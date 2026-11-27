Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига объяснил главе МИД Ливии позицию Украины относительно последних событий у побережья Ливии и в порту Бенгази. Об этом сообщили в МИД 26 ноября, пишет УНН.

Детали

Глава МИД Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с и.о. министра иностранных дел и международного сотрудничества Ливии Тагером Салемом Аль-Бауром "относительно последних событий у побережья Ливии и в порту Бенгази".

"Прежде всего подтвердил, что Украина полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Ливии, а также усилия по воссоединению страны.

Украину с Ливией связывают давние дружеские связи. Мы уважаем ливийский народ и готовы углублять двусторонние отношения.

Украинские медики были рядом с ливийцами в один из самых тяжелых периодов истории Ливии. Они оказывали жизненно необходимую медицинскую помощь и тем самым засвидетельствовали солидарность Украины и ее преданность отношениям с Ливией.

Сегодня Украина также остается надежным партнером и вносит весомый вклад в продовольственную безопасность Ливии, поставляя зерно и другие продукты питания. Мы стремимся и впредь укреплять партнерство и расширять сотрудничество не только в сферах здравоохранения и продовольственной безопасности, но и в экономике, торговле и политике", - отметил Сибига.

Объяснил своему собеседнику, что ни одно из действий Украины никогда не было направлено против Ливии или ливийского народа - только против российских военных объектов, которые россия непосредственно использует в войне против Украины. Выразил сожаление в связи с непреднамеренными последствиями и передал искренние соболезнования ливийскому народу. Мы не намерены распространять войну россии против Украины на Ливию или любую другую страну - подчеркнул глава МИД Украины.

Сибига отметил, что ценит возможность прямого диалога и открытого обмена мнениями. "Благодарю ливийского коллегу за содержательный разговор. Мы готовы оставаться на связи", - отметил он.

МИД Украины ответил Ливии после поражения российского корвета "Меркурий"

Напомним

Власти восточной части Ливии официально подтвердили, что в ночь против 22 ноября в порту Бенгази произошел взрыв на борту российского корабля.

Президент Украины Владимир Зеленский 23 ноября подтвердил операцию, в ходе которой был потоплен российский корвет "Меркурий" и не только, указав, что все "произошло вблизи берегов Ливии" и что были задействованы "семь морских дронов украинского производства"