Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга пояснив очільнику МЗС Лівії позицію України щодо останніх подій біля узбережжя Лівії та в порту Бенгазі. Про це повідомили у МЗС 26 листопада, пише УНН.

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Голова МЗС України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з в.о. міністра закордонних справ та міжнародного співробітництва Лівії Тагером Салемом Аль-Бауром "щодо останніх подій біля узбережжя Лівії та в порту Бенгазі".

"Насамперед підтвердив, що Україна повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність Лівії, а також зусилля з возз’єднання країни.

Україну з Лівією пов’язують давні дружні зв’язки. Ми поважаємо лівійський народ і готові поглиблювати двосторонні відносини.

Українські медики були поруч із лівійцями в одні з найважчих періодів історії Лівії. Вони надавали життєво необхідну медичну допомогу і цим засвідчили солідарність України та її відданість відносинам із Лівією.

Сьогодні Україна також залишається надійним партнером і робить вагомий внесок у продовольчу безпеку Лівії, постачаючи зерно та інші продукти харчування. Ми прагнемо й надалі зміцнювати партнерство та розширювати співпрацю не лише в сферах охорони здоров’я і продовольчої безпеки, а й в економіці, торгівлі та політиці", - зазначив Сибіга.

Пояснив своєму співрозмовнику, що жодна з дій України ніколи не була спрямована проти Лівії чи лівійського народу - лише проти російських військових об’єктів, які росія безпосередньо використовує у війні проти України. Висловив жаль через ненавмисні наслідки та передав щирі співчуття лівійському народові. Ми не маємо наміру поширювати війну росії проти України на Лівію чи будь-яку іншу країну - наголосив голова МЗС України.

Сибіга відзначив, що цінує можливість прямого діалогу та відкритого обміну думками. "Дякую лівійському колезі за змістовну розмову. Ми готові залишатися на зв’язку", - зазначив він.

МЗС України відповіло Лівії після ураження російського корвета "Меркурій"

Нагадаємо

Влада східної частини Лівії офіційно підтвердила, що в ніч проти 22 листопада в порту Бенгазі стався вибух на борту російського корабля.

Президент України Володимир Зеленський 23 листопада підтвердив операцію, під час якої затоплено російський корвет "Меркурій" і не тільки, вказавши, що усе "відбулося поблизу берегів Лівії", і що було задіяно "сім морських дронів українського виробництва"