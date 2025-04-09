ХДС/ХСС и СДПГ сформировали коалицию, представив соглашение с планами по миграции, гражданству и экономике. Мерц обещает сильное правительство и поддержку Украине.
ХДС получит контроль над МИД Германии впервые за 60 лет, возглавит ведомство Иоганн Вадефуль. Борис Писториус останется на посту министра обороны.
ХДС/ХСС и СДПГ договорились о создании правительственной коалиции. Главными элементами соглашения станут реформы в сферах миграции, экономической и оборонной политики.
Переговоры о формировании коалиции между ХДС/ХСС и СДПГ вышли на финальную стадию из-за глобальной неопределенности, вызванной таможенной политикой США. Экономика Германии может пострадать от увеличения импортных пошлин.
Торстен Фрай заявил о возможности достижения соглашения с социал-демократами до Пасхи. В то же время у вероятных партнеров по коалиции в Бундестаге остается немало разногласий.
В первом квартале американские инвесторы вложили рекордные $10,6 млрд в европейские ETF, что в 7 раз больше, чем год назад. Европейские акции стали привлекательными из-за неопределенности в США.
Президент Украины выразил надежду, что Фридрих Мерц одобрит поставки ракет Taurus. Мерц ранее заявлял, что Украина должна получить необходимые системы обороны.
В Еврокомиссии заявили, что им неизвестно об обсуждении Урсулой фон дер Ляйен с Фридрихом Мерцем возобновления "Северных потоков". ЕС привержен отказу от российского топлива.
Президент Германии отправил в отставку канцлера Шольца и министров его кабинета. Шольц временно будет исполнять обязанности до формирования нового правительства.
Япония создала Объединенное оперативное командование для лучшей координации войск. Это ответ на вызовы со стороны Китая и Северной Кореи, а также укрепление партнерства с США.
Сближение Трампа с москвой и критика НАТО заставляют Германию, Польшу, Корею и Японию рассматривать собственный ядерный щит.
Президент Германии подписал смягчение лимита долга для увеличения расходов на оборону и инфраструктурные проекты. Будет создан спецфонд для финансирования ремонта инфраструктуры и мер по защите климата.
Бундесрат одобрил пакет расходов, ослабляющий «долговой тормоз» для обороны и инфраструктуры. Выделят 500 млрд евро в специальный фонд, что простимулирует экономику и модернизацию.
В Германии Бундестаг поддержал реформу "долгового тормоза", что позволит выделить сотни миллиардов евро на укрепление обороны и инфраструктуры. Реформа предусматривает создание инфраструктурного фонда на 500 миллиардов евро.
Эммануэль Макрон заявил об увеличении заказов на Rafale. Франция продолжит поддерживать Украину и готовить украинских летчиков на самолетах "Мираж".
Фридрих Мерц выступил перед голосованием в парламенте Германии по планам разблокировать средства на оборону. Он подчеркнул необходимость защиты от атак и призвал Европу наращивать военный потенциал.
В Бундестаге будут голосовать за изменения в Основной закон, чтобы облегчить финансирование обороны и военной помощи Украине. Планируют выделить 4 млрд евро на поддержку Украины в 2025 году.
Ведущие партии Германии договорились о финансовом пакете для обороны и инфраструктуры. Также согласовано увеличение помощи Украине на три миллиарда евро.
Лидер ХДС Фридрих Мерц заявил, что Германия не может иметь собственного ядерного оружия из-за международных договоров. Он предлагает обсудить с Францией и Британией интеграцию их ядерного оружия в защиту Европы.
27 лидеров ЕС соберутся в Брюсселе для обсуждения новой архитектуры безопасности и военной поддержки. На повестке дня выделение 800 млрд евро на оборону и вопрос использования замороженных российских активов.
Вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц поддержит немедленное одобрение пакета помощи Украине на 3 млрд евро. Консерваторы и социал-демократы также планируют масштабные инвестиции в оборону страны.
Президент Украины провел разговор с Фридрихом Мерцем, лидером партии ХДС. Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество и отметили важную роль Германии в поддержке Украины.
Вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что недавняя перепалка между Трампом и Зеленским была спровоцированной эскалацией со стороны США. Мерц заявил, что инцидент в Овальном кабинете не был спонтанным.
Представитель Кремля Песков заявил о совпадении новых внешнеполитических конфигураций США с российским видением. По его словам, несмотря на нанесенный ущерб отношениям, политическая воля лидеров может быстро восстановить сотрудничество.
Экс-советник Трампа Джон Болтон рекомендует лидеру ХДС Фридриху Мерцу провести встречу с президентом США. Мерц должен объяснить Трампу последствия торговой войны с ЕС и обсудить экономические вопросы.
Депутаты ХДС предлагают канцлеру Германии привлечь Фридриха Мерца к международным встречам. Это связано с последними событиями в Вашингтоне и необходимостью согласования дальнейшей политики в отношении Украины.
После напряженного спора между Зеленским и Трампом в Белом доме, европейские лидеры выразили поддержку Украине. Зеленский досрочно покинул встречу из-за разногласий по мирным переговорам.
Президент Франции призвал европейцев стать более сплоченными и сильными. Макрон подчеркнул необходимость глубоких изменений в технологической, промышленной и оборонной сферах.
Лидер ХДС/ХСС Фридрих Мерц совершил свой первый зарубежный визит в Париж для встречи с Макроном. Консервативный блок получил 208 мест в Бундестаге, но этого недостаточно для формирования правительства.
Новоизбранный лидер Германии Фридрих Мерц планирует визит в Париж для встречи с Макроном. Будут обсуждать результаты недавних переговоров с Трампом и ситуацию с безопасностью в Европе.