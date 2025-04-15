В МЗС України заявили, що формування перехідного уряду в Сирії є важливим етапом для створення демократичної країни. Також це сприятиме реформам, яких очікує сирійський народ.
Адміністрація Трампа розглядає можливість розширення списку країн, громадянам яких буде заборонено в'їзд до США. До списку ввійшли як країни з червоної, так і з помаранчевої зони.
За останній місяць у Середземному морі зафіксовано три випадки пошкодження нафтових танкерів вибухами. Інциденти сталися біля берегів Італії, Туреччини та Лівії, причини вибухів наразі невідомі.
У різних регіонах Лівії виявлено тіла 29 мігрантів, з них 19 у масових похованнях на фермі. Десять тіл знайдено біля порту Завія після аварії судна.
Російські військові кораблі прямують до бази в Тартусі для вивезення техніки та озброєння до Лівії. До операції залучать п'ять суден, включаючи десантні кораблі "Іван Ґрєн" та "Олександр Отраковський".
Вантажне судно "Sparta", що мало вивезти російське озброєння з Сирії, зламалося у відкритому морі через несправність двигуна. Російські війська в Сирії мають покинути країну до лютого 2025 року на вимогу місцевої влади.
ISW повідомляє про можливу втрату російських баз у Сирії, що вплине на військову присутність рф у регіоні. Втрата баз порушить логістику та послабить операції росії в Африці та на Близькому Сході.
Влада Чаду звільнила групу росіян та білоруса, включаючи пропагандиста максима шугалея, пов'язаного з ПВК "вагнер". Їх затримали у вересні 2024 року під час президентських виборів у країні.
Велика Британія запровадила найбільший за рік пакет санкцій проти військово-промислового комплексу РФ. Обмеження торкнуться 28 постачальників військового обладнання та 3 групи найманців.
Американські стелс-бомбардувальники B-2 атакували склади зброї хуситів у Ємені. Операція спрямована на зменшення атак угруповання на комерційне судноплавство в Червоному морі.
Росія посилює атаки на портову інфраструктуру України для зниження експортного потенціалу. За 3 місяці пошкоджено 300 об'єктів, 177 транспортних засобів та 22 цивільних судна, постраждало 79 цивільних.
Ф'ючерси на нафту Brent і WTI впали на 0,7-0,8% через кращий прогноз пропозиції та слабке зростання попиту. Ескалація конфлікту на Близькому Сході та можливе відновлення видобутку в Лівії також вплинули на ринок.
Нідерланди офіційно попрощалися з F-16 після 45 років служби. Останні 14 винищувачів будуть передані Україні, а 18 використовуються для підготовки українських пілотів у Румунії.
За рік роботи українського морського коридору експортовано 70 млн тонн вантажів на 2500 суднах. Зеленський підкреслив важливість цього для країн Азії, Африки, Європи та Америки, а також для гуманітарної ініціативи "Зерно з України".
Комерційні запаси нафти в США зросли на 1,4 млн барелів до 430,7 млн барелів за тиждень. Запаси бензину та дистилятів знизились на тлі збільшення попиту, повідомляє The Wall Street Journal.
У передмісті Тріполі сталася сутичка між двома озброєними угрупованнями. Внаслідок кількагодинної стрілянини загинуло щонайменше 9 осіб, 16 отримали поранення.
У Лівії генпрокурор розпорядився заарештувати неназваного міністра нафти за поведінку, несумісну з посадою. На тлі цього NOC призупинила видобуток на найбільшому родовищі країни через форс-мажор.
Ціни на нафту підскочили через занепокоєння щодо ризиків поставок на Близькому Сході та скорочення запасів у США. Brent зросла до $78,39, WTI - до $75,39 за барель, відновившись після мінімумів 2024 року.
Нафта подешевшала через розпродаж на фондовому ринку, викликаний страхом рецесії в США. Зниження обмежене через втрати поставок з Лівії та ризик ескалації конфлікту на Близькому Сході.
Міністр закордонних справ Ізраїлю Ізраїль Кац закликав НАТО виключити Туреччину через погрози Ердогана вторгнутися в Ізраїль. Кац доручив дипломатам зв'язатися з членами НАТО для засудження Туреччини та вимоги її виключення з альянсу.
МЗС Туреччини відреагувало на порівняння Ердогана з Хусейном, зроблене главою МЗС Ізраїлю. У відповідь турецькі дипломати порівняли прем'єра Ізраїлю Нетаньягу з Гітлером.
Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац відреагував на погрозу Ердогана вторгнутися в Ізраїль, порівнявши його з Саддамом Хусейном. Кац нагадав про долю диктатора, натякаючи на можливі наслідки для Ердогана.
Президент Туреччини Ердоган заявив про готовність країни діяти щодо Ізраїлю так само рішуче, як у Карабаху та Лівії.
Махамат Ідрісс Дебі, який захопив владу в Чаді у 2021 році, набрав 61% голосів на президентських виборах, згідно з попередніми результатами.
Президент Зеленський відсвяткував іфтар з представниками мусульманської громади, нагородив українських воїнів-мусульман і подякував за їхню службу в захисті України від російської агресії.
росія створює "африканський корпус" найманців для підтримки диктаторів у Того, Лівії, Буркіна-Фасо та Центральноафриканській Республіці, а також для посилення впливу в регіоні Сахеля та Центральної Африки.
Президент Зеленський оголосив, що з початку роботи українського коридору через Чорне море було перевезено понад 23 мільйони тонн вантажів без допомоги росії.
Турецький виробник безпілотників Baykar оголосив, що будує новий завод під Києвом, на якому працюватимуть 500 осіб для виробництва своїх моделей TB2 і TB3.
Сирійських громадян обманом змушують підписувати контракти з російськими військовими, обіцяючи їм роботу і громадянство, а насправді відправляють воювати в Україну.