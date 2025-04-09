Украина получит более 30 млрд евро от ЕС, несмотря на отсутствие новых решений - Стефанишина

Украина получит более 30 млрд евро от ЕС в 2024 году независимо от последних решений в Брюсселе. 26 стран ЕС поддержали заявление о невозможности переговоров о войне без участия Украины.