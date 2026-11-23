Марин Ле Пен остается одним из главных фаворитов президентских выборов во Франции 2027 года и выступает за сокращение поддержки Украины. В то же время высокий рейтинг лидерки ультраправых не гарантирует ей победы, поскольку ключевым может стать второй тур, где против нее способны объединиться избиратели различных политических сил. Каковы шансы конкурентов Ле Пен, кто из них наиболее благосклонен к Украине и насколько французские выборы могут изменить политику Парижа — в комментарии УНН объяснил заместитель директора аналитического центра "Политика" Артем Бронжуков.

Ле Пен имеет сильные позиции, но это еще не означает победу

Президентские выборы во Франции 2027 года могут стать одним из наиболее важных политических испытаний для Европы. Марин Ле Пен, лидер ультраправого "Национального объединения" (RN), продолжает демонстрировать высокие показатели в социологических опросах, а ее политическая риторика, в частности в отношении Украины, вызывает серьезную обеспокоенность в Киеве.

Ле Пен и ее политическая сила неоднократно выступали против масштабной финансовой и военной поддержки Украины. В случае смены власти во Франции позиция Парижа в отношении войны России против Украины может претерпеть трансформацию. Однако оценивать ситуацию исключительно по рейтингам первого тура было бы преждевременно, поскольку французская президентская система предусматривает второй тур, в котором борьба между кандидатами фактически начинается заново.

Согласно актуальным данным агрегатора социологических опросов, средний рейтинг Ле Пен в первом туре составляет около 32,8%. Она опережает других потенциальных кандидатов, однако борьба за второе место остается значительно менее определенной. Жан-Люк Меланшон имеет около 18%, Эдуар Филипп — 12,8%, а Рафаэль Глюксманн — примерно 11,5%. Эти показатели свидетельствуют о значительном преимуществе Ле Пен на старте кампании, но не дают оснований говорить о гарантированной победе.

Заместитель директора аналитического центра "Политика" Артем Бронжуков отмечает, что Ле Пен и другие европейские правопопулистские политики активно используют тему прекращения финансовой поддержки Украины для мобилизации собственного электората. Такая риторика действительно создает риски для Киева, особенно на фоне высоких рейтинговых позиций французского политика.

Марин Ле Пен, как и большинство европейских правых популистов, активно использует риторику, направленную на прекращение финансирования Украины. Конечно, это выглядит довольно угрожающе для Украины, особенно учитывая, что в настоящее время Ле Пен является лидером электоральных симпатий среди французов. Но это еще не означает, что она выиграет выборы, поскольку все будет решать второй тур и перетекание голосов - сказал эксперт.

Он подчеркивает, что Украине необходимо учитывать потенциальные политические изменения во Франции и готовиться к различным сценариям. В то же время не стоит воспринимать нынешнее лидерство Ле Пен как окончательный результат избирательной кампании, поскольку французская политическая система предусматривает возможность существенного изменения баланса сил во втором туре.

Второй тур может стать главным препятствием для Ле Пен

Одной из главных особенностей французских президентских выборов является то, что кандидат, занимающий первое место в первом туре, не обязательно имеет наибольшие шансы на победу в финальном голосовании. Если ни один претендент не набирает абсолютного большинства, во второй тур проходят два кандидата, а избиратели других политических сил вынуждены определяться, кого поддержать.

Бронжуков отмечает, что высокий рейтинг Ле Пен нельзя рассматривать отдельно от ее антирейтинга и отношения к ней других политических групп. По его мнению, именно эти факторы могут определить результат второго тура, а нынешняя социология не дает возможности однозначно прогнозировать победителя.

Ле Пен действительно имеет высокую электоральную базу и большое количество сторонников, но одновременно у нее очень высокий антирейтинг и значительный уровень демонизации во французском обществе. Поэтому, исходя из этого, во втором туре может быть большое протестное голосование, и в настоящее время делать однозначные выводы относительно ее победы довольно сложно - объяснил эксперт.

Меланшон — конкурент с левого фланга, но не союзник Украины

Среди потенциальных конкурентов Ле Пен одним из наиболее рейтинговых остается Жан-Люк Меланшон, представитель левого политического спектра и лидер движения «Непокорившаяся Франция» (LFI). Его политическая программа в значительной степени сосредоточена на социально-экономических вопросах, в частности покупательной способности населения, стоимости жизни, неравенстве и защите социально уязвимых групп.

Его риторика ориентирована на людей, которые считают, что французская политика уделяет недостаточно внимания повседневным экономическим потребностям населения. В то же время его позиция в отношении международной политики и войны России против Украины не дает оснований рассматривать его как сторонника украинских интересов.

Бронжуков отмечает, что Меланшон имеет собственную политическую нишу, которая существенно отличается от позиций центристских и правых политиков. Его популярность не следует трактовать как возможное усиление проукраинского политического лагеря во Франции.

По словам эксперта, Меланшон осторожно формулирует свою позицию по международным вопросам, однако это не меняет общей оценки его политического курса. Для Украины его возможный выход во второй тур не обязательно будет означать позитивный сценарий, даже если он станет конкурентом Ле Пен.

