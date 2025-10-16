В Україні можуть заборонити російський мультсеріал "Маша і Ведмідь", про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.
91-річна французька акторка Бріжит Бардо потрапила до лікарні в Тулоні через серйозні проблеми зі здоров'ям. Зірка лікується у приватній клініці Сен-Жан після операції.
Знаменитий маєток середини століття у стилі модерн у Палм-Спрінгз, що належав Вільяму Холдену, продається за 10,99 мільйона доларів. Будинок, побудований у 1955 році, є частиною архітектурної спадщини та історії кіно.
Даян Кітон, володарка премії "Оскар" та зірка "Хрещеного батька", померла 11 жовтня у віці 79 років від пневмонії. Родина підтвердила причину смерті, подякувала за підтримку та попросила замість квітів пожертвувати кошти до місцевого банку продуктів харчування або притулку для тварин.
Голлівудські зірки Том Круз та Ана де Армас припинили романтичні стосунки після дев'яти місяців, але залишаються друзями. Пара зрозуміла, що "іскра зникла", і вирішила припинити зустрічатися.
Renault відроджує культовий R5 Turbo 3E, випустивши оновлену електричну версію. Новий автомобіль має 555 к.с. та розганяється до 100 км/год за 3,5 секунди.
45-річний Ченнінг Татум та його 26-річна кохана Інка Вільямс з'явилися на прем'єрі фільму "Roofman" у Лондоні. Пара привернула увагу публіки ніжним поцілунком на червоній доріжці.
Родина Касіо подала до суду документи, звинувачуючи Майкла Джексона в сексуальному насильстві та психологічній маніпуляції над п'ятьма дітьми протягом 25 років. Вони вимагають 160 мільйонів фунтів стерлінгів після закінчення конфіденційної угоди, заявляючи про порушення прав та тиск з боку спадкоємців Джексона.
Стримінговий сервіс HBO Max офіційно запустився в Україні 14 жовтня, пропонуючи два тарифи: Standard (€7. 99/місяць) та Premium (€9.99/місяць). Платформа надає доступ до контенту HBO, Warner Bros., DC Studios, Max Originals і Discovery з українською локалізацією та дубляжем.