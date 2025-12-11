Нерухомість

$
11 грудня, 17:49 • 11614 перегляди
Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпеки
11 грудня, 17:00 • 19883 перегляди
Вірю, що український народ відповість на це питання: Зеленський про вихід ЗСУ з Донбасу
Ексклюзив
11 грудня, 14:13 • 21055 перегляди
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
11 грудня, 13:51 • 24471 перегляди
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 33855 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українців
11 грудня, 12:12 • 19008 перегляди
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11 грудня, 11:59 • 20785 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11 грудня, 11:58 • 16792 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
11 грудня, 11:00 • 16928 перегляди
Канцлер Німеччини заявив про передачу США пропозицій щодо мирного плану для України
11 грудня, 10:29 • 17289 перегляди
"Не можемо гарантувати безпеку": Корнієнко пояснив, чому вибори зараз неможливі
путін наказав продовжити наступ в Україні та захопити Сіверськ
11 грудня, 15:25 • 5530 перегляди
Зміна вітру над Тихим океаном може спровокувати рекордне потепління планети у 2026 році – кліматологи
11 грудня, 15:57 • 4954 перегляди
Українські безпілотники атакували два хімзаводи у рф: Мадяр розповів деталі
11 грудня, 16:11 • 5766 перегляди
Зеленський назвав умови проведення президентських виборів в Україні
11 грудня, 17:10 • 4768 перегляди
Київ під тиском: Україні важко впоратися з "руйнівними мирними планами" Дональда Трампа – The Economist
11 грудня, 17:23 • 6612 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українців
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 33858 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки Odrex
11 грудня, 11:11 • 43928 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
Ексклюзив
11 грудня, 08:43 • 45191 перегляди
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись
10 грудня, 17:55 • 56207 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зиму
10 грудня, 16:30 • 57122 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Кір Стармер
Марко Рубіо
Україна
Сполучені Штати Америки
Білорусь
Державний кордон України
Донецька область
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм
11 грудня, 11:09 • 27412 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки
10 грудня, 13:37 • 30687 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитування
10 грудня, 12:35 • 36184 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокаті
10 грудня, 12:19 • 32066 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастіше
10 грудня, 10:30 • 40785 перегляди
Новини по темi