Эдуар Филипп — один из наиболее благосклонных к Украине потенциальных кандидатов

На фоне Ле Пен и Меланшона одним из кандидатов, чья политическая позиция более благоприятна для Украины, остается бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп. Он представляет центристское политическое направление, поддерживает европейскую интеграцию, трансатлантическое партнерство и роль Франции в западных структурах безопасности.

Филипп был премьер-министром во время президентства Эммануэля Макрона, а также является мэром Гавра. Его политические взгляды в целом близки к курсу, которого Франция придерживалась при Макроне, в частности в вопросах европейской субъектности, сотрудничества с НАТО и сохранения международной роли Парижа.

В контексте Украины Филипп является одним из потенциальных кандидатов, от которого можно ожидать более последовательной поддержки европейской политики помощи Киеву, чем от Ле Пен или Меланшона. Однако в настоящее время его рейтинги заметно уступают рейтингу лидерки ультраправых.

Эдуар Филипп — это, на мой взгляд, наиболее благосклонный к Украине кандидат среди тех, о ком мы говорим. Он центрист, выступает за Европу, за Североатлантический альянс, за субъектность Европейского Союза и продолжение политики, которую мы видели во время двух президентских сроков Эммануэля Макрона — отметил Бронжуков.

Изменится ли политика Франции в отношении Украины в случае победы Ле Пен?

Победа Ле Пен на президентских выборах потенциально могла бы означать пересмотр части французской внешней политики, в частности подходов к военной и финансовой поддержке Украины. Ее политическая сила неоднократно критиковала помощь Киеву, а также выступала за более прагматичный подход к международным отношениям, предполагающий сосредоточение на национальных интересах Франции.

Однако предвыборные заявления не всегда полностью совпадают с политикой, которую политики проводят после прихода к власти. На внешнеполитические решения влияют не только личные убеждения президента, но и парламент, правительство, союзники, международные обязательства, экономические факторы и ситуация в сфере безопасности.

Поэтому даже в случае победы Ле Пен нельзя автоматически прогнозировать полный разворот французской политики в отношении Украины. В то же время не стоит и недооценивать потенциальные последствия такого сценария, поскольку президент Франции обладает значительными полномочиями в сфере внешней политики и обороны.

Бронжуков подчеркивает, что оценивать поведение потенциального президента исключительно на основании предвыборной риторики было бы преждевременно. По его словам, политики во время кампаний часто используют жесткие заявления, обещания и попытки усилить общественное противостояние, тогда как после получения власти их политика может стать более умеренной.

Он отмечает, что в случае победы Ле Пен её реальные решения придётся оценивать уже по конкретным действиям, а не только по заявлениям во время кампании. В то же время для Украины важно заранее учитывать риски возможного сокращения помощи и работать над диверсификацией международной поддержки.

Может ли победа Ле Пен означать кризис для Европейского союза?

Усиление правопопулистских сил в Европе уже стало одним из ключевых политических трендов последних лет. Такие партии часто выступают за усиление национального суверенитета, ограничение миграции, пересмотр части полномочий Европейского союза и более жёсткий подход к внутренней политике. В некоторых случаях это сопровождается критикой европейских институтов и их роли в формировании политики государств-членов.

Франция является одной из ключевых стран ЕС, а её политический курс оказывает значительное влияние на будущее объединения. Поэтому победа представителя ультраправых сил может усилить дискуссии относительно европейской интеграции, оборонного сотрудничества, санкционной политики и отношений с Россией.

Однако говорить о неизбежном распаде Европейского союза в случае победы Ле Пен было бы преувеличением. Европейская политическая система состоит из множества институтов, а её функционирование зависит от позиций не только президента Франции, но и других государств, Европейской комиссии, Европейского парламента и национальных правительств.

Бронжуков считает, что сейчас не стоит делать слишком категоричных прогнозов относительно будущего Франции или Европейского союза. Несмотря на усиление правопопулистских сил, политическая ситуация остаётся неопределённой, а избирательная кампания ещё может принести значительные изменения.

Украине стоит готовиться, но не паниковать

Нынешние рейтинги во Франции действительно свидетельствуют о сильных позициях Марин Ле Пен. Согласно данным агрегаторов опросов, она стабильно остаётся первой в сценариях первого тура, тогда как её конкуренты пока не сформировали единого центра притяжения для избирателей. В некоторых опросах Ле Пен также опережает конкурентов в потенциальных сценариях второго тура, однако эти результаты не являются гарантией будущего голосования.

Французская избирательная кампания ещё впереди, а политический ландшафт может измениться под влиянием новых кандидатов, коалиций, скандалов, экономических проблем, международных событий и мобилизации избирателей. Сейчас нет оснований считать, что победа Ле Пен уже предрешена.

Для Украины важно не игнорировать угрозу изменения политического курса Франции, но и не строить внешнеполитические прогнозы исключительно на текущих рейтингах. Киеву необходимо работать с различными политическими силами, укреплять контакты с французскими партиями, обществом, парламентом и другими европейскими партнёрами, чтобы поддержка Украины не зависела исключительно от позиции одного президента.

Выборы во Франции могут стать серьёзным испытанием для Украины, но пока это лишь предвыборный этап. Окончательные выводы относительно будущей политики Парижа стоит делать после того, как станет понятно, кто выйдет во второй тур, как распределятся голоса избирателей и кто в итоге получит мандат на управление страной.

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