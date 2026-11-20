В ночь на 20 ноября российские войска осуществили как минимум пять волн ракетных атак на Киев. В столице прозвучали многочисленные мощные взрывы, зафиксированы попадания и пожары в нескольких районах города. Мониторинговые каналы сообщают о возможных ударах по транспортной инфраструктуре, в частности вблизи мостов. Об этом сообщают мониторинговые ресурсы и мэр Киева Виталий Кличко, пишет УНН.

Детали

По информации мониторинговых каналов, первая волна атаки продолжалась с 01:20 до 01:23, вторая — с 01:59 до 02:07, третья — с 02:33 до 02:39, четвертая — с 03:02 до 03:05, а пятая — с 03:24 до 03:28.

Во время каждой волны в городе раздавались взрывы. По предварительным сообщениям, россияне применяли баллистические ракеты.

Мониторинговые ресурсы также заявляют, что часть ракет двигалась в направлении столичных мостов. В то же время официального подтверждения того, что именно мосты были основными целями атаки, пока нет.

В Киеве зафиксировали попадания и пожары

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в Оболонском районе в результате падения обломка ракеты загорелось трехэтажное здание.

В Голосеевском районе зафиксировали попадание на территории инфраструктурного объекта. По предварительной информации, там вспыхнуло офисное здание.

Кроме того, в Подольском районе возник пожар в здании среди нежилой застройки.

Отдельно Кличко подтвердил попадание на открытой территории вблизи одного из столичных мостов.

На места происшествий направили экстренные службы. Информация о масштабах разрушений и возможных пострадавших уточняется.

По состоянию на 03:30 ситуация в столице остается напряженной. Жителей призывают не покидать укрытия до окончания воздушной тревоги.

Россия наносит массированный ракетный удар по Киеву — столицу атакуют баллистическими ракетами, раздаются мощные взрывы