Со времен Бронзового века сбрасывали трупы в реку Темзу: что выяснили ученые

Ученые исследовали сотни человеческих костей, найденных в реке Темзе, которые датируются периодом от 4000 г. до н.э. до 1800 г. н.э. Большинство останков относится к бронзовому и железному векам, что может свидетельствовать о ритуальных практиках или насильственных конфликтах.