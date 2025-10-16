HBO Max офіційно запрацював в Україні: два тарифи, український дубляж і контент світового рівня

Стримінговий сервіс HBO Max офіційно запустився в Україні 14 жовтня, пропонуючи два тарифи: Standard (€7. 99/місяць) та Premium (€9.99/місяць). Платформа надає доступ до контенту HBO, Warner Bros., DC Studios, Max Originals і Discovery з українською локалізацією та дубляжем.