Ексклюзив
07:11 • 4584 перегляди
Курс гривні у 2026 році: експерт розповів, чого очікувати у наступному році 
06:00 • 10306 перегляди
НБУ істотно девальвує гривню: курс валют на останній день 2025 року
30 грудня, 18:06 • 22926 перегляди
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонникиPhotoVideo
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 55065 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
30 грудня, 15:00 • 39185 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
30 грудня, 13:51 • 33536 перегляди
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
30 грудня, 13:07 • 31458 перегляди
"Атака" БПЛА на резиденцію путіна: у ISW не знайшли доказів причетності України
30 грудня, 12:27 • 21628 перегляди
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
Ексклюзив
30 грудня, 11:22 • 19879 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
30 грудня, 11:09 • 24447 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлюVideo
Окупанти відбирають у кримчан будь-яку можливість самоврядування - ЦПД

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Влада рф передала повноваження з реєстрації нерухомості в окупованому Криму федеральній структурі - роскадастру. Це позбавляє місцевих гауляйтерів будь-яких можливостей розпоряджатися активами півострова.

Окупанти відбирають у кримчан будь-яку можливість самоврядування - ЦПД

Влада рф остаточно позбавила гауляйтерів окупованого Криму права реєструвати нерухомість, передавши ці повноваження федеральній структурі - роскадастру. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що відповідно до закону, який підписав російський диктатор володимир путін, майно і повноваження "місцевої влади" мали перейти до федеральних органів до 31 грудня цього року. При цьому у федеральну власність переходять кадастрові справи, реєстри координат, усі документи щодо нерухомості, архіви тощо.

Попри те що повноваження "місцевої окупаційної адміністрації" щодо нерухомості в Криму були швидше номінальними, кремль все одно методично позбавляє місцевих будь-яких можливостей розпоряджатися активами півострова та ухвалювати самостійні рішення

- вказують у ЦПД.

Там додають, що попри задекларований федералізм, на практиці кремль позбавляє мешканців окупованих територій будь-яких прав. При цьому рішення щодо всіх аспектів їхнього життя й усіх ресурсів окупованих територій ухвалюють тільки в москві.

Нагадаємо

В Алушті поглиблюється водна криза через зношені мережі та постійні аварії, але окупаційна влада замість ремонту звинувачує населення у "надмірному споживанні". Це готує підґрунтя для різкого підвищення тарифів та скасування графіків подачі води.

На місці "дачі Януковича": розслідувачі знайшли новий палац путіна в окупованому Криму за понад 10 млрд рублів30.12.25, 16:40 • 3308 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоПолітика
Нерухомість
Володимир Путін
Рада національної безпеки і оборони України
Крим