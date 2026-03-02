Британська база на Кіпрі зазнала атаки після надання дозволу США на удари по іранських об'єктах - ЗМІ

$43.210.00
51.020.00
ukenru
20:23 • 9346 перегляди
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
1 березня, 18:27 • 16451 перегляди
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Ексклюзив
1 березня, 17:51 • 18292 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03 • 27616 перегляди
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 43089 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 59215 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 66173 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 75725 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 77553 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 73622 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2.4м/с
79%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У США спростували заяви Ірану про ураження авіаносця USS Abraham Lincoln1 березня, 16:02 • 7878 перегляди
Папа Римський Лев зробив емоційне звернення до світу через ситуацію на Сході1 березня, 16:12 • 7686 перегляди
Операція США в Ірані "випереджає графік" - Трамп1 березня, 16:20 • 7176 перегляди
Нове керівництво Ірану хоче поговорити із президентом США, Трамп згоден на перемовини - ЗМІ1 березня, 16:56 • 9976 перегляди
Трамп: 48 іранських лідерів ліквідовано внаслідок ударів США та Ізраїлю1 березня, 17:18 • 6880 перегляди
Публікації
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 89420 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 94594 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України27 лютого, 15:45 • 78731 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA27 лютого, 14:39 • 80914 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція27 лютого, 14:16 • 81099 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Алі Хаменеї
Емманюель Макрон
Кір Стармер
Актуальні місця
Іран
Сполучені Штати Америки
Україна
Ізраїль
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 46343 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 45084 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27 лютого, 17:35 • 42368 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto27 лютого, 16:49 • 41511 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 54821 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
The Guardian
Bild

Британська база на Кіпрі зазнала атаки після надання дозволу США на удари по іранських об'єктах - ЗМІ

Київ • УНН

 • 86 перегляди

На базі Королівських ВПС Акротірі на Кіпрі пролунав потужний вибух, спричинений атакою іранського дрона. Це сталося після дозволу Британії США на удари по іранських об'єктах.

Британська база на Кіпрі зазнала атаки після надання дозволу США на удари по іранських об'єктах - ЗМІ

На базі Королівських ВПС Акротірі на Кіпрі в ніч на 2 березня прогримів потужний вибух. Його було чути після того, як було оголошено "загрозу безпеці". Об'єкт був атакований іранським дроном, повідомляє УНН із посиланням на Dayli Mail.

Деталі

Зазначається, що близько півночі за місцевим часом на британській базі Королівських ВПС Акротірі в Лімассолі було чути сильні вибухи після оголошення "загрози безпеці".

База, де проживає близько 2000 військовослужбовців та їхні родини, ймовірно, була мішенню для Ірану або його посередників

- пише видання.

Вказується, що наразі не підтверджено, чи пов'язані вибухи з подіями в Ірані, але це сталося лише через годину після того, як прем'єр-міністр Британії Кір Стармер надав США дозвіл на завдавання "оборонних" ударів по іранських ракетних об'єктах з британських баз.

Було завдано незначних пошкоджень, про жертв поки що не повідомляється. Системи відстеження польотів виявили літаки Королівських ВПС, які були підняті для захисту бази, тисячам військовослужбовців та їхніх родин було наказано евакуюватися

- йдеться у статті.

Вказується, що персонал бази був попереджений про потенційну загрозу та отримав наказ "повертатися до своїх домівок і залишатися вдома до подальшого повідомлення".

Нагадаємо

Велика Британія, Франція та Німеччина заявили про готовність співпрацювати зі США та партнерами, щоб допомогти зупинити атаки Ірану у відповідь.

Трамп припускає, що бойові дії в Ірані можуть тривати 4 тижні01.03.26, 23:05 • 5340 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СвітПодії
Повітряні сили Великої Британії
Велика Британія
Сполучені Штати Америки
Іран
Кіпр