Сполучені Штати

Глава дипломатії ЄС: треба тиснути на росію, а не на Україну, щоб зупинити вбивства

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що для припинення війни потрібно посилити тиск на росію, а не на Україну. Вона підкреслила, що саме росія є агресором, і саме вона має усвідомити свою помилку.