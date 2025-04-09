Французская пограничная служба задержала россиянку в аэропорту имени Шарля де Голля. В москве вызвали посла Франции для объяснений из-за инцидента.
Администрация Трампа планирует масштабный военный парад в Вашингтоне 14 июня. Мероприятие приурочено к 79-му дню рождения президента и 250-летию Армии США.
Во Франции задержали Пауля-Филиппа Гогенцоллерна, внука короля Румынии, по обвинению в коррупции и отмывании денег. Румыния требует его экстрадиции для отбывания тюремного наказания.
Двум мужчинам в Париже предъявили обвинения в терроризме и заключили в тюрьму. 19-летний подозреваемый имел связи с ИГ и планировал нападение на общественное место.
В Париже тысячи сторонников Ле Пен вышли на протест после ее осуждения. Левые организовали контрдемонстрацию, лидер опасается, что не сможет баллотироваться в 2027.
В субботу сотни людей в европейских городах протестовали против политики Трампа и Маска. Масштабные акции прошли в Берлине, Париже, Лондоне и Лиссабоне.
Президент Франции прокомментировал приговор Марин Ле Пен по делу о растрате средств. Он подчеркнул, что закон един для всех, судебная власть независима.
Апелляционный суд Парижа рассмотрит апелляции на приговор Марин Ле Пен до лета 2026 года. Она приговорена к 4 годам тюрьмы и запрету баллотироваться на выборах.
31 марта отмечают День видимости трансгендеров, День флориста Украины и День Эйфелевой башни. Также начинается пятая седмица Великого поста.
Премьер-министр Британии проинформировал президента США о встрече в Париже. Лидеры договорились о продолжении давления на путина и экономическом сотрудничестве.
Военные планы Лондона и Парижа в отношении Украины столкнулись с нежеланием других европейских государств. Без поддержки США сомневаются в длительном прекращении огня.
Во время саммита "Коалиции желающих" Франция объявила о новом оборонном пакете для Украины. Участники встречи договорились о продлении санкций против россии.
Михаил Подоляк заявил, что Европа заинтересована в безопасности Украины, увеличивает военную помощь и инвестиции в оборону. Также обсуждается возможность привлечения США к коалиции.
На саммите "Коалиции желающих" решили выделить Украине 17 миллиардов евро. Также планируется предоставить Киеву 2 миллиона боеприпасов и усилить сотрудничество с оборонной промышленностью.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к франко-британской миссии могут присоединиться другие страны. Он пригласил представителей коалиции для разработки плана относительно контингента.
В Париже лидеры обсудили поддержку Украины, санкции против россии и создание "сил сдерживания". Зеленский подчеркнул важность сохранения санкций и роли США в остановке войны.
Участники саммита в Париже поддержали сохранение сильной армии Украины. Зеленский подчеркнул, что РФ не может диктовать количество украинских военных, и это общая позиция всех стран-участниц.
На саммите в Париже лидеры ЕС договорились о поддержке Украины и важности санкций против россии. Также отметили необходимость хороших отношений с США.
Ни один хорватский военнослужащий не будет участвовать в миротворческой миссии в Украине. Президент Миланович подчеркнул, что это его предвыборное обещание.
Премьер-министр Британии раскритиковал россию за игнорирование предложения Украины о прекращении огня. Он отметил необходимость давления для начала реальных переговоров.
Президент Франции заявил, что Европа должна быть готова к любому развитию событий, даже если США не присоединятся к поддержке. Он подчеркнул важность способности Европы защищать собственные интересы.
Владимир Зеленский заявил, что санкции являются важным инструментом для переговоров с россией. Их снятие приведет к катастрофе для дипломатии и потере веры в санкции.
Президент Франции заявил, что снятие санкций с россии невозможно до установления мира. Также коалиция намерена усилить экономическое давление на теневой флот рф.
Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что чешская инициатива по поставке боеприпасов может обеспечить Украину таким же количеством, как и в прошлом году. Он подчеркнул единство Европы в поддержке Украины.
Премьер Британии и генсек НАТО обсудили дальнейшую поддержку Украины и признали роль США в прекращении огня. Они подтвердили готовность Европы поддержать прочный мир.
Переговоры в Париже завершились, о чем свидетельствует отъезд первых лидеров. Участники публиковали обновления в социальных сетях, а Макрон планирует обратиться к СМИ.
Греция согласится на участие в миротворческой миссии в Украине только при условии прекращения огня, отсутствия развертывания на территории рф и наличия четкой стратегии выхода.
Президент Франции Эммануэль Макрон поговорил с Дональдом Трампом в преддверии саммита союзников Украины. Саммит объединил около тридцати стран ЕС и НАТО.
В Париже собрался саммит "коалиции желающих" в поддержку Украины. Зеленский уже начал переговоры с Макроном и Стармером перед широкой встречей лидеров 31 страны.
После саммита в Париже Макрон намерен проинформировать Трампа о европейской поддержке Украины и потребовать от россии обязательств по прекращению огня. Обсуждается возможность размещения европейских войск.