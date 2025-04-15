Сполучені Штати

Китай заборонив авіакомпаніям купувати Boeing через торгову війну із США. Акції американського виробника впали на 4,6% після введення Китаєм мит на американські товари.
Єврокомісія вивчає юридичні шляхи, щоб компанії ЄС могли розірвати довгострокові газові контракти з росією без сплати великих штрафів. Це частина плану ЄС відмовитись від російського палива до 2027 року.
Емілі Ратаковські розкритикувала Кеті Перрі за політ у космос на кораблі компанії Blue Origin Джеффа Безоса, яка, за її словами, «знищує планету». В експедиції було шестеро жінок.
Збройні сили США зафіксували російські військові літаки в зоні оборони Аляски. У NORAD заявили, що ці польоти відбуваються регулярно.
Єврокомісія має намір 6 травня представити детальний план відмови від російського палива до 2027 року. Затримки пов'язані з невизначеністю щодо мит Трампа та торгівлею енергоносіями.
Під час прийому команди Університету штату Огайо, Джей Ді Венс ледь не впустив кубок переможців. Трофей врятували гравці команди.
За 22 дні "енергетичного перемир'я" росіяни вбили в 2,5 рази більше українців. Окупанти збільшили інтенсивність ударів по цивільних та наростили атаки на фронті.
Сенатор США Берні Сандерс заявив, що Трамп, Маск та інші олігархи мають залежність від жадібності. Він порівняв їх з наркоманами, які прагнуть все більшого збагачення.
Ціни на нафту зросли завдяки виняткам з мит від Трампа та відновленню імпорту нафти Китаєм. Нестабільна торговельна політика США створила невизначеність на ринках нафти.
Стів Віткофф заявив, що мирна угода стосується п'яти територій, але містить більше. Переговори з путіним він назвав переконливими, обговорювали закінчення війни.
Дональд Трамп відповів, що вже має санкції проти Росії, згадавши зупинку «Північного потоку-2».
Китайська поліція звинуватила АНБ США у кібератаках на критичну інфраструктуру під час зимових Азійських ігор, націлених на енергетику, транспорт та інші галузі. У розслідуванні фігурують американські університети.
Влада Домініканської Республіки повідомила про 231 загиблого внаслідок обвалу даху нічного клубу Jet Set. Серед жертв є іноземці, уряд проводить розслідування.
Адміністрація Трампа планує звернутися до Конгресу з проханням скоротити бюджети Держдепу та USAID до 28,4 мільярда доларів у 2026 році. Також розглядається закриття американських диппредставництв.
Американська правозахисна організація Liberty Justice Center подала позов до суду, вимагаючи скасувати мита Трампа. П'ять малих підприємств стверджують, що мита завдали їм фінансових збитків.
Аббас Аракчі відвідає росію перед новим раундом переговорів щодо ядерної програми. Переговори між Іраном та США відбудуться за посередництва Оману.
Дії Трампа змушують ЄС шукати газ в росії, попри обіцянку відмови від імпорту до 2027 року. Переговори з Катаром зайшли в глухий кут, а відновлювальна енергія розвивається недостатньо швидко.
Адміністрація Трампа обговорює придбання Гренландії, пропонуючи фінансову вигоду, більшу за данські субсидії. США можуть запропонувати понад 2,2 млрд доларів з регулярними виплатами.
Уряд США призупинив фінансування Гарварду на суму понад 2,2 млрд доларів. Причиною стала відмова університету виконувати вимоги щодо боротьби з антисемітизмом.
Демократи у Палаті представників Конгресу США запропонували законопроєкт для фінансування України та запровадження санкцій проти росії. Документ містить три розділи: підтримка, безпека та санкції.
Президент США заявив, що Іран навмисно затягує переговори щодо ядерної зброї. Якщо потрібно буде вжити жорстких заходів, США це зроблять.
Суд москви визнав американця Джозефа Тейтера неосудним після нападу на поліцейського. Експертиза виявила у нього психічне захворювання, що виключає кримінальну відповідальність.
Іноземні студенти позиваються проти адміністрації Трампа через візи. Їм не надали можливості оскаржити дії уряду або надати пояснення щодо обставин перебування у США.
Зеленський заявив, що путін зосереджений на продовженні війни, а пропагандисти готують росіян до "неефективності" переговорів. Він наголосив на необхідності сильного тиску на рф.
Під час візиту Сі Цзіньпіна до В'єтнаму, Китай закликав до спільного опору тиску США та було підписано 45 двосторонніх угод. Угоди охоплюють сфери від торгівлі до штучного інтелекту.
Дональд Трамп заявив, що дав володимиру путіну дедлайн для завершення війни в Україні, не назвавши термінів. Він звинуватив Байдена і Зеленського у війні.
Дональд Трамп заявив, що путін почав війну, але звинувачує в цьому також Зеленського і Байдена. Трамп вважає, що війну можна було зупинити, і називає її "війною Байдена".
Ексміністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що Ангела Меркель і Олаф Шольц винні у війні рф проти України.
Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що для припинення війни потрібно посилити тиск на росію, а не на Україну. Вона підкреслила, що саме росія є агресором, і саме вона має усвідомити свою помилку.
Президент США Трамп заявив, що війна між росією та Україною – це війна Байдена. Він додав, що якби він був президентом, війни б не було, і робить все, щоб зупинити конфлікт.