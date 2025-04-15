Сполучені Штати

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 3008 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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12:10 • 6246 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 29985 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 160666 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 138947 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 141795 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 136244 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136035 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196719 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77730 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 3008 перегляди

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14 квітня, 09:26 • 111406 перегляди

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КНР відмовилась закупати літаки Boeing через торгівельну війну із США - Bloomberg

Китай заборонив авіакомпаніям купувати Boeing через торгову війну із США. Акції американського виробника впали на 4,6% після введення Китаєм мит на американські товари.

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ЄС шукає способи розірвати російські газові контракти без штрафів - FT

Єврокомісія вивчає юридичні шляхи, щоб компанії ЄС могли розірвати довгострокові газові контракти з росією без сплати великих штрафів. Це частина плану ЄС відмовитись від російського палива до 2027 року.

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"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

Емілі Ратаковські розкритикувала Кеті Перрі за політ у космос на кораблі компанії Blue Origin Джеффа Безоса, яка, за її словами, «знищує планету». В експедиції було шестеро жінок.

Новини Світу • 10:27 • 9430 перегляди

Військові літаки рф помічені біля Аляски: чи є це загрозою війни

Збройні сили США зафіксували російські військові літаки в зоні оборони Аляски. У NORAD заявили, що ці польоти відбуваються регулярно.

Новини Світу • 10:01 • 2752 перегляди

ЄС збирається представити план припинення імпорту російських нафти та газу у травні

Єврокомісія має намір 6 травня представити детальний план відмови від російського палива до 2027 року. Затримки пов'язані з невизначеністю щодо мит Трампа та торгівлею енергоносіями.

Економіка • 09:44 • 3786 перегляди

Віцепрезидент США ледь не впустив трофей національного чемпіонату під час святкування в Білому домі

Під час прийому команди Університету штату Огайо, Джей Ді Венс ледь не впустив кубок переможців. Трофей врятували гравці команди.

Новини Світу • 09:29 • 5022 перегляди

За 22 дні "енергетичного перемир'я" армія рф вбила 72 українці, серед них 11 дітей - ЦПД РНБО

За 22 дні "енергетичного перемир'я" росіяни вбили в 2,5 рази більше українців. Окупанти збільшили інтенсивність ударів по цивільних та наростили атаки на фронті.

Війна • 08:40 • 9132 перегляди

"Ніби сидять на героїні". Сенатор США порівняв Трампа та Маска з "жадібними наркоманами"

Сенатор США Берні Сандерс заявив, що Трамп, Маск та інші олігархи мають залежність від жадібності. Він порівняв їх з наркоманами, які прагнуть все більшого збагачення.

Новини Світу • 07:27 • 4180 перегляди

Нафта дорожчає на тлі потенційних винятків з мит ​​на автомобілі в США та зростання імпорту нафти Китаєм

Ціни на нафту зросли завдяки виняткам з мит від Трампа та відновленню імпорту нафти Китаєм. Нестабільна торговельна політика США створила невизначеність на ринках нафти.

Економіка • 15 квітня, 06:25 • 4486 перегляди

Спецпредставник Трампа Віткофф: мирна угода стосується п'яти територій, але містить більше

Стів Віткофф заявив, що мирна угода стосується п'яти територій, але містить більше. Переговори з путіним він назвав переконливими, обговорювали закінчення війни.

Війна • 15 квітня, 05:59 • 4658 перегляди

Трампа запитали, чи розглядає він нові санкції проти рф після її атаки на Суми: він нагадав про введені обмеження

Дональд Трамп відповів, що вже має санкції проти Росії, згадавши зупинку «Північного потоку-2».

Політика • 15 квітня, 05:46 • 5940 перегляди

Китай звинувачує США у кібератаках під час Азійських ігор

Китайська поліція звинуватила АНБ США у кібератаках на критичну інфраструктуру під час зимових Азійських ігор, націлених на енергетику, транспорт та інші галузі. У розслідуванні фігурують американські університети.

Новини Світу • 15 квітня, 03:12 • 3684 перегляди

У Домінікані кількість жертв обвалу в нічному клубі зросла до 231 особи

Влада Домініканської Республіки повідомила про 231 загиблого внаслідок обвалу даху нічного клубу Jet Set. Серед жертв є іноземці, уряд проводить розслідування.

Новини Світу • 15 квітня, 02:44 • 3308 перегляди

Білий дім хоче вдвічі скоротити бюджет Держдепартаменту та USAID - Politico

Адміністрація Трампа планує звернутися до Конгресу з проханням скоротити бюджети Держдепу та USAID до 28,4 мільярда доларів у 2026 році. Також розглядається закриття американських диппредставництв.

Економіка • 15 квітня, 02:32 • 3280 перегляди

У США оскаржують мита Трампа: малий бізнес звинувачує президента в перевищенні повноважень

Американська правозахисна організація Liberty Justice Center подала позов до суду, вимагаючи скасувати мита Трампа. П'ять малих підприємств стверджують, що мита завдали їм фінансових збитків.

