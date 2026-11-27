В Стамбуле исследователи расчистили древние подземные туннели под собором Святой Софии, извлекая около 3000 тонн обломков, и обнаружили погребальное сооружение, которое может быть старше самого храма. Об этом сообщает Hürriyet Daily News, пишет УНН.

Подробности

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой сообщил, что общая длина исследованных туннелей превышает 396 метров. Предположительно, они были частью древней городской дренажной системы.

Во время расчистки подземных ходов специалисты восстановили повреждённые своды и укрепили отдельные участки конструкциями из нержавеющей стали.

Что скрывали подземелья Святой Софии

Особое внимание исследователей привлёк участок туннеля длиной около 183 метров, который проходит параллельно входу в собор. Учёные предполагают, что когда-то он мог соединяться с древней римской дорогой.

Кроме того, под садом Везира археологи обнаружили подземное погребальное сооружение, которое, вероятно, существовало ещё до возведения Святой Софии.

Собор завершили строить в 537 году во время правления византийского императора Юстиниана I.

В настоящее время специалисты продолжают исследование и консервацию подземных сооружений.

В Египте археологи обнаружили остатки сооружения, которое может быть частью древней царской гробницы