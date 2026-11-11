Кошта попытался успокоить Мерца письмом после ультиматума по бюджету ЕС и помощи Украине — СМИ

Зеленский заявил, что завтра встретится с Виткоффом и Кушнером в Дублине

"Путь сужается": Reuters указало на скептицизм в ЕС относительно быстрого вступления Украины

Арахамия после мирных переговоров в Абу-Даби видит шанс найти решение до Нового года

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В Абу-Даби начинается второй день переговоров Украины, США и рф

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