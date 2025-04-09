Евросоюз вероятно прекратит действие антикризисных мер для экономики Украины 5 июня. Причиной стали протесты фермеров и правительств ряда стран ЕС из-за наплыва дешевой украинской продукции.
Евросоюз планирует уменьшить целевые показатели закупок газа, игнорируя требования США об импорте на 350 млрд долларов. Это решение принято на фоне экономических проблем и пошлин Трампа.
Дональд Трамп-младший посетит Румынию 28 апреля в рамках восточноевропейского тура. Визит состоится за неделю до первого тура президентских выборов.
Европейские страны могут пересмотреть статус украинских беженцев после прекращения войны. Нет четкого плана действий относительно их пребывания в ЕС после завершения конфликта.
Премьер Словакии обвинил послов ЕС в отказе почтить 80-летие освобождения Братиславы из-за присутствия посла рф. Он назвал их поведение недипломатичным.
В Украине ожидается снижение цен на молоко из-за вспышек ящура в Европе и отмены льгот ЕС для украинского экспорта. С 1 апреля цена может снизиться еще на 20-30 коп.
Премьер-министр Словакии Фицо рассказал о разговоре с фон дер Ляйен, где она выразила недовольство его переговорами с Трампом. Впоследствии Фицо назвал это иронией, намекая на возможные торговые меры США против ЕС.
Словакия значительно увеличит объемы импорта газа из "Газпрома" через "Турецкий поток" после остановки транзита через Украину. Возобновление транзита пока не имеет четких сроков.
В Украине до конца 2025 года появятся первые сканирующие системы для осмотра железнодорожных вагонов на границе с Польшей. Это должно ускорить таможенные процедуры и выявлять контрабанду.
В Венгрии и Словакии зафиксирована вспышка ящура, что привело к массовому уничтожению скота. Власти принимают строгие меры, включая установление зон безопасности и запрет на перемещение животных.
Зарплата министра молодежи и спорта Матвея Бедного в 2024 году составила более 1,4 млн грн, что на 350 тыс. грн больше, чем на должности заместителя министра. У жены министра есть бизнес в Словакии и дом в Крыму.
Укрзализныця возобновляет онлайн продажу билетов после сбоя, но пассажиры жалуются на проблемы. Инструкции по приобретению, возврату и действиям в случае потери билета.
Усилия ЕС предоставить Украине 5 млрд евро на боеприпасы задерживаются Францией и Италией. Они не хотят обнародовать большие цифры и просят больше деталей относительно плана.
Евросоюз рассматривает возможность использования украинских подземных газохранилищ для разрешения спора между Украиной и Словакией из-за потери доходов от транзита газа. Украина будет импортировать газ из Греции и Турции.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна может ветировать новые санкции ЕС против россии, если они помешают мирным переговорам. Он также предположил возможность отмены действующих санкций.
Италия, Франция и Словакия выступают за более мягкий вариант предложения Каи Каллас о военной помощи Украине. Они настаивают на добровольной основе поддержки, что вызывает споры о финансировании.
Действия Трампа в отношении USAID поощрили Орбана, Фицо и Вучича усилить давление на неправительственные организации и медиа в своих странах. Правительства Венгрии, Сербии и Словакии активизировали усилия.
Италия вошла в пятерку стран, формирующих "упадок" верховенства права в Европе. Также определенное беспокойство создает влияние правительственных решений в Словакии и Хорватии, кроме того, не застрахованы от проблем в контексте “демократической рецессии” - Румыния, Франция и Германия.
С 17 по 19 марта в пункте пропуска «Вишне-Немецкое – Ужгород» частично ограничат движение грузовиков. Причина – техническое обслуживание осевых весов.
Совет ЕС продлил индивидуальные санкции против рф. Из списка исключены 3 умерших и не возобновлены 4 человека, но ЕС готов усилить давление на россию.
ЕС продлил санкции против россии до 15 сентября 2025 года, но исключил 4 человека из списка под давлением Венгрии и Словакии. Ограничения касаются почти 2400 физических и юридических лиц.
ЕС снимет санкции с Кантора, Дегтярева и Исмаиловой после блокировки Венгрией продления санкций против рф. Компромисс позволил сохранить санкции против более 2400 россиян.
Премьер-министр Словакии Фицо поддерживает мирные планы по прекращению огня в Украине. Он заявил, что выступает против войны и за многовекторную политику.
Украина получит более 30 млрд евро от ЕС в 2024 году независимо от последних решений в Брюсселе. 26 стран ЕС поддержали заявление о невозможности переговоров о войне без участия Украины.
Премьер Словакии Фицо заявил о возможности блокировки военной и финансовой помощи Украине, если не восстановится транзит газа в Европу. Он также предлагает немедленное прекращение огня и начало мирных переговоров.
Венгрия отклонила проект документа ЕС по гарантиям безопасности и военной помощи Украине. Словакия также отказалась от финансовой и военной поддержки Киева.
Европейские чиновники разрабатывают предложения по созданию специального оборонного фонда для увеличения военных инвестиций. Рассматриваются варианты «банка перевооружения» и специального целевого инструмента с бюджетом 500 млрд евро.
Председатель SNS Андрей Данко заявил, что Украина должна вернуть Словакии 3,5 млрд евро ранее предоставленной помощи. Он связал это с возможным соглашением между США и Украиной по полезным ископаемым.
В военном институте в Загоре произошел взрыв во время тестирования гаубицы Zuzana 2, предназначенной для Украины. Двое техников получили ранения и находятся в стабильном состоянии в больницах.
Экс-министр здравоохранения Олег Мусий предупреждает о рисках государственного регулирования фармрынка. Новые ограничения могут привести к выходу из Украины иностранных производителей и дефициту важных препаратов.