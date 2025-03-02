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19 февраля отмечают День Государственного герба Украины, Всемирный день китов и дельфинов и Международный день перетягивания каната. Каждый праздник имеет свою уникальную историю и значение.

Общество • 19 февраля, 04:10 • 201136 просмотра
Два года ждали, и наконец дождались: АРМА выставило российский ТЦ "Флагман" на Prozorro

Два года ждали, и наконец дождались: АРМА выставило российский ТЦ "Флагман" на Prozorro

Торговый центр "Флагман" в Ивано-Франковске наконец выставлен на Prozorro после 2 лет в управлении АРМА. Объект стоимостью 309,7 млн грн принадлежит российским владельцам и должен быть продан на аукционе 25 февраля.

Экономика • 18 февраля, 16:06 • 157459 просмотра
Бесконтрольная ликвидация банков: что предлагает Гетманцев в законопроекте о Фонде гарантирования вкладов

Бесконтрольная ликвидация банков: что предлагает Гетманцев в законопроекте о Фонде гарантирования вкладов

Законопроект №13007 Гетманцева о ФГВФЛ нарушает права вкладчиков и ограничивает доступ к публичной информации. Документ может лишить вкладчиков возможности судебной защиты при ликвидации банков.

Экономика • 18 февраля, 08:14 • 182119 просмотра
Гетманцев, прикрываясь МВФ, пытается нарушить Конституцию Украины и получить полное влияние на Фонд гарантирования вкладов

Гетманцев, прикрываясь МВФ, пытается нарушить Конституцию Украины и получить полное влияние на Фонд гарантирования вкладов

Законопроект №13007 может предоставить ФГВФЛ неограниченные полномочия и ограничить права вкладчиков. Документ противоречит Конституции и создает коррупционные риски при управлении активами ликвидируемых банков.

Экономика • 17 февраля, 08:40 • 204008 просмотра
Сегодня День военного журналиста Украины и всемирный день китов: что отмечают 16 февраля

Сегодня День военного журналиста Украины и всемирный день китов: что отмечают 16 февраля

16 февраля в Украине отмечают День военного журналиста, почтив память погибших медийщиков. Также сегодня мир отмечает День китов, привлекая внимание к сохранению их популяции.

Общество • 16 февраля, 05:00 • 240013 просмотра
День одиночества и Международный день зеленых стен: что еще отмечают 15 февраля

День одиночества и Международный день зеленых стен: что еще отмечают 15 февраля

15 февраля мир отмечает ряд праздников, включая День зеленых стен, День бегемота и День киберспорта. Также в этот день чествуют операционных медсестер и отмечают День одиночества.

Общество • 15 февраля, 05:34 • 270588 просмотра