Новини Світу • 15 квітня, 02:16 • 3222 перегляди

Іранський міністр їде до росії перед другим раундом ядерних переговорів з США

Аббас Аракчі відвідає росію перед новим раундом переговорів щодо ядерної програми. Переговори між Іраном та США відбудуться за посередництва Оману.

Політика • 15 квітня, 02:11 • 3470 перегляди

Через дії Трампа Євросоюз може відновити купівлю газу в рф - ЗМІ

Дії Трампа змушують ЄС шукати газ в росії, попри обіцянку відмови від імпорту до 2027 року. Переговори з Катаром зайшли в глухий кут, а відновлювальна енергія розвивається недостатньо швидко.

Економіка • 15 квітня, 01:22 • 4684 перегляди

США розглядають купівлю Гренландії, пропонуючи більше грошей, ніж Данія - ЗМІ

Адміністрація Трампа обговорює придбання Гренландії, пропонуючи фінансову вигоду, більшу за данські субсидії. США можуть запропонувати понад 2,2 млрд доларів з регулярними виплатами.

Політика • 15 квітня, 00:53 • 2944 перегляди

Адміністрація Трампа заморозила понад 2,2 млрд доларів для Гарвардського університету

Уряд США призупинив фінансування Гарварду на суму понад 2,2 млрд доларів. Причиною стала відмова університету виконувати вимоги щодо боротьби з антисемітизмом.

Новини Світу • 15 квітня, 00:35 • 6134 перегляди

У Конгрес США внесли законопроєкт про підтримку України та санкції проти рф - Reuters

Демократи у Палаті представників Конгресу США запропонували законопроєкт для фінансування України та запровадження санкцій проти росії. Документ містить три розділи: підтримка, безпека та санкції.

Політика • 14 квітня, 23:43 • 32403 перегляди

"Вони водять нас за носа": Трамп погрожує Ірану жорсткою відповіддю через зволікання з ядерною угодою

Президент США заявив, що Іран навмисно затягує переговори щодо ядерної зброї. Якщо потрібно буде вжити жорстких заходів, США це зроблять.

Політика • 14 квітня, 23:19 • 2744 перегляди

В рф американця відправили на примусове психіатричне лікування через напад на поліцейського

Суд москви визнав американця Джозефа Тейтера неосудним після нападу на поліцейського. Експертиза виявила у нього психічне захворювання, що виключає кримінальну відповідальність.

Новини Світу • 14 квітня, 22:06 • 2142 перегляди

Іноземні студенти судяться з адміністрацією Трампа через скасування віз

Іноземні студенти позиваються проти адміністрації Трампа через візи. Їм не надали можливості оскаржити дії уряду або надати пояснення щодо обставин перебування у США.

Новини Світу • 14 квітня, 21:23 • 5632 перегляди

путін прагне війни, пропагандисти рф готують аудиторію до "провалу" переговорів - Зеленський

Зеленський заявив, що путін зосереджений на продовженні війни, а пропагандисти готують росіян до "неефективності" переговорів. Він наголосив на необхідності сильного тиску на рф.

Війна • 14 квітня, 19:54 • 3504 перегляди

Китай закликає В'єтнам протистояти тиску США під час візиту Сі Цзіньпіна

Під час візиту Сі Цзіньпіна до В'єтнаму, Китай закликав до спільного опору тиску США та було підписано 45 двосторонніх угод. Угоди охоплюють сфери від торгівлі до штучного інтелекту.

Новини Світу • 14 квітня, 17:29 • 10272 перегляди

Трамп підтвердив, що встановив дедлайн путіну щодо завершення війни, але терміни не назвав

Дональд Трамп заявив, що дав володимиру путіну дедлайн для завершення війни в Україні, не назвавши термінів. Він звинуватив Байдена і Зеленського у війні.

Війна • 14 квітня, 17:27 • 10807 перегляди

Зеленський мав зупинити війну, а путін - ніколи не починати: Трамп заявив, що "винні всі"

Дональд Трамп заявив, що путін почав війну, але звинувачує в цьому також Зеленського і Байдена. Трамп вважає, що війну можна було зупинити, і називає її "війною Байдена".

Війна • 14 квітня, 16:55 • 10606 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

Ексміністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що Ангела Меркель і Олаф Шольц винні у війні рф проти України.

Політика • 14 квітня, 16:26 • 26056 перегляди

Глава дипломатії ЄС: треба тиснути на росію, а не на Україну, щоб зупинити вбивства

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що для припинення війни потрібно посилити тиск на росію, а не на Україну. Вона підкреслила, що саме росія є агресором, і саме вона має усвідомити свою помилку.

Війна • 14 квітня, 15:39 • 10131 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

Президент США Трамп заявив, що війна між росією та Україною – це війна Байдена. Він додав, що якби він був президентом, війни б не було, і робить все, щоб зупинити конфлікт.

Політика • 14 квітня, 14:54 • 24031 перегляди