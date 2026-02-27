Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція
Мобільні користувачі зберігають контакти, фото, відео та інші файли на своїх пристроях. Перенесення даних зі старого Android на новий смартфон можливе через Google-акаунт, спеціальні додатки, кабель або SIM-картку.
Мобільні користувачі зберігають на мобільному пристрої контакти, фото, відео, документи, аудіофайли, однак при оновленні смартфону виникає питання, як швидко, зручно та безпечно перенести свої дані на інший смартфон, адже не хочеться розлучатися з матеріалами при переході на нову модель. УНН розповідає способи, як перенести дані з одного смартфона Android на інший.
Перенесення даних з Android на Android через Google-акаунт
Частину даних можна перенести, просто авторизувавшись у своєму акаунті Google. Це оптимальний варіант, коли вам достатньо перенести контакти з одного смартфона на інший, синхронізувати календарі, пошту і закладки в браузері. Завантажувати додатки в цьому разі доведеться самостійно, а переносити файли - використовуючи інший метод.
Порядок дій:
- на діючому пристрої зайдіть у налаштування та виберіть розділ "Облікові записи та резервне копіювання" (може ще називатися "Облікові записи та синхронізація" або "Користувачі та акаунти"). Натисніть на "Управління обліковими записами" і виберіть серед списку потрібний обліковий запис;
- у розділі "Синхронізація" відзначте пункти, які хочете перенести. Дочекайтеся, коли значок синхронізації/оновлення
(кружечок зі стрілочками) зникне - це свідчить про завершення процесу;
- на новому телефоні увійдіть у свій акаунт, ввівши логін і пароль. Зробити це можна під час першого запуску або після активації пристрою. Коли ви ввімкнете синхронізацію, інформація з вашого акаунта Google почне завантажуватися на смартфон;
- для того, щоб перенести додатки, зайдіть у Play
Market, натисніть на фото вашого облікового запису у верхньому правому куті та відкрийте пункт "Управління: мої додатки та ігри". У цьому розділі
буде історія установок вашого облікового запису. Виберіть зі списку додатки, які потрібно завантажити на новий гаджет.
Як перекинути дані з Андроїда на Андроїд за допомогою кабелю або додатків
Ще одними із методів перенесення даних є спеціальні додатки, зокрема популярний "Mi Mover". Для цього:
- встановіть Mi Mover на обидва смартфони і під'єднайте їх до Wi-Fi, заодно активувавши Bluetooth і GPS;
- запустіть додаток, на старому пристрій вибираємо -
"Старе", а на новому - "Нове";
- як тільки старий смартфон виявить новий, підтвердьте
підключення.
- натисніть кнопку "Надіслати".
Після закінчення процесу перенесення на новому смартфоні з'являться всі вибрані вами дані, включаючи контакти, повідомлення, додатки та інша інформація.
Важливо під час перенесення даних необхідно зберігати обидва пристрої підключеними до інтернету.
Якщо виникли проблеми при пересенні даних, то ще одним із способів перенесення даних через USB-кабель. Для цього підключають старий смартфон до ПК або ноутбука. У файловій системі DCIM знаходять потрібні папки. Копіюють їх на комп'ютер і переносять на новий пристрій.
Також можна скопіювати всю інформацію на знімну карту пам'яті та вставити її в новий смартфон. Потім перенести інформацію на вбудований носій. Крім того, всі пристрої оснащені Bluetooth-модулями. Щоб передати медіафайли чи контакти, достатньо включити відповідну опцію та синхронізувати смартфони.
Перенесення контактів з Android на Android окремо
Найпростіший спосіб перенести контакти з Android на Android - це застосувати звичайну SIM-картку. У такому випадку не доведеться використовувати комп'ютер та встановлювати сторонні програми.
Для цього:
- зайдіть у розділ “Контакти” на телефоні, з якого хочете експортувати дані;
- натисніть три крапки в лівому верхньому куті та
оберіть “Опції”;
- натисніть “Експорт”;
- виберіть SIM-картку, на яку потрібно перемістити
контакти.
Після цього смартфон розпочне експорт телефонної книги на SIM-картку. Але на цьому перенесення даних з Android на Android не закінчено. Далі вам необхідно виконати такі дії:
- вийміть Sim-карту зі старого телефону;
- вставте Sim-карту у новий телефон;
- відкрийте розділ “Контакти”;
- перейдіть до налаштувань та виберіть опцію “Імпорт”.
- використовуйте SIM-картку в якості джерела імпорту.
