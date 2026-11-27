ВСУ нашли способ бороться с российскими носителями КАБов ещё до получения ракет Meteor — Defense Express
Киев • УНН
Украина наносит удары «Нептунами» по аэродромам с российскими Су-34 — носителями КАБов. В 2026 году планируют изготовить сотни таких ракет.
Силы обороны Украины всё активнее применяют отечественные крылатые ракеты «Нептун» для поражения российских военных аэродромов, на которых базируются истребители-бомбардировщики Су-34 — основные носители управляемых авиабомб. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.
Детали
В ночь на 26 ноября Военно-морские силы ВСУ ракетами «Нептун» поразили российский аэродром «Мариновка» в Волгоградской области, где базируются самолёты Су-34. По информации Генерального штаба ВСУ, результаты атаки и масштабы повреждений уточняются.
Это уже не первый случай применения украинских крылатых ракет против аэродромов с носителями КАБов. В октябре в результате удара «Нептунами» по аэродрому «Борисоглебск» в Воронежской области рф были поражены 6 российских Су-34.
Как Украина противодействует российским носителям КАБов
Аналитики Defense Express отмечают, что истребители Gripen с дальнобойными ракетами класса «воздух — воздух» Meteor могут стать важным элементом противодействия российской авиации. Однако поражение самолётов непосредственно на земле уже сейчас является одним из методов борьбы с носителями КАБов.
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Для ударов по российским военным аэродромам украинские военные также активно применяют дальнобойные беспилотники.
В то же время Украина наращивает производство собственного ракетного вооружения. По информации Defense Express, в течение 2026 года конструкторское бюро «Луч» должно изготовить сотни крылатых ракет семейства «Нептун», хотя общий объём производства будет меньше 1000 единиц.
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