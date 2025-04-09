Мерц считает, что перепалка между Трампом и Зеленским была "спровоцированной эскалацией"

Вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что недавняя перепалка между Трампом и Зеленским была спровоцированной эскалацией со стороны США. Мерц заявил, что инцидент в Овальном кабинете не был спонтанным.