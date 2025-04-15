Boeing P-8 Poseidon

Міністри оборони ФРН і Великої Британії уклали угоду про зміцнення оборонної співпраці. Документ передбачає спільні навчання,
розробку зброї та протидію російським підводним човнам.
Російські ЗМІ повідомили, що крилаті ракети атакували Кримський міст, причому ворожа ППО нібито збила щонайменше 12 ракет, а центр Севастополя знеструмлений.
Пентагон підписав контракт з компанією Boeing на суму 3,4 мільярда доларів США на закупівлю і поставку 17 морських літаків P-8A до
Канади і Німеччини до березня 2028 року.
В окупованому росією Севастополі була оголошена повітряна тривога, згодом на півострові була зафіксована робота системи протиповітряної оборони.