Сибіга пояснив Лівії позицію України щодо російських військових об'єктів
Київ • УНН
Сибіга заявив, що Україна підтримує суверенітет Лівії та не діяла проти її народу. Він висловив жаль через ненавмисні наслідки.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга пояснив очільнику МЗС Лівії позицію України щодо останніх подій біля узбережжя Лівії та в порту Бенгазі. Про це повідомили у МЗС 26 листопада, пише УНН.
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Голова МЗС України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з в.о. міністра закордонних справ та міжнародного співробітництва Лівії Тагером Салемом Аль-Бауром "щодо останніх подій біля узбережжя Лівії та в порту Бенгазі".
"Насамперед підтвердив, що Україна повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність Лівії, а також зусилля з возз’єднання країни.
Україну з Лівією пов’язують давні дружні зв’язки. Ми поважаємо лівійський народ і готові поглиблювати двосторонні відносини.
Українські медики були поруч із лівійцями в одні з найважчих періодів історії Лівії. Вони надавали життєво необхідну медичну допомогу і цим засвідчили солідарність України та її відданість відносинам із Лівією.
Сьогодні Україна також залишається надійним партнером і робить вагомий внесок у продовольчу безпеку Лівії, постачаючи зерно та інші продукти харчування. Ми прагнемо й надалі зміцнювати партнерство та розширювати співпрацю не лише в сферах охорони здоров’я і продовольчої безпеки, а й в економіці, торгівлі та політиці", - зазначив Сибіга.
Пояснив своєму співрозмовнику, що жодна з дій України ніколи не була спрямована проти Лівії чи лівійського народу - лише проти російських військових об’єктів, які росія безпосередньо використовує у війні проти України. Висловив жаль через ненавмисні наслідки та передав щирі співчуття лівійському народові. Ми не маємо наміру поширювати війну росії проти України на Лівію чи будь-яку іншу країну
Сибіга відзначив, що цінує можливість прямого діалогу та відкритого обміну думками. "Дякую лівійському колезі за змістовну розмову. Ми готові залишатися на зв’язку", - зазначив він.
МЗС України відповіло Лівії після ураження російського корвета "Меркурій"24.11.26, 10:04 • 20632 перегляди
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