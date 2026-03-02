Британська база на Кіпрі зазнала атаки після надання дозволу США на удари по іранських об'єктах - ЗМІ
Київ • УНН
На базі Королівських ВПС Акротірі на Кіпрі пролунав потужний вибух, спричинений атакою іранського дрона. Це сталося після дозволу Британії США на удари по іранських об'єктах.
На базі Королівських ВПС Акротірі на Кіпрі в ніч на 2 березня прогримів потужний вибух. Його було чути після того, як було оголошено "загрозу безпеці". Об'єкт був атакований іранським дроном, повідомляє УНН із посиланням на Dayli Mail.
Деталі
Зазначається, що близько півночі за місцевим часом на британській базі Королівських ВПС Акротірі в Лімассолі було чути сильні вибухи після оголошення "загрози безпеці".
База, де проживає близько 2000 військовослужбовців та їхні родини, ймовірно, була мішенню для Ірану або його посередників
Вказується, що наразі не підтверджено, чи пов'язані вибухи з подіями в Ірані, але це сталося лише через годину після того, як прем'єр-міністр Британії Кір Стармер надав США дозвіл на завдавання "оборонних" ударів по іранських ракетних об'єктах з британських баз.
Було завдано незначних пошкоджень, про жертв поки що не повідомляється. Системи відстеження польотів виявили літаки Королівських ВПС, які були підняті для захисту бази, тисячам військовослужбовців та їхніх родин було наказано евакуюватися
Вказується, що персонал бази був попереджений про потенційну загрозу та отримав наказ "повертатися до своїх домівок і залишатися вдома до подальшого повідомлення".
Нагадаємо
Велика Британія, Франція та Німеччина заявили про готовність співпрацювати зі США та партнерами, щоб допомогти зупинити атаки Ірану у відповідь.
