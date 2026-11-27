Белорусский диктатор александр лукашенко отверг свою причастность к началу полномасштабной войны против Украины, одновременно продемонстрировав на карте, откуда российские войска наступали на Киев в 2022 году. Об этом он заявил в интервью французскому изданию Le Point, пишет УНН.

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Журналистка спросила лукашенко, почему он позволил россии использовать территорию беларуси в качестве тыловой базы для военных операций против Украины.

В ответ белорусский диктатор отверг предоставление такой помощи москве, после чего взял карту беларуси и показал Брестскую и Гомельскую области, где в 2022 году проходили совместные российско-белорусские военные учения.

По его версии, после завершения учений российские войска должны были покинуть территорию беларуси, однако якобы неожиданно изменили направление движения.

Затем эти войска, которые уже были здесь сконцентрированы, почему-то повернули на Киев и решили через Киев вывести – сказал лукашенко, уточнив, что это была шутка.

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Белорусский диктатор также заявил, что российский Генштаб якобы не сообщал ему о подготовке вторжения.

Ко мне претензий нет. Я абсолютно не имею никакого отношения к началу этой войны. Мы к этой войне не имеем отношения. Я не знал о начале войны – утверждает лукашенко.

Сразу после этого он показал журналистке на карте дорогу Ленинград – Одесса, по которой, по его же словам, российские войска начали наступление на Украину с территории беларуси.

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