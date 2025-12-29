$42.060.13
Джордж Клуні та його сім'я отримали французьке громадянство: деталі

Київ • УНН

 • 80 перегляди

Джордж Клуні, його дружина Амаль та двоє їхніх дітей отримали французьке громадянство, що підтверджено офіційним указом. Актор раніше висловлював своє захоплення французькими законами про захист приватного життя, що захищають його сім'ю від папараці.

Джордж Клуні та його сім'я отримали французьке громадянство: деталі

Джорджу Клуні, його дружині Амаль Клуні та їхнім двом дітям було надано французьке громадянство, згідно з офіційним указом, опублікованим в урядовому віснику Франції, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Публікація підтверджує прагнення, про яке Клуні говорив на початку грудня, коли хвалив французькі закони про захист приватного життя, які захищають його сім'ю від папараці.

"Я люблю французьку культуру, вашу мову, навіть якщо я все ще погано ним володію після 400 днів курсів", - сказав актор тоді радіо RTL - англійською мовою.

Джордж Клуні каже, що його дітям живеться "набагато краще", оскільки вони виховуються у Франції, ніж у Лос-Анджелесі.

"Тут не фотографують дітей. Немає папараці, що ховаються біля шкільних воріт. Це для нас найголовніше", - сказав він.

Джордж Клуні пояснив, чому виховує своїх дітей у сільській місцевості08.10.25, 19:22 • 45316 переглядiв

У цього тепер уже громадянина США та Франції давня прихильність до Європи, яка почалася ще до його шлюбу у 2014 році з дружиною, британсько-ліванським юристом з прав людини, яка вільно розмовляє французькою.

Клуні володіє маєтком в італійському регіоні озера Комо, придбаним у 2002 році, а також він та його дружина купили історичний маєток в Англії.

Їхня нерухомість на півдні Франції - колишній виноробний маєток Domaine du Canadel, неподалік села Бріньоль - була придбана в 2021 році.

Вони також володіють квартирою в Нью-Йорку та нерухомістю в Кентуккі, але, як повідомляється, продали будинки в Лос-Анджелесі та Мексиці за останнє десятиліття.

У пари є восьмирічні близнюки. Клуні розповів RTL, що хоча сім'я часто подорожує, їхній будинок у Франції — "місце, де ми почуваємося найщасливішими".

Клуні також є режисером та продюсером, і отримав дві премії "Оскар": одну за найкращу роль другого плану у фільмі "Сіріана" 2006 року та іншу як продюсер фільму "Арго" 2012 року.

Клуні — не єдина голлівудська постать, яка прагне отримати французьке громадянство. Американський режисер Джим Джармуш у п'ятницю заявив радіостанції France Inter, що він також планує подати заяву на отримання французького громадянства.

"Я хотів би знайти місце, яке дозволило б мені втекти зі Сполучених Штатів", - сказав він, додавши, що його також приваблює французька культура.

Антоніна Туманова

КультураНовини Світу
Нерухомість
Село
Режисер
Фільм
Кентуккі
The Guardian
Мексика
Нью-Йорк
Англія
Франція
Італія
Європа
Сполучені Штати Америки
Лос-Анджелес