Boeing P-8 Poseidon

Министры обороны ФРГ и Великобритании заключили соглашение об укреплении оборонного сотрудничества. Документ предусматривает
совместные учения, разработку оружия и противодействие российским подводным лодкам.
Российские СМИ сообщили, что крылатые ракеты атаковали Крымский мост, причем вражеская ПВО якобы сбила не менее 12 ракет, а центр
Севастополя обесточен.
Пентагон подписал контракт с компанией Boeing на сумму 3,4 миллиарда долларов США на закупку и поставку 17 морских самолетов P-8A
в Канаду и Германию до марта 2028 года.
В оккупированном россией Севастополе была объявлена воздушная тревога, а на полуострове была замечена робота системы противовоздушной
обороны.