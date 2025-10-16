$41.760.01
48.530.29
ukenru
16 жовтня, 21:15 • 25787 перегляди
"Нам вони потрібні також": Трамп зробив заяву стосовно передачі Україні ракет Tomahawk
16 жовтня, 19:40 • 29216 перегляди
Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Дональдом ТрампомVideo
16 жовтня, 17:21 • 24058 перегляди
Трамп зустрінеться із путіним у Будапешті
Ексклюзив
16 жовтня, 15:34 • 27868 перегляди
Коли сила професіоналів зустрічається з мужністю ветеранів: історія об’єднання ФК “Металіст 1925” і АМП ФК “Незламні”Photo
Ексклюзив
16 жовтня, 15:13 • 32684 перегляди
Україна моніторить ситуацію з білорусі, конкретної великої загрози для півночі України не бачимо - член комітету з нацбезпеки
16 жовтня, 12:39 • 44518 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
Ексклюзив
16 жовтня, 09:20 • 35561 перегляди
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
16 жовтня, 07:59 • 44465 перегляди
Над Україною знешкодили 283 з 320 ворожих дронів і п'ять з 37 ракет, ще 18 втрачені, більшість запущених рф ракет - балістика
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 77528 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
16 жовтня, 06:35 • 23532 перегляди
Трамп ініціює створення фонду підтримки України: звідки планують взяти кошти - The Telegraph
Новини по темi
В Україні закликають накласти санкції на мультфільм "Маша і Ведмідь" через зв’язки з рф

В Україні можуть заборонити російський мультсеріал "Маша і Ведмідь", про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

Суспільство • 16 жовтня, 19:58 • 6208 перегляди
91-річна Бріжит Бардо госпіталізована до приватної клініки в Тулоні - ЗМІPhoto

91-річна французька акторка Бріжит Бардо потрапила до лікарні в Тулоні через серйозні проблеми зі здоров'ям. Зірка лікується у приватній клініці Сен-Жан після операції.

Культура • 16 жовтня, 17:40 • 11709 перегляди
Історичний маєток зірки Голлівуду виставили на продаж за $11 мільйонівPhoto

Знаменитий маєток середини століття у стилі модерн у Палм-Спрінгз, що належав Вільяму Холдену, продається за 10,99 мільйона доларів. Будинок, побудований у 1955 році, є частиною архітектурної спадщини та історії кіно.

Культура • 16 жовтня, 09:24 • 3342 перегляди
Родина Даян Кітон розкрила причину її смерті у віці 79 років

Даян Кітон, володарка премії "Оскар" та зірка "Хрещеного батька", померла 11 жовтня у віці 79 років від пневмонії. Родина підтвердила причину смерті, подякувала за підтримку та попросила замість квітів пожертвувати кошти до місцевого банку продуктів харчування або притулку для тварин.

Культура • 16 жовтня, 09:22 • 3438 перегляди
Том Круз та Ана де Армас розійшлися після дев'яти місяців романтичних стосунків

Голлівудські зірки Том Круз та Ана де Армас припинили романтичні стосунки після дев'яти місяців, але залишаються друзями. Пара зрозуміла, що "іскра зникла", і вирішила припинити зустрічатися.

Новини Світу • 16 жовтня, 08:09 • 3636 перегляди
Вшанування легенди: Renault повертає в оновленому вигляді незвичайний автомобіль періоду 80-хPhoto

Renault відроджує культовий R5 Turbo 3E, випустивши оновлену електричну версію. Новий автомобіль має 555 к.с. та розганяється до 100 км/год за 3,5 секунди.

Авто • 15 жовтня, 17:02 • 3414 перегляди
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto

45-річний Ченнінг Татум та його 26-річна кохана Інка Вільямс з'явилися на прем'єрі фільму "Roofman" у Лондоні. Пара привернула увагу публіки ніжним поцілунком на червоній доріжці.

Новини Світу • 15 жовтня, 15:48 • 39283 перегляди
Родина Касіо вимагає 160 млн фунтів за сексуальне насильство Майкла Джексона над п'ятьма дітьми

Родина Касіо подала до суду документи, звинувачуючи Майкла Джексона в сексуальному насильстві та психологічній маніпуляції над п'ятьма дітьми протягом 25 років. Вони вимагають 160 мільйонів фунтів стерлінгів після закінчення конфіденційної угоди, заявляючи про порушення прав та тиск з боку спадкоємців Джексона.

Новини Світу • 15 жовтня, 12:20 • 3406 перегляди
HBO Max офіційно запрацював в Україні: два тарифи, український дубляж і контент світового рівня

Стримінговий сервіс HBO Max офіційно запустився в Україні 14 жовтня, пропонуючи два тарифи: Standard (€7. 99/місяць) та Premium (€9.99/місяць). Платформа надає доступ до контенту HBO, Warner Bros., DC Studios, Max Originals і Discovery з українською локалізацією та дубляжем.

Суспільство • 15 жовтня, 09:01 • 12953 перегляди