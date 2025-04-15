"Обговоримо військову допомогу для України": Рютте розповів, які питання підніматимуться під час засідання НАТО

На засіданні Ради Україна-НАТО обговорять військову допомогу Україні та підтримку у боротьбі з агресією рф. Також Рютте наголосив на посиленні оборонних витрат.