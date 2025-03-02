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«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров
97-я церемония вручения «Оскара» состоится 3 марта в театре Долби в Лос-Анджелесе. Среди номинантов фильмы «Анора», «Бруталист» и «Эмилия Перес», а ведущим станет комик Конан О'Брайен.
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем
Календарь главных весенних праздников в Украине с подробным описанием традиций и значения каждого из них. От Международного женского дня до Дня матери - обзор семи важных дат весеннего периода.
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать
Замораживание продуктов помогает сохранить питательные вещества и упростить процесс приготовления пищи. Фрукты, бульон, имбирь, овощи, крупы и мясо можно замораживать для длительного хранения без потери полезных свойств.
Лунный посевной календарь на март 2025: когда сажать овощи и фрукты
В марте 2025 года наступает время высаживать холодостойкие культуры в открытый грунт. Лунный календарь определяет благоприятные дни для посадки различных растений, от овощей до фруктовых деревьев.
Компания, претендующая на управление ТРЦ "Гулливер", имеет налоговые долги на миллионы гривен
ООО «Алакор Сити», единственный претендент на управление ТРЦ «Гулливер», имеет неуплаченные налоги на 66 миллионов гривен. Верховный Суд частично отменил предыдущие решения и направил дело на повторное рассмотрение.
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
Эксперт рассказал об основных симптомах недостатка витаминов в организме весной и методах профилактики. Названы ключевые продукты, которые помогут преодолеть дефицит витаминов D, A, E и C.
МВФ требовал прозрачности, а получит коррупционные риски: что не так с законопроектом Гетманцева о ФГВФЛ
МВФ требует прозрачности в деятельности Фонда гарантирования вкладов физических лиц, однако законопроект №13007 только усиливает коррупционные риски. Документ, инициированный Даниилом Гетманцевым, расширяет полномочия ФГВФЛ, делая его фактически неконтролируемой структурой без надлежащего судебного надзора. Вкладчики могут потерять право на своевременное возмещение средств, а передача активов ликвидируемых банков рискует стать закрытым и коррупционным процессом.
Соглашение об ископаемых с США: на каком этапе переговоры и что получит Украина
Украина и США могут подписать соглашение по полезным ископаемым и реконструкции 28 февраля в Вашингтоне. Документ предусматривает создание фонда, куда Украина будет вносить 50% доходов от будущей монетизации госресурсов.
Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ
«Динамо» победило „Карпаты“ 2:0 и удерживает первое место с отрывом в 5 очков. «Шахтер» и „Александрия“ одержали важные победы, продолжая борьбу за чемпионство.
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Андрей Гайченко, заместитель министра юстиции, оказался в центре внимания из-за возможных связей родственников с оккупированным Крымом и РФ. Расследование выявило ряд противоречивых фактов относительно имущества, трудоустройства жены и сотрудничества с «Альфа-Банком».
Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов
Хозяйственный суд Киева и Минюст способствовали выводу 3 млн долларов "Альфа-Банка" через оффшорную компанию. Заместитель министра юстиции Андрей Гайченко, бывший работник структуры банка, сыграл ключевую роль в схеме.
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Два года ждали, и наконец дождались: АРМА выставило российский ТЦ "Флагман" на Prozorro
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Бесконтрольная ликвидация банков: что предлагает Гетманцев в законопроекте о Фонде гарантирования вкладов
Законопроект №13007 Гетманцева о ФГВФЛ нарушает права вкладчиков и ограничивает доступ к публичной информации. Документ может лишить вкладчиков возможности судебной защиты при ликвидации банков.
Гетманцев, прикрываясь МВФ, пытается нарушить Конституцию Украины и получить полное влияние на Фонд гарантирования вкладов
Законопроект №13007 может предоставить ФГВФЛ неограниченные полномочия и ограничить права вкладчиков. Документ противоречит Конституции и создает коррупционные риски при управлении активами ликвидируемых банков.
Сегодня День военного журналиста Украины и всемирный день китов: что отмечают 16 февраля
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День одиночества и Международный день зеленых стен: что еще отмечают 15 февраля
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