное Евровидение-2025: представительница Ирландии будет петь песню, автором которой является россиянка

Певица Emmi будет представлять Ирландию на Евровидении-2025 с песней «Laika Party». Одним из авторов композиции о советском космическом псе является россиянка Лариса Торми, которая проживает в Ирландии.

Культура • 12 февраля, 11:58 • 29488 просмотра
ЮНЕСКО начала миссию в Одессе для оценки состояния исторического центра

ЮНЕСКО начала миссию в Одессе для оценки состояния исторического центра

Миссия ЮНЕСКО и ИКОМОС начала работу в Одессе для оценки состояния исторического центра города. За три года было повреждено около 170 домов-памятников в результате российских обстрелов.

Культура • 12 февраля, 11:11 • 36783 просмотра
Европейские виноделы адаптируются к изменению потребительских привычек: о чем идет речь

Европейские виноделы адаптируются к изменению потребительских привычек: о чем идет речь

Производители вина в ЕС адаптируются к падению спроса из-за изменения потребительских привычек, особенно среди молодежи. Эксперты рекомендуют осваивать рынок безалкогольных вин, который к 2031 году вырастет до 14 млрд евро.

Экономика • 12 февраля, 07:23 • 40388 просмотра
Со времен Бронзового века сбрасывали трупы в реку Темзу: что выяснили ученые

Со времен Бронзового века сбрасывали трупы в реку Темзу: что выяснили ученые

Ученые исследовали сотни человеческих костей, найденных в реке Темзе, которые датируются периодом от 4000 г. до н.э. до 1800 г. н.э. Большинство останков относится к бронзовому и железному векам, что может свидетельствовать о ритуальных практиках или насильственных конфликтах.

Общество • 12 февраля, 01:56 • 121124 просмотра