$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28830 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 42998 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 48804 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
9 апреля, 13:59 • 55248 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

9 апреля, 13:40 • 67483 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
9 апреля, 13:39 • 56684 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 55880 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 119706 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81815 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 226291 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
3.2м/с
62%
Популярные новости

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 87626 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 20547 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

9 апреля, 15:16 • 17465 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

9 апреля, 15:26 • 16265 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:52 • 17877 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 87720 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 119706 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 226291 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 403327 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 395735 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 10989 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

9 апреля, 15:26 • 16313 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

9 апреля, 15:16 • 17513 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 20627 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 75159 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Места

Словакия

Новости по теме

ЕС не продлит "торговый безвиз" для Украины? Еврокомиссар рассказал подробности

Евросоюз вероятно прекратит действие антикризисных мер для экономики Украины 5 июня. Причиной стали протесты фермеров и правительств ряда стран ЕС из-за наплыва дешевой украинской продукции.

Экономика • 20:25 • 522 просмотра

Трамп хочет, чтобы Европа платила больше за газ, а ЕС хочет тратить меньше: Politico рассказало детали

Евросоюз планирует уменьшить целевые показатели закупок газа, игнорируя требования США об импорте на 350 млрд долларов. Это решение принято на фоне экономических проблем и пошлин Трампа.

Экономика • 9 апреля, 10:00 • 8006 просмотра

Сын Трампа посетит Румынию за неделю до новых президентских выборов - СМИ

Дональд Трамп-младший посетит Румынию 28 апреля в рамках восточноевропейского тура. Визит состоится за неделю до первого тура президентских выборов.

Новости Мира • 8 апреля, 10:48 • 7638 просмотра

Европейские страны могут отправить украинских беженцев домой после прекращения войны

Европейские страны могут пересмотреть статус украинских беженцев после прекращения войны. Нет четкого плана действий относительно их пребывания в ЕС после завершения конфликта.

Новости Мира • 7 апреля, 10:16 • 11395 просмотра

Фицо сравнил дипломатов ЕС с детьми из-за их отсутствия на мероприятии ко дню освобождения Братиславы

Премьер Словакии обвинил послов ЕС в отказе почтить 80-летие освобождения Братиславы из-за присутствия посла рф. Он назвал их поведение недипломатичным.

политика • 5 апреля, 11:06 • 15626 просмотра

Молоко в Украине подешевеет: в чем причина

В Украине ожидается снижение цен на молоко из-за вспышек ящура в Европе и отмены льгот ЕС для украинского экспорта. С 1 апреля цена может снизиться еще на 20-30 коп.

Экономика • 31 марта, 16:53 • 35772 просмотра

Фицо признался, что фон дер Ляйен его "ужасно отругала" из-за переговоров с Трампом: в соцсети он уточнил ситуацию

Премьер-министр Словакии Фицо рассказал о разговоре с фон дер Ляйен, где она выразила недовольство его переговорами с Трампом. Впоследствии Фицо назвал это иронией, намекая на возможные торговые меры США против ЕС.

Новости Мира • 31 марта, 16:31 • 22508 просмотра

Российский "Газпром" увеличит поставки газа в Словакию через "Турецкий поток"

Словакия значительно увеличит объемы импорта газа из "Газпрома" через "Турецкий поток" после остановки транзита через Украину. Возобновление транзита пока не имеет четких сроков.

Экономика • 31 марта, 11:00 • 30410 просмотра

В Украине установят сканеры для осмотра железнодорожных контейнеров на границе: что известно

В Украине до конца 2025 года появятся первые сканирующие системы для осмотра железнодорожных вагонов на границе с Польшей. Это должно ускорить таможенные процедуры и выявлять контрабанду.

Экономика • 31 марта, 08:59 • 20427 просмотра

Эпидемия ящура: Венгрия и Словакия уничтожают тысячи животных из-за вспышки болезни

В Венгрии и Словакии зафиксирована вспышка ящура, что привело к массовому уничтожению скота. Власти принимают строгие меры, включая установление зон безопасности и запрет на перемещение животных.

Новости Мира • 28 марта, 16:48 • 26205 просмотра

Зарплата министра спорта Бедного выросла на 350 тыс. грн – декларация

Зарплата министра молодежи и спорта Матвея Бедного в 2024 году составила более 1,4 млн грн, что на 350 тыс. грн больше, чем на должности заместителя министра. У жены министра есть бизнес в Словакии и дом в Крыму.

политика • 27 марта, 12:48 • 20781 просмотра

Сбои в работе приложения "Укрзализныци": как решить самые распространенные проблемы

Укрзализныця возобновляет онлайн продажу билетов после сбоя, но пассажиры жалуются на проблемы. Инструкции по приобретению, возврату и действиям в случае потери билета.

Общество • 27 марта, 08:23 • 36464 просмотра

Франция и Италия задерживают выделение ЕС 5 млрд евро на боеприпасы Украине - Bloomberg

Усилия ЕС предоставить Украине 5 млрд евро на боеприпасы задерживаются Францией и Италией. Они не хотят обнародовать большие цифры и просят больше деталей относительно плана.

Война • 21 марта, 11:00 • 139804 просмотра

ЕС имеет план для разрешения газового спора Словакии с Украиной - Politico

Евросоюз рассматривает возможность использования украинских подземных газохранилищ для разрешения спора между Украиной и Словакией из-за потери доходов от транзита газа. Украина будет импортировать газ из Греции и Турции.

Экономика • 21 марта, 07:55 • 20123 просмотра

Словакия готова блокировать санкции ЕС против россии, если они будут угрожать мирным процессам - Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна может ветировать новые санкции ЕС против россии, если они помешают мирным переговорам. Он также предположил возможность отмены действующих санкций.

Война • 20 марта, 16:07 • 16127 просмотра

Италия, Франция и Словакия просят более мягкую версию предложения Каллас по помощи Украине - Politico

Италия, Франция и Словакия выступают за более мягкий вариант предложения Каи Каллас о военной помощи Украине. Они настаивают на добровольной основе поддержки, что вызывает споры о финансировании.

политика • 20 марта, 12:07 • 15074 просмотра

Трамп "вдохновил" Орбана, Фицо и Вучича усилить давление на НПО и медиа

Действия Трампа в отношении USAID поощрили Орбана, Фицо и Вучича усилить давление на неправительственные организации и медиа в своих странах. Правительства Венгрии, Сербии и Словакии активизировали усилия.

Новости Мира • 18 марта, 11:24 • 42684 просмотра

Италия попала в пятерку стран, которые способствуют “демократической рецессии” в Европе - отчет

Италия вошла в пятерку стран, формирующих "упадок" верховенства права в Европе. Также определенное беспокойство создает влияние правительственных решений в Словакии и Хорватии, кроме того, не застрахованы от проблем в контексте “демократической рецессии” - Румыния, Франция и Германия.

Новости Мира • 17 марта, 10:16 • 37736 просмотра

На границе со Словакией ограничат движение грузовиков: что известно

С 17 по 19 марта в пункте пропуска «Вишне-Немецкое – Ужгород» частично ограничат движение грузовиков. Причина – техническое обслуживание осевых весов.

Общество • 17 марта, 07:12 • 17240 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

Совет ЕС продлил индивидуальные санкции против рф. Из списка исключены 3 умерших и не возобновлены 4 человека, но ЕС готов усилить давление на россию.

Война • 14 марта, 14:57 • 143823 просмотра

"ЕС усиливает давление на россию": фон дер Ляйен подтвердила продление санкций против рф

ЕС продлил санкции против россии до 15 сентября 2025 года, но исключил 4 человека из списка под давлением Венгрии и Словакии. Ограничения касаются почти 2400 физических и юридических лиц.

Война • 14 марта, 11:44 • 15585 просмотра

ЕС исключает ряд россиян из своего санкционного списка после давления со стороны Венгрии и Словакии, обеспечив соглашение о продлении санкций - СМИ

ЕС снимет санкции с Кантора, Дегтярева и Исмаиловой после блокировки Венгрией продления санкций против рф. Компромисс позволил сохранить санкции против более 2400 россиян.

Новости Мира • 14 марта, 11:29 • 10523 просмотра

Фицо говорит, что поддерживает "все мирные планы" по прекращению огня в Украине

Премьер-министр Словакии Фицо поддерживает мирные планы по прекращению огня в Украине. Он заявил, что выступает против войны и за многовекторную политику.

Война • 12 марта, 21:38 • 18110 просмотра

Украина получит более 30 млрд евро от ЕС, несмотря на отсутствие новых решений - Стефанишина

Украина получит более 30 млрд евро от ЕС в 2024 году независимо от последних решений в Брюсселе. 26 стран ЕС поддержали заявление о невозможности переговоров о войне без участия Украины.

Война • 7 марта, 13:10 • 16546 просмотра

Фіцо угрожает наложить вето на помощь Украине из-за вопроса транзита газа

Премьер Словакии Фицо заявил о возможности блокировки военной и финансовой помощи Украине, если не восстановится транзит газа в Европу. Он также предлагает немедленное прекращение огня и начало мирных переговоров.

Экономика • 3 марта, 17:06 • 19943 просмотра

Венгрия заблокировала проект ЕС по гарантиям безопасности и новой военной помощи для Украины - Politico

Венгрия отклонила проект документа ЕС по гарантиям безопасности и военной помощи Украине. Словакия также отказалась от финансовой и военной поддержки Киева.

Война • 3 марта, 08:37 • 34709 просмотра

Европа рассматривает создание "банка перевооружения" или оборонного фонда с участием Британии - FT

Европейские чиновники разрабатывают предложения по созданию специального оборонного фонда для увеличения военных инвестиций. Рассматриваются варианты «банка перевооружения» и специального целевого инструмента с бюджетом 500 млрд евро.

Новости Мира • 27 февраля, 08:43 • 30346 просмотра

Словацкий парламентарий заявил, что Украина должна вернуть его стране 3,5 млрд евро

Председатель SNS Андрей Данко заявил, что Украина должна вернуть Словакии 3,5 млрд евро ранее предоставленной помощи. Он связал это с возможным соглашением между США и Украиной по полезным ископаемым.

политика • 25 февраля, 15:48 • 24963 просмотра

В Словакии произошел взрыв гаубицы Zuzana 2, которые производят для Украины

В военном институте в Загоре произошел взрыв во время тестирования гаубицы Zuzana 2, предназначенной для Украины. Двое техников получили ранения и находятся в стабильном состоянии в больницах.

Новости Мира • 25 февраля, 14:19 • 27432 просмотра
Эксклюзив

Вмешательство государства в фармацевтический рынок угрожает доступности лекарств - Мусий

Экс-министр здравоохранения Олег Мусий предупреждает о рисках государственного регулирования фармрынка. Новые ограничения могут привести к выходу из Украины иностранных производителей и дефициту важных препаратов.

Экономика • 25 февраля, 05:50 • 110493 просмотра