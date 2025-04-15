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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25730 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 154881 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 138243 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 134111 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 134228 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196172 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77542 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164620 перегляди

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14 квітня, 04:30 • 116885 перегляди

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Іран

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Нафта дорожчає на тлі потенційних винятків з мит ​​на автомобілі в США та зростання імпорту нафти Китаєм

Ціни на нафту зросли завдяки виняткам з мит від Трампа та відновленню імпорту нафти Китаєм. Нестабільна торговельна політика США створила невизначеність на ринках нафти.

Економіка • 06:25 • 3550 перегляди

Іранський міністр їде до росії перед другим раундом ядерних переговорів з США

Аббас Аракчі відвідає росію перед новим раундом переговорів щодо ядерної програми. Переговори між Іраном та США відбудуться за посередництва Оману.

Політика • 15 квітня, 02:11 • 3184 перегляди

"Вони водять нас за носа": Трамп погрожує Ірану жорсткою відповіддю через зволікання з ядерною угодою

Президент США заявив, що Іран навмисно затягує переговори щодо ядерної зброї. Якщо потрібно буде вжити жорстких заходів, США це зроблять.

Політика • 14 квітня, 23:19 • 2576 перегляди

Вашингтон і Тегеран повертаються до діалогу: новий раунд ядерних переговорів заплановано в Римі 19 квітня

США та Іран проведуть переговори щодо ядерної програми в Римі 19 квітня. Минулого тижня сторони провели зустріч в Омані, оцінивши її як конструктивну.

Новини Світу • 14 квітня, 11:57 • 5676 перегляди

Нафта подорожчала на тлі винятків США з мит ​​та відновлення імпорту Китаєм

Ціни на нафту зросли після скасування мит США та збільшення імпорту Китаєм. Побоювання щодо торговельної війни обмежують зростання, Goldman Sachs знизив прогнози цін на нафту.

Економіка • 14 квітня, 09:19 • 3616 перегляди

Іран планує продовжити ядерні переговори з США, але не напряму

Іран заявив, що переговори зі США будуть зосереджені на ядерному досьє та скасуванні санкцій. Зустріч відбудеться 19 квітня, переговори будуть непрямими, Оман залишиться посередником.

Новини Світу • 13 квітня, 11:41 • 5482 перегляди

Ємен готує масштабний наступ на повстанців-хуситів: задіяно 80 тисяч військових

Уряд Ємену мобілізує 80 тисяч військових для наступу на стратегічне місто Ходейда та просування до столиці Сани. Це найбільша військова кампанія з 2014 року.

Новини Світу • 13 квітня, 05:34 • 35819 перегляди

Трамп натякнув на можливий прогрес у переговорах між Україною та росією

Президент США висловив обережний оптимізм щодо зрушень у переговорному процесі між Україною та росією. Заява пролунала після зустрічі представника США з путіним.

Війна • 13 квітня, 02:27 • 23630 перегляди

Ядерні переговори США та Ірану: Білий дім вважає зустріч "дуже позитивною і конструктивною"

Білий дім назвав переговори між США та Іраном кроком у правильному напрямку та підтвердив плани щодо подальших зустрічей наступного тижня. Тегеран також назвав переговори конструктивними.

Політика • 13 квітня, 01:42 • 3612 перегляди

Тегеран заявляє, що домовився зі США продовжити наступного тижня переговори щодо атому

Делегації Ірану та США завершили раунд консультацій в Омані та домовилися про нову зустріч наступного тижня. Переговори спрямовані на врегулювання ситуації навколо ядерної програми Тегерана.

Новини Світу • 12 квітня, 16:40 • 3399 перегляди

Іран розробляє нові безпілотні системи через загрозу з боку США - ЗМІ

Іран розробляє нові безпілотні системи і будує бази для захисту від США та їх союзників. Країна активно розвиває можливості БпЛА, ставши великим експортером, зокрема до росії.

Новини Світу • 10 квітня, 14:26 • 10595 перегляди

Трамп погрожує Ірану військовою операцією через ядерну програму

Трамп заявив про готовність застосувати військову силу проти Ірану, якщо той не припинить ядерну програму. США та Іран планують переговори в Омані.

Новини Світу • 10 квітня, 07:44 • 10023 перегляди

Трамп підписав указ про спрощення експорту американської зброї

Президент США Дональд Трамп підписав указ про перегляд експорту військового обладнання. Це має стимулювати створення робочих місць та підтримати доходи оборонних компаній.

Політика • 10 квітня, 04:49 • 12375 перегляди

Іран готовий на прямі ядерні переговори зі США в обмін на "жест доброї волі" - Reuters

Іран розглядає можливість прямих переговорів зі США в обмін на пом'якшення санкцій або розморожування частини активів. Влада Ірану очікує на конкретні кроки від США.

Новини Світу • 8 квітня, 15:50 • 11873 перегляди

Кількість страт у світі досягла максимуму з 2015 року - Amnesty International

У 2024 році у світі зафіксовано 1518 страт, що є максимумом з 2015 року, причому більшість припадає на Близький Схід. Лідерами за кількістю страт є Іран, Ірак та Саудівська Аравія.

Новини Світу • 8 квітня, 07:28 • 16994 перегляди

Іран натякає на непрямі переговори з США, всупереч словам Трампа - Associated Press

Трамп заявив про прямі переговори з Іраном щодо ядерної програми. Іранський міністр закордонних справ Арагчі наполягає на непрямому форматі переговорів.

Політика • 8 квітня, 06:38 • 8687 перегляди

Іранське ЗМІ про заяву Трампа щодо переговорів з Тегераном: Це психологічна гра, а не дипломатія

Іранське ЗМІ спростовує слова Трампа про заплановані переговори між США та Іраном, називаючи це інформаційним тиском. Тегеран готовий до діалогу лише через посередників.

Новини Світу • 7 квітня, 23:03 • 3953 перегляди

Трамп анонсував переговори з Тегераном і "велику зустріч" у суботу

Дональд Трамп заявив про прямі переговори з Тегераном щодо ядерної програми. Він зазначив, що ситуація навколо Ірану переходить на "дуже небезпечну територію".

Новини Світу • 7 квітня, 20:07 • 7314 перегляди

В москві представники росії, Китаю та Ірану проведуть переговори щодо ядерної програми Тегерану

У москві відбудуться експертні переговори між росією, Китаєм та Іраном щодо ядерної програми Ірану. Тристороння зустріч обговорить аспекти, пов'язані з ядерною проблемою.

Новини Світу • 7 квітня, 14:40 • 11075 перегляди

Іранські ополченці в Іраку готові роззброїтися через загрозу з боку США - Reuters

Декілька підтримуваних Іраном ополченців в Іраку вперше готові роззброїтися, щоб уникнути ескалації конфлікту з адміністрацією Трампа. США погрожували авіаударами, якщо Ірак не розформує ці групи.

Політика • 7 квітня, 06:03 • 5723 перегляди

Іран привів збройні сили в бойову готовність через загрозу атаки США - Reuters

Аятолла Алі Хаменеї наказав привести армію в стан підвищеної бойової готовності. Тегеран не хоче прямих переговорів щодо ядерної програми, але готовий до діалогу за посередництва Оману.

Політика • 6 квітня, 19:57 • 10727 перегляди

Іран намагався вбити головного рабина Азербайджана - ЗМІ

Іранські сили завербували наркоторговця для вбивства рабина Шнеора Сегала в Азербайджані за 200 тис. доларів. Замах зірвано, злочинців заарештовано.

Новини Світу • 5 квітня, 16:27 • 17134 перегляди

Іран залишає хуситів під невпинним бомбардуванням США - The Telegraph

Іран виводить військовий персонал з Ємену через посилення авіаударів США по хуситах, щоб уникнути прямої конфронтації. Тегеран зосереджується на загрозах від США, а не на підтримці регіональних посередників.

Новини Світу • 4 квітня, 08:55 • 10460 перегляди

Іран готовий до прямих переговорів щодо ядерної програми - Трамп

Президент США вважає, що Іран готовий до прямих переговорів щодо ядерної програми, попри попередні заяви про посередників. Трамп висловив переконання, що особиста зустріч полегшить укладення угоди.

Політика • 4 квітня, 00:45 • 4206 перегляди

"Обговоримо військову допомогу для України": Рютте розповів, які питання підніматимуться під час засідання НАТО

На засіданні Ради Україна-НАТО обговорять військову допомогу Україні та підтримку у боротьбі з агресією рф. Також Рютте наголосив на посиленні оборонних витрат.

Війна • 3 квітня, 09:51 • 12842 перегляди

Може стати неминучою: очільник МЗС Франції висловився про ймовірну конфронтацію з Іраном

Жан-Ноель Барро заявив, що світові держави повинні укласти угоду з Іраном щодо його ядерної програми, інакше конфронтації не уникнути. В жовтні 2025 року закінчується термін дії санкцій ООН.

Новини Світу • 3 квітня, 06:35 • 4275 перегляди

НАТО посилить співпрацю з партнерами, використовуючи досвід війни в Україні

Марк Рютте заявив, що НАТО прагне посилити співпрацю з партнерами в оборонній сфері та обміну досвідом. Альянс враховує досвід війни в Україні та аналізує його.

Війна • 2 квітня, 16:09 • 23013 перегляди

Ціни на нафту майже не змінилися на тлі очікування оголошення про мита США

Нафта Brent торгується нижче 75 доларів за барель. Трейдери очікують оголошення про митні заходи від президента США Дональда Трампа.

Економіка • 2 квітня, 12:46 • 14950 перегляди

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

Удари США по районах Ємену призвели до загибелі людей, зокрема, біля міста Ходейда. Операція є відповіддю на напади хуситів на судна та має на меті тиск на Тегеран.

Новини Світу • 2 квітня, 03:03 • 100489 перегляди

США посилюють військову присутність на Близькому Сході - Reuters

США розгорнули додаткові літаки на Близькому Сході на тлі бомбардувань Ємену та ескалації з Іраном. На авіабазу в Індійському океані перекинуто бомбардувальники B-2.

Війна • 2 квітня, 02:21 • 72341 перегляди