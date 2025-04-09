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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28703 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На саммите "Коалиции желающих" решили выделить Украине 17 миллиардов евро. Также планируется предоставить Киеву 2 миллиона боеприпасов и усилить сотрудничество с оборонной промышленностью.

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Зеленский не исключил расширение франко-британской миссии в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к франко-британской миссии могут присоединиться другие страны. Он пригласил представителей коалиции для разработки плана относительно контингента.

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Саммит “Коалиции желающих” в Париже: о чем договорились лидеры стран

В Париже лидеры обсудили поддержку Украины, санкции против россии и создание "сил сдерживания". Зеленский подчеркнул важность сохранения санкций и роли США в остановке войны.

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Участники саммита в Париже поддерживают то, что Украина должна сохранить сильную армию - Зеленский

Участники саммита в Париже поддержали сохранение сильной армии Украины. Зеленский подчеркнул, что РФ не может диктовать количество украинских военных, и это общая позиция всех стран-участниц.

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Ни одного солдата здесь не будет: президент Хорватии высказался по поводу миротворческой миссии в Украине

Ни один хорватский военнослужащий не будет участвовать в миротворческой миссии в Украине. Президент Миланович подчеркнул, что это его предвыборное обещание.

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Стармер обвинил россию в "игре в игры" относительно прекращения огня

Премьер-министр Британии раскритиковал россию за игнорирование предложения Украины о прекращении огня. Он отметил необходимость давления для начала реальных переговоров.

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Макрон ответил на критику Уиткоффа относительно привлечения европейских сил для Украины

Президент Франции заявил, что Европа должна быть готова к любому развитию событий, даже если США не присоединятся к поддержке. Он подчеркнул важность способности Европы защищать собственные интересы.

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Снятие санкций с рф сейчас стало бы катастрофой для дипломатии – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что санкции являются важным инструментом для переговоров с россией. Их снятие приведет к катастрофе для дипломатии и потере веры в санкции.

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Макрон по итогам саммита в Париже: сейчас не время снимать санкции с россии

Президент Франции заявил, что снятие санкций с россии невозможно до установления мира. Также коалиция намерена усилить экономическое давление на теневой флот рф.

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В рамках чешской инициативы Украине в этом году могут предоставить столько же боеприпасов, как и в прошлом - Фиала

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что чешская инициатива по поставке боеприпасов может обеспечить Украину таким же количеством, как и в прошлом году. Он подчеркнул единство Европы в поддержке Украины.

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Стармер и Рютте в Париже обсудили поддержку Украины

Премьер Британии и генсек НАТО обсудили дальнейшую поддержку Украины и признали роль США в прекращении огня. Они подтвердили готовность Европы поддержать прочный мир.

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Саммит "коалиции желающих" в Париже завершается, лидеры покидают Елисейский дворец

Переговоры в Париже завершились, о чем свидетельствует отъезд первых лидеров. Участники публиковали обновления в социальных сетях, а Макрон планирует обратиться к СМИ.

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Греция назвала условия для отправки своих миротворцев в Украину: на что ориентируются Афины

Греция согласится на участие в миротворческой миссии в Украине только при условии прекращения огня, отсутствия развертывания на территории рф и наличия четкой стратегии выхода.

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Макрон поговорил с Трампом в преддверии саммита в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон поговорил с Дональдом Трампом в преддверии саммита союзников Украины. Саммит объединил около тридцати стран ЕС и НАТО.

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Мировые лидеры собрались на саммит "коалиции желающих" в Париже: Зеленский, Макрон и Стармер провели первые переговоры

В Париже собрался саммит "коалиции желающих" в поддержку Украины. Зеленский уже начал переговоры с Макроном и Стармером перед широкой встречей лидеров 31 страны.

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Макрон планирует созвониться с Трампом после саммита "коалиции желающих" - Bloomberg

После саммита в Париже Макрон намерен проинформировать Трампа о европейской поддержке Украины и потребовать от россии обязательств по прекращению огня. Обсуждается возможность размещения европейских войск.

Война • 27 марта, 07:58 • 135675 просмотра