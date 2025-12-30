Окупанти відбирають у кримчан будь-яку можливість самоврядування - ЦПД

Влада рф остаточно позбавила гауляйтерів окупованого Криму права реєструвати нерухомість, передавши ці повноваження федеральній структурі - роскадастру. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що відповідно до закону, який підписав російський диктатор володимир путін, майно і повноваження "місцевої влади" мали перейти до федеральних органів до 31 грудня цього року. При цьому у федеральну власність переходять кадастрові справи, реєстри координат, усі документи щодо нерухомості, архіви тощо.

Попри те що повноваження "місцевої окупаційної адміністрації" щодо нерухомості в Криму були швидше номінальними, кремль все одно методично позбавляє місцевих будь-яких можливостей розпоряджатися активами півострова та ухвалювати самостійні рішення - вказують у ЦПД.

Там додають, що попри задекларований федералізм, на практиці кремль позбавляє мешканців окупованих територій будь-яких прав. При цьому рішення щодо всіх аспектів їхнього життя й усіх ресурсів окупованих територій ухвалюють тільки в москві.

