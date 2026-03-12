$43.860.0351.040.33
Ексклюзив
07:14 • 664 перегляди
Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку
Ексклюзив
11 березня, 19:47 • 14850 перегляди
Погрози нафтою по $200 за барель - до яких цін на пальне готуватись українцям
11 березня, 15:03 • 33837 перегляди
Інфляція прискорилася до 7,6% - як подорожчали продукти та пальне
11 березня, 14:45 • 35105 перегляди
Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи
Ексклюзив
11 березня, 13:06 • 30443 перегляди
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
Ексклюзив
11 березня, 12:47 • 37259 перегляди
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
11 березня, 09:10 • 34055 перегляди
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язнення
11 березня, 08:06 • 39141 перегляди
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
11 березня, 07:44 • 34867 перегляди
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
Ексклюзив
10 березня, 17:36 • 45170 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Пекін поновив польоти військової авіації біля Тайваню після нетривалої паузи

Київ • УНН

 • 1598 перегляди

Міноборони Тайваню зафіксувало п'ять літаків Китаю в зоні ППО після паузи. США направили розвідувальний літак Poseidon через Тайванську протоку.

Пекін поновив польоти військової авіації біля Тайваню після нетривалої паузи

Китайські збройні сили активізували військову присутність поблизу берегів Тайваню, перервавши період нетипового затишшя в повітряному просторі регіону. Міністерство оборони в Тайбеї зафіксувало п'ять літаків Народно-визвольної армії Китаю в зоні ідентифікації протиповітряної оборони, три з яких перетнули серединну лінію Тайванської протоки. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Короткочасне скорочення кількості польотів збіглося з проведенням важливих законодавчих зборів у Китаї та підготовкою візиту Дональда Трампа до Пекіна. Адміністрація США вже відклала багатомільярдні поставки озброєння Тайваню, намагаючись забезпечити успіх майбутніх переговорів із Сі Цзіньпіном, який неодноразово застерігав Вашингтон від втручання в питання територіальної цілісності Китаю.

Китай поновив військову активність після таємничого затишшя. П'ять літаків НВАК були виявлені в зоні ППО з середи по четвер, три з яких перетнули серединну лінію. Пауза могла бути тактикою для послаблення напруженості перед зустріччю лідерів, проте активність ВМС навколо острова не припинялася

– зазначено у звіті Міноборони Тайваню.

Реакція США та моніторинг ситуації

У відповідь на дії Пекіна Військово-морські сили США направили розвідувальний літак P-8A Poseidon через Тайванську протоку для демонстрації відданості принципам вільного судноплавства.

Китайські державні медіа підтвердили, що сили НВАК здійснювали безперервне спостереження за польотом американського літака, що ще більше підкреслило напруженість у регіоні. Наразі Тайбей продовжує зміцнювати власну оборону, попри складні дипломатичні маневри між Вашингтоном та Пекіном, які безпосередньо впливають на безпекову ситуацію в Індо-Тихоокеанському регіоні.

