Фридрих Мерц

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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В ФРГ согласован миллиардный план на оборону и инфраструктуру внутри страны, а также средства для Украины

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