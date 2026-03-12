Пекін поновив польоти військової авіації біля Тайваню після нетривалої паузи

Китайські збройні сили активізували військову присутність поблизу берегів Тайваню, перервавши період нетипового затишшя в повітряному просторі регіону. Міністерство оборони в Тайбеї зафіксувало п’ять літаків Народно-визвольної армії Китаю в зоні ідентифікації протиповітряної оборони, три з яких перетнули серединну лінію Тайванської протоки. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Короткочасне скорочення кількості польотів збіглося з проведенням важливих законодавчих зборів у Китаї та підготовкою візиту Дональда Трампа до Пекіна. Адміністрація США вже відклала багатомільярдні поставки озброєння Тайваню, намагаючись забезпечити успіх майбутніх переговорів із Сі Цзіньпіном, який неодноразово застерігав Вашингтон від втручання в питання територіальної цілісності Китаю.

Китай поновив військову активність після таємничого затишшя. П’ять літаків НВАК були виявлені в зоні ППО з середи по четвер, три з яких перетнули серединну лінію. Пауза могла бути тактикою для послаблення напруженості перед зустріччю лідерів, проте активність ВМС навколо острова не припинялася – зазначено у звіті Міноборони Тайваню.

Реакція США та моніторинг ситуації

У відповідь на дії Пекіна Військово-морські сили США направили розвідувальний літак P-8A Poseidon через Тайванську протоку для демонстрації відданості принципам вільного судноплавства.

Китайські державні медіа підтвердили, що сили НВАК здійснювали безперервне спостереження за польотом американського літака, що ще більше підкреслило напруженість у регіоні. Наразі Тайбей продовжує зміцнювати власну оборону, попри складні дипломатичні маневри між Вашингтоном та Пекіном, які безпосередньо впливають на безпекову ситуацію в Індо-Тихоокеанському регіоні.

