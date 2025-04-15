Ціни на нафту зросли завдяки виняткам з мит від Трампа та відновленню імпорту нафти Китаєм. Нестабільна торговельна політика США створила невизначеність на ринках нафти.
Аббас Аракчі відвідає росію перед новим раундом переговорів щодо ядерної програми. Переговори між Іраном та США відбудуться за посередництва Оману.
Президент США заявив, що Іран навмисно затягує переговори щодо ядерної зброї. Якщо потрібно буде вжити жорстких заходів, США це зроблять.
США та Іран проведуть переговори щодо ядерної програми в Римі 19 квітня. Минулого тижня сторони провели зустріч в Омані, оцінивши її як конструктивну.
Ціни на нафту зросли після скасування мит США та збільшення імпорту Китаєм. Побоювання щодо торговельної війни обмежують зростання, Goldman Sachs знизив прогнози цін на нафту.
Іран заявив, що переговори зі США будуть зосереджені на ядерному досьє та скасуванні санкцій. Зустріч відбудеться 19 квітня, переговори будуть непрямими, Оман залишиться посередником.
Уряд Ємену мобілізує 80 тисяч військових для наступу на стратегічне місто Ходейда та просування до столиці Сани. Це найбільша військова кампанія з 2014 року.
Президент США висловив обережний оптимізм щодо зрушень у переговорному процесі між Україною та росією. Заява пролунала після зустрічі представника США з путіним.
Білий дім назвав переговори між США та Іраном кроком у правильному напрямку та підтвердив плани щодо подальших зустрічей наступного тижня. Тегеран також назвав переговори конструктивними.
Делегації Ірану та США завершили раунд консультацій в Омані та домовилися про нову зустріч наступного тижня. Переговори спрямовані на врегулювання ситуації навколо ядерної програми Тегерана.
Іран розробляє нові безпілотні системи і будує бази для захисту від США та їх союзників. Країна активно розвиває можливості БпЛА, ставши великим експортером, зокрема до росії.
Трамп заявив про готовність застосувати військову силу проти Ірану, якщо той не припинить ядерну програму. США та Іран планують переговори в Омані.
Президент США Дональд Трамп підписав указ про перегляд експорту військового обладнання. Це має стимулювати створення робочих місць та підтримати доходи оборонних компаній.
Іран розглядає можливість прямих переговорів зі США в обмін на пом'якшення санкцій або розморожування частини активів. Влада Ірану очікує на конкретні кроки від США.
У 2024 році у світі зафіксовано 1518 страт, що є максимумом з 2015 року, причому більшість припадає на Близький Схід. Лідерами за кількістю страт є Іран, Ірак та Саудівська Аравія.
Трамп заявив про прямі переговори з Іраном щодо ядерної програми. Іранський міністр закордонних справ Арагчі наполягає на непрямому форматі переговорів.
Іранське ЗМІ спростовує слова Трампа про заплановані переговори між США та Іраном, називаючи це інформаційним тиском. Тегеран готовий до діалогу лише через посередників.
Дональд Трамп заявив про прямі переговори з Тегераном щодо ядерної програми. Він зазначив, що ситуація навколо Ірану переходить на "дуже небезпечну територію".
У москві відбудуться експертні переговори між росією, Китаєм та Іраном щодо ядерної програми Ірану. Тристороння зустріч обговорить аспекти, пов'язані з ядерною проблемою.
Декілька підтримуваних Іраном ополченців в Іраку вперше готові роззброїтися, щоб уникнути ескалації конфлікту з адміністрацією Трампа. США погрожували авіаударами, якщо Ірак не розформує ці групи.
Аятолла Алі Хаменеї наказав привести армію в стан підвищеної бойової готовності. Тегеран не хоче прямих переговорів щодо ядерної програми, але готовий до діалогу за посередництва Оману.
Іранські сили завербували наркоторговця для вбивства рабина Шнеора Сегала в Азербайджані за 200 тис. доларів. Замах зірвано, злочинців заарештовано.
Іран виводить військовий персонал з Ємену через посилення авіаударів США по хуситах, щоб уникнути прямої конфронтації. Тегеран зосереджується на загрозах від США, а не на підтримці регіональних посередників.
Президент США вважає, що Іран готовий до прямих переговорів щодо ядерної програми, попри попередні заяви про посередників. Трамп висловив переконання, що особиста зустріч полегшить укладення угоди.
На засіданні Ради Україна-НАТО обговорять військову допомогу Україні та підтримку у боротьбі з агресією рф. Також Рютте наголосив на посиленні оборонних витрат.
Жан-Ноель Барро заявив, що світові держави повинні укласти угоду з Іраном щодо його ядерної програми, інакше конфронтації не уникнути. В жовтні 2025 року закінчується термін дії санкцій ООН.
Марк Рютте заявив, що НАТО прагне посилити співпрацю з партнерами в оборонній сфері та обміну досвідом. Альянс враховує досвід війни в Україні та аналізує його.
Нафта Brent торгується нижче 75 доларів за барель. Трейдери очікують оголошення про митні заходи від президента США Дональда Трампа.
Удари США по районах Ємену призвели до загибелі людей, зокрема, біля міста Ходейда. Операція є відповіддю на напади хуситів на судна та має на меті тиск на Тегеран.
США розгорнули додаткові літаки на Близькому Сході на тлі бомбардувань Ємену та ескалації з Іраном. На авіабазу в Індійському океані перекинуто бомбардувальники B-2.