Кошта попытался успокоить Мерца письмом после ультиматума по бюджету ЕС и помощи Украине — СМИ
Киев • УНН
Кошта перенёс обсуждение требования Мерца на саммит в Брюсселе в конце месяца. Словакия, Чехия, Венгрия и Болгария отвергли ультиматум.
Глава Евросовета Антониу Кошта ответил на вызвавшее дискуссии письмо канцлера Германии Фридриха Мерца, в котором тот потребовал связать согласование бюджета ЕС с соглашением о помощи Украине. Четыре страны уже отвергли ультиматум немецкого канцлера. Об этом УНН пишет со ссылкой на Euronews.
Детали
Глава Европейского совета Антониу Кошта «попытался успокоить федерального канцлера Германии Фридриха Мерца после того, как тот направил письмо с ультиматумом, связывающим бюджет ЕС с финансированием Украины всеми государствами-членами».
В письме, с которым ознакомился Euronews, Кошта сообщил, что «обсуждение этих двух вопросов состоится в конце месяца на специальном саммите в Брюсселе после того, как Еврокомиссия представит предложения по покрытию финансового дефицита Украины».
Мерц добивался проведения обсуждения уже на неформальном саммите в Дублине на этой неделе.
«Учитывая текущее развитие событий, я выделю время для обстоятельного обсуждения ситуации вокруг Украины на предстоящем неформальном заседании Европейского совета в Дублине», — отметил Кошта, тем самым предоставив Мерцу возможность поднять этот вопрос среди других европейских лидеров.
ЕС пообещал покрыть две трети бюджетного дефицита Украины в размере 70 млрд евро, то есть около 45 млрд евро, с помощью пока не определенного инструмента. С учетом огромного масштаба потребностей наиболее вероятным вариантом быстро стал новый раунд общих заимствований.
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Мерц сообщил Коште, что обязательство предоставить Украине новую помощь является «ключевым предварительным условием» для утверждения следующего бюджета ЕС. Таким образом, он фактически связывает между собой два крайне спорных вопроса, по которым требуется единогласие, отмечает издание.
«Поддержка Украины является вопросом нашей общей европейской безопасности, и таким же должно быть распределение бремени этой поддержки», — написал Мерц.
Словакия, Чехия, Венгрия и Болгария уже выступили против ультиматума Мерца, а премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал его «шантажом».
Эти четыре страны хотят исключить свое участие в любых будущих кредитах для Украины, пишет издание.
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