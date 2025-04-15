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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
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12:10 • 120 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 26413 перегляди

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В МЗС України заявили, що формування перехідного уряду в Сирії є важливим етапом для створення демократичної країни. Також це сприятиме реформам, яких очікує сирійський народ.

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Трампу пропонують націлитися на 43 країни у новому списку заборони на поїздки, серед пропозицій рф та білорусь - NYT

Адміністрація Трампа розглядає можливість розширення списку країн, громадянам яких буде заборонено в'їзд до США. До списку ввійшли як країни з червоної, так і з помаранчевої зони.

Новини Світу • 15 березня, 07:37 • 22066 перегляди

Три нафтові танкери загадково постраждали від вибухів у Середземному морі

За останній місяць у Середземному морі зафіксовано три випадки пошкодження нафтових танкерів вибухами. Інциденти сталися біля берегів Італії, Туреччини та Лівії, причини вибухів наразі невідомі.

Новини Світу • 20 лютого, 17:15 • 28418 перегляди

У Лівії знайшли масові поховання мігрантів: що відомо про трагічні знахідки

У різних регіонах Лівії виявлено тіла 29 мігрантів, з них 19 у масових похованнях на фермі. Десять тіл знайдено біля порту Завія після аварії судна.

Новини Світу • 7 лютого, 01:41 • 32654 перегляди

ГУР: росіяни планують перекинути частину військової техніки із Сирії в Лівію

Російські військові кораблі прямують до бази в Тартусі для вивезення техніки та озброєння до Лівії. До операції залучать п'ять суден, включаючи десантні кораблі "Іван Ґрєн" та "Олександр Отраковський".

Війна • 3 січня, 10:45 • 27635 перегляди

Російське судно для вивезення військ з Сирії зламалося біля берегів Португалії

Вантажне судно "Sparta", що мало вивезти російське озброєння з Сирії, зламалося у відкритому морі через несправність двигуна. Російські війська в Сирії мають покинути країну до лютого 2025 року на вимогу місцевої влади.

Новини Світу • 23 грудня, 08:10 • 14755 перегляди

росія може втратити військовий вплив в Африці через ситуацію в Сирії - ISW

ISW повідомляє про можливу втрату російських баз у Сирії, що вплине на військову присутність рф у регіоні. Втрата баз порушить логістику та послабить операції росії в Африці та на Близькому Сході.

Новини Світу • 9 грудня, 08:39 • 16559 перегляди

Африканська інтрига: чому влада Чаду затримала і відпустила російського пропагандиста шугалея

Влада Чаду звільнила групу росіян та білоруса, включаючи пропагандиста максима шугалея, пов'язаного з ПВК "вагнер". Їх затримали у вересні 2024 року під час президентських виборів у країні.

Новини Світу • 28 листопада, 09:04 • 13903 перегляди

Британія запровадила найбільший пакет санкцій проти росії за останній рік

Велика Британія запровадила найбільший за рік пакет санкцій проти військово-промислового комплексу РФ. Обмеження торкнуться 28 постачальників військового обладнання та 3 групи найманців.

Війна • 7 листопада, 11:33 • 16863 перегляди

Американські бомбардувальники B-2 завдали ударів по складах зброї хуситів у Ємені

Американські стелс-бомбардувальники B-2 атакували склади зброї хуситів у Ємені. Операція спрямована на зменшення атак угруповання на комерційне судноплавство в Червоному морі.

Новини Світу • 17 жовтня, 03:17 • 76114 перегляди

рф свідомо провокує продовольчу кризу атакуючи портову інфраструктуру України - Кулеба

Росія посилює атаки на портову інфраструктуру України для зниження експортного потенціалу. За 3 місяці пошкоджено 300 об'єктів, 177 транспортних засобів та 22 цивільних судна, постраждало 79 цивільних.

Війна • 10 жовтня, 13:54 • 17579 перегляди

Нафта дешевшає: перспективи додаткових поставок компенсують побоювання щодо Близького Сходу

Ф'ючерси на нафту Brent і WTI впали на 0,7-0,8% через кращий прогноз пропозиції та слабке зростання попиту. Ескалація конфлікту на Близькому Сході та можливе відновлення видобутку в Лівії також вплинули на ринок.

Економіка • 1 жовтня, 13:27 • 17956 перегляди

Нідерланди попрощалися з F-16: Винищувачі, що служили 45 років, передаються Україні

Нідерланди офіційно попрощалися з F-16 після 45 років служби. Останні 14 винищувачів будуть передані Україні, а 18 використовуються для підготовки українських пілотів у Румунії.

Війна • 28 вересня, 02:22 • 69260 перегляди

Експорт українським морським коридором сягнув 70 млн тонн - Зеленський

За рік роботи українського морського коридору експортовано 70 млн тонн вантажів на 2500 суднах. Зеленський підкреслив важливість цього для країн Азії, Африки, Європи та Америки, а також для гуманітарної ініціативи "Зерно з України".

Економіка • 18 вересня, 13:31 • 18106 перегляди

Запаси нафти в США зросли після шести скорочень поспіль - WSJ

Комерційні запаси нафти в США зросли на 1,4 млн барелів до 430,7 млн барелів за тиждень. Запаси бензину та дистилятів знизились на тлі збільшення попиту, повідомляє The Wall Street Journal.

Новини Світу • 14 серпня, 21:19 • 25507 перегляди

У Лівії сталася масова стрілянина, девʼятеро людей загинуло

У передмісті Тріполі сталася сутичка між двома озброєними угрупованнями. Внаслідок кількагодинної стрілянини загинуло щонайменше 9 осіб, 16 отримали поранення.

Суспільство • 9 серпня, 22:32 • 81069 перегляди

У Лівії, на тлі внутрішнього протистояння, прокуратура має намір заарештувати неназваного міністра нафти

У Лівії генпрокурор розпорядився заарештувати неназваного міністра нафти за поведінку, несумісну з посадою. На тлі цього NOC призупинила видобуток на найбільшому родовищі країни через форс-мажор.

Новини Світу • 8 серпня, 07:32 • 21704 перегляди

Ціни на нафту продовжують зростати через напруженість на Близькому Сході – Reuters

Ціни на нафту підскочили через занепокоєння щодо ризиків поставок на Близькому Сході та скорочення запасів у США. Brent зросла до $78,39, WTI - до $75,39 за барель, відновившись після мінімумів 2024 року.

Економіка • 8 серпня, 06:55 • 27260 перегляди

Нафта подешевшала на тлі розпродажу на ринках через побоювання рецесії в США

Нафта подешевшала через розпродаж на фондовому ринку, викликаний страхом рецесії в США. Зниження обмежене через втрати поставок з Лівії та ризик ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Економіка • 5 серпня, 14:48 • 24290 перегляди

Глава МЗС Ізраїлю закликав виключити Туреччину з НАТО

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ізраїль Кац закликав НАТО виключити Туреччину через погрози Ердогана вторгнутися в Ізраїль. Кац доручив дипломатам зв'язатися з членами НАТО для засудження Туреччини та вимоги її виключення з альянсу.

Новини Світу • 30 липня, 09:42 • 22590 перегляди

У Туреччині відреагували на порівняння Ердогана із Хусейном: згадали Гітлера

МЗС Туреччини відреагувало на порівняння Ердогана з Хусейном, зроблене главою МЗС Ізраїлю. У відповідь турецькі дипломати порівняли прем'єра Ізраїлю Нетаньягу з Гітлером.

Новини Світу • 29 липня, 13:39 • 20516 перегляди

Глава МЗС Ізраїлю порівняв Ердогана з Саддамом Хусейном

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац відреагував на погрозу Ердогана вторгнутися в Ізраїль, порівнявши його з Саддамом Хусейном. Кац нагадав про долю диктатора, натякаючи на можливі наслідки для Ердогана.

Новини Світу • 29 липня, 06:20 • 19263 перегляди

Ердоган: Туреччина може увійти до Ізраїлю, як в Карабах та Лівію

Президент Туреччини Ердоган заявив про готовність країни діяти щодо Ізраїлю так само рішуче, як у Карабаху та Лівії.

Політика • 28 липня, 19:44 • 84498 перегляди

Лідер Хунти оголошений переможцем на президентських виборах у Чаді

Махамат Ідрісс Дебі, який захопив владу в Чаді у 2021 році, набрав 61% голосів на президентських виборах, згідно з попередніми результатами.

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Президент Зеленський відсвяткував іфтар з представниками мусульманської громади, нагородив українських воїнів-мусульман і подякував за їхню службу в захисті України від російської агресії.

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росія створює "африканський корпус" найманців для підтримки диктаторів у Того, Лівії, Буркіна-Фасо та Центральноафриканській Республіці, а також для посилення впливу в регіоні Сахеля та Центральної Африки.

Новини Світу • 24 лютого, 14:00 • 38988 перегляди

"У нашому Чорному морі": Зеленський заявив, що українським коридором перевезено вже понад 23 млн тонн вантажів

Президент Зеленський оголосив, що з початку роботи українського коридору через Чорне море було перевезено понад 23 мільйони тонн вантажів без допомоги росії.

Війна • 17 лютого, 09:17 • 84921 перегляди

Baykar вже будує завод під Києвом із виготовлення бпла, де працюватимуть півтисячі людей

Турецький виробник безпілотників Baykar оголосив, що будує новий завод під Києвом, на якому працюватимуть 500 осіб для виробництва своїх моделей TB2 і TB3.

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Росія вербує сирійців на війну до України в обмін на громадянство – ЗМІ

Сирійських громадян обманом змушують підписувати контракти з російськими військовими, обіцяючи їм роботу і громадянство, а насправді відправляють воювати в Україну.